Scott Alexander de Santa Rosa sera-t-il de retour avec les SF Giants ?

LOS ANGELES — Scott Alexander, originaire de Santa Rosa, a peut-être lancé son dernier lancer pour les Giants de San Francisco, sa ville natale.

Alexander, 34 ans, s’est blessé aux ischio-jambiers gauche avant le match de samedi alors qu’il courait des sprints, ce qui l’a placé sur la liste des blessés et l’a exclu pour le reste de cette saison. Dans un mouvement correspondant, les Giants ont appelé le voltigeur Heliot Ramos du Triple-A Sacramento.

Alors qu’Alexander a déclaré au Bay Area News Group qu’il aimerait revenir l’année prochaine, le gaucher plombé devrait devenir agent libre cette intersaison, et les Giants pourraient préférer construire leur enclos des releveurs l’année prochaine sans lui.

« J’aime beaucoup cet endroit. J’adorerais revenir », a-t-il déclaré dans une interview la semaine dernière. « Mais c’est un peu hors de ma portée. »

Les Giants ont signé avec Alexander un contrat dans les ligues mineures en mai dernier alors qu’il ne trouvait aucun preneur. Son épaule était blessée, mais les médecins n’ont pas pu identifier la maladie exacte. Les Giants lui ont permis de se réadapter sous leur direction et ont finalement récolté les fruits de son activation en août dernier.

Alexander a utilisé son plomb de puissance signature pour afficher une MPM de 1,07 en 17 apparitions après son retour la saison dernière. Mais en 55 matchs cette saison, sa MPM est passée à 4,66, la note la plus élevée de sa carrière. Au cours des deux saisons, Alexander a lancé 65⅔ manches avec une MPM de 3,70, ouvert 12 matchs, terminé 14 et enregistré trois arrêts.

« Vous appréciez toute opportunité », a-t-il déclaré. « Ils sont tous un peu pareils. Parfois dans votre carrière, vous vous trouvez à des endroits différents, donc ils comptent un peu plus. Mais une opportunité est une opportunité. C’est juste ce que vous en faites. J’apprécie l’organisation et le personnel en général. Je suis juste heureux d’être en bonne santé et capable de lancer encore.

L’enclos des releveurs des Giants pourrait être différent la saison prochaine avec un certain nombre de releveurs qui seront des agents libres comme Alexander.

Jakob Junis, Alex Wood et John Brebbia verront tous leur contrat expirer après la saison. Cela laisse Camilo Doval, Tyler Rogers, Taylor Rogers, Luke Jackson et Ryan Walker comme les paris infaillibles pour être de retour, tandis que Ross Stripling et Sean Manaea ont tous deux des options de joueur de 12,5 millions de dollars.

Parmi ce groupe, seuls Doval et Walker sont éligibles pour être optés pour les mineurs, et les Giants préféreront peut-être remplir le reste de leur enclos avec d’autres qui peuvent monter et descendre. Une option est le gaucher Erik Miller, qui a réalisé une belle saison au Triple-A Sacramento et pourrait avoir un aperçu des majors cette dernière semaine.

« Miller est intéressant », a déclaré le manager Gabe Kapler samedi. « Il a eu une bonne année. Il y a eu des hauts et des bas, comme toujours avec un lanceur plus jeune. Mais il a une certaine expérience de niveau supérieur et a déjà fait du bon travail aux niveaux Double et Triple-A cette année.