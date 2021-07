Scots OAP a tenté de payer un adolescent en uniforme scolaire 10 £ pour des relations sexuelles à l’arrêt de bus Motherwell

Un retraité PERVERT a offert 10 £ à un garçon de 16 ans malade pour des relations sexuelles après s’être attaqué à lui à un arrêt de bus à Motherwell.

John Gibb, 80 ans, risque la prison pour des approches sordides de trois garçons en uniforme scolaire.

John Gibb s’en est pris aux écoliers de Motherwell

Il a ensuite attrapé son entrejambe devant un autre jeune de 17 ans, qui portait son uniforme scolaire.

On avait demandé à une troisième victime, 17 ans, s’il allait lui commettre un acte sexuel quelques jours plus tôt.

Gibb a été surpris par la vidéosurveillance en train de proposer un garçon à l’extérieur d’une bijouterie dans une zone commerçante animée de Motherwell, Lanarkshire, et vu à proximité de l’endroit où un autre incident a eu lieu.

Il a dit à plusieurs reprises aux garçons qu’il était «seul» avant de faire ses approches inquiétantes.

La police a été appelée après qu’une victime l’a vu parler à d’autres enfants qui venaient de terminer l’école et rentraient chez eux.

Les trois victimes, qui ne peuvent être nommées pour des raisons juridiques, ont identifié Gibb lorsque la police leur a montré sa photo au cours de leur enquête.

Gibb, de Motherwell, a nié tout acte répréhensible et a été jugé à Hamilton Sheriff Court.

Son avocat Gerry McGuire a affirmé qu’il n’avait rien fait d’autre que de parler aux garçons.

Mais le shérif Anthony Deutsch l’a reconnu coupable de deux chefs d’accusation de s’être livré à une activité sexuelle en présence de deux garçons et d’avoir dirigé une communication sexuelle à un tiers entre août et septembre 2019.

Témoignant derrière des écrans, un garçon a déclaré à la députée fiscale Rebecca Clark qu’il se sentait «malade» après que Gibb ait tenté de lui remettre de l’argent pour du sexe alors qu’il portait son uniforme scolaire à un arrêt de bus.

Il a déclaré: « J’étais au téléphone et j’ai vu un homme s’approcher de moi et me demander si j’allais bien.

« Il est allé dans son sac et a ensuite essayé de me donner 10 £ mais je ne le connaissais pas, alors j’ai dit non merci et il est parti.

« L’homme m’a encore approché et la prochaine chose qu’il parlait de sexe m’a demandé si je voulais avoir des relations sexuelles avec lui et j’ai pensé que c’était lié au fait d’essayer de me donner les 10 £.

« J’avais mal au ventre. Je tiens à ma grand-mère et cela me mettait tellement mal à l’aise que je ne pouvais même plus lui faire face après cela.

« J’étais assis dans ma chambre parce que je ne pouvais pas en parler et finalement mes parents ont téléphoné et m’ont fait dire quelque chose au cas où cela arriverait à quelqu’un d’autre. »

Le deuxième garçon ciblé par Gibb a déclaré qu’il se tenait devant un bijoutier lorsque le retraité s’est approché.

Il a ajouté: « L’homme parlait d’être seul et à ce moment-là, il a attrapé son entrejambe et l’a fait pendant environ 10 secondes et c’était comme s’il se faisait plaisir.

« J’étais vraiment sous le choc et je ne savais pas comment gérer la situation. C’était 100% sexuel.

« J’ai décidé de téléphoner à la police parce que j’avais vu des enfants beaucoup plus jeunes en uniforme scolaire lui parler également. »

Sa troisième victime a déclaré au tribunal qu’il se promenait avec des amis lorsque Gibb leur a fait signe.

Il a déclaré: « Il m’a pointé du doigt et a commencé à saisir son aine et à nous demander de faire quelque chose pour lui.

« J’étais sous le choc et je me sentais en colère. »

Le shérif Deutsch a reporté la peine de Gibb au mois prochain pour des rapports et une libération sous caution.

Il a ajouté: « J’ai écouté attentivement les trois témoins et regardé la vidéo et je suis convaincu que, sur la base des preuves, la Couronne a prouvé ces accusations au-delà de tout doute raisonnable et je dois vous déclarer coupable. »

Gibb a été inscrit au registre des délinquants sexuels.

