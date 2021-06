Scott Booth nommé entraîneur-chef des Birmingham Women après avoir quitté Glasgow City | Actualités footballistiques

Scott Booth a été nommé entraîneur-chef de la Super League féminine de Birmingham City Women après avoir quitté Glasgow City.

Booth, 49 ans, a signé un contrat de trois ans, succédant à Carla Ward – qui a aidé les Blues à obtenir leur statut WSL le dernier jour de la saison malgré une déduction d’un point avant de rejoindre leurs rivaux Aston Villa.

Il rejoindra le club après avoir purgé sa période de préavis avec Glasgow City, les ayant guidés vers six titres de Premier League écossaise féminine.

« Je suis ravi d’avoir été nommé entraîneur-chef du club », a-t-il déclaré. « Birmingham City a une fière histoire dans le football féminin, et j’ai hâte d’écrire le prochain chapitre.

« Après six ans à Glasgow, j’ai senti que le moment était venu de relever un nouveau défi, avec l’opportunité ici et le timing qui permet une pré-saison complète étant quelque chose qui ne pouvait être ignoré.

« Ce sera un honneur de diriger l’équipe à St. Andrew’s et sur la route dans la ligue, ainsi que les compétitions de coupe dans lesquelles les Blues ont une tradition de succès.

« Je suis ravi de commencer à travailler au sein de l’infrastructure existante et de construire une équipe dont les supporters peuvent être fiers. Après une saison où les fans se sont limités à suivre depuis chez eux, récompenser leur soutien fidèle avec quelque chose à dire est d’une importance vitale. «

