Scots OAP, 91 ans, accusé d’avoir tué un enfant dans un accident d’horreur lorsque la chaussée montée sur une voiture meurt avant le procès

Une femme de 91 ANS accusée d’avoir tué un bambin par conduite dangereuse alors que sa voiture montait sur le trottoir est décédée.

Xander Irvine, âgé de trois ans, était sorti se promener avec sa mère, Victoria, le 30 juin de l’année dernière lorsqu’une Kia rouge les a percutés devant un magasin de charité à Édimbourg.

Xander Irvine, 3 ans, est décédé après qu’une voiture l’ait percuté avec sa mère à Édimbourg

Des hommages floraux ont été déposés après la mort tragique d’Alex Crédit : PA

Le bambin, décrit par ses parents au cœur brisé Victoria et Paul comme un « petit garçon joyeux, pétillant et intelligent », a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Maman Victoria a été soignée à l’hôpital pour ses blessures et a ensuite été libérée.

La conductrice de la Kia Picanto, Edith Duncan, n’a subi aucune blessure et a été arrêtée quelques semaines plus tard.

Elle a comparu en privé sur requête devant le tribunal du shérif d’Édimbourg en octobre dernier, accusée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et sans assurance.

Duncan n’a fait aucun plaidoyer et elle a été libérée sous caution et un procès devrait avoir lieu le mois prochain.

Mais le Crown Office and Procurator Fiscal Service a maintenant confirmé que l’affaire était désormais close après le décès du retraité le 16 mai.

Un porte-parole a déclaré: « L’accusé étant maintenant décédé, la procédure pénale est terminée. »

Il s’agit d’une collecte de fonds organisée cette semaine à la mémoire d’Alex qui a collecté plus de 7 000 £ en seulement 24 heures.

L’argent financera une sculpture en bois d’escargot et de baleine à son nom, un design inspiré des livres écrits par Julia Donaldson et Axel Schaffer, qu’Alex aimait.

Rosalind Wood, qui a créé la page, a déclaré que l’argent servirait à payer la sculpture de la baleine qui a été sculptée à la main par un artisan basé à Lincoln.

La grande sculpture de baleine sera placée dans le Morningside Playpark où Xander jouait souvent.

Mme Wood a déclaré que le conseil municipal d’Édimbourg avait proposé de transporter et d’installer la sculpture gratuitement afin que les fonds collectés soient uniquement utilisés pour payer la sculpture.

Et l’accident d’horreur a suscité de nouveaux appels à des tests de vue accrus pour les conducteurs vieillissants.

Neil Greig de l’association caritative IAM Roadsmart pour la sécurité a déclaré : « Il s’agit d’un cas tragique qui souligne le besoin urgent de moderniser le système de licence du Royaume-Uni pour le nombre croissant de conducteurs âgés.

« Alors que notre population vieillit, de plus en plus de personnes conduisent dans leurs dernières années et, alors qu’en général les plus de 70 ans sont plus en sécurité que leurs homologues beaucoup plus jeunes, le risque d’accident commence à augmenter chez les plus de 85 ans.

« Cela dit, tous les conducteurs ne sont pas les mêmes et le simple fait d’atteindre une étape d’âge ne fait pas automatiquement de quiconque un plus grand danger sur la route.

« La question de savoir comment nous veillons à ce que les conducteurs âgés puissent rester autonomes en sécurité et mobiles aussi longtemps que possible a été ignorée pendant trop longtemps, et des cas comme celui-ci doivent servir de catalyseur pour un débat éclairé. »

