Scott A. Adams – Who’s News 15 octobre 2023 | Entreprise locale

Gilbert Architects annonce que Scott A. Adams et Rod Frey, Jr., AIA, NCARB ont été promus directeurs. Après 35 ans de conception durable de la maternelle à la 12e année dans toute la région médio-atlantique, Gilbert Architects a été racheté par Garmann Miller, l’une des plus grandes sociétés de conception pédagogique du Midwest. En combinant nos ressources humaines et organisationnelles, cette collaboration nous permettra de proposer des solutions de conception encore plus innovantes et percutantes dans le secteur de l’éducation de la maternelle à la 12e année, soutenues par une équipe de 85 professionnels. Nous pensons que cette union correspond naturellement à notre culture et à notre vision communes.

M. Adams a récemment célébré son 25e anniversaire au sein du cabinet. Il occupait auparavant le poste de directeur de studio. Il est diplômé de Virginia Tech.

M. Frey a récemment célébré ses 22 ans au sein du cabinet. M. Frey occupait auparavant le poste de directeur de studio. Il est diplômé de l’Université Drexel.

M. Adams et M. Frey sont tous deux des résidents permanents du comté de Lancaster.

Nous célébrons également Kyle S. Cross, AIA, NCARB, LEED Green Associate qui a récemment accompli son enregistrement d’architecte. M. Cross a célébré sa cinquième année au sein du cabinet le mois dernier. M. Cross est gestionnaire de projet au sein de l’entreprise et possède plus de 19 ans d’expérience dans le secteur de la construction, travaillant comme entrepreneur, chef de projet de construction et concepteur architectural. Il est diplômé de l’Université Drexel.

