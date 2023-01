Scorpion: Le groupe de travail de la police mis en place pour lutter contre les taux de meurtres élevés, désormais impliqué dans le meurtre d’un homme non armé | Nouvelles américaines

Lorsque Memphis, une ville du sud-ouest du Tennessee, a enregistré un nombre record d’homicides en 2021 pour la deuxième année consécutive, beaucoup appelaient à l’action.

L’attention s’est tournée vers le département de police de Memphis pour lutter contre le taux de meurtres, ce qui a conduit à la création de l’unité Scorpion en octobre 2021.

“La nouvelle unité SCORPION de MPD est lancée !” lire un message sur la page Facebook du département, ainsi qu’un clip vidéo montrant un groupe d’officiers en gilets tactiques lors d’un appel nominal.

Le nom signifie l’opération des crimes de rue pour rétablir la paix dans nos quartiers – pourtant, des agents de cette même unité étaient responsables de la agression brutale de Tire Nichols ce mois-ci lors d’un contrôle routier pour conduite imprudente présumée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:33

Les autorités de Memphis ont publié des séquences vidéo de Tire Nichols retenu par des officiers et frappé à plusieurs reprises alors qu’il criait pour sa mère.



“L’unité Scorpion était impliquée”, a confirmé jeudi Steve Mulroy, le procureur du comté de Shelby, dans le Tennessee, lorsqu’il a annoncé les accusations de meurtre contre cinq officiers.

Le chef de la police Cerelyn Davis, qui a qualifié l’attaque de “odieuse, imprudente et inhumaine”, a annoncé un examen de toutes les unités spécialisées du service de police, y compris Scorpion, en réponse à la mort de M. Nichols.

Une unité conçue pour la “suppression du crime”

L’unité Scorpion a été créée en octobre 2021 dans le cadre de l’unité du crime organisé du département de police après qu’un nombre record de 346 homicides ont été signalés en 2021, contre 332 l’année précédente.

Composée de 40 agents répartis en quatre équipes de 10 membres, l’unité était chargée de lutter contre les crimes violents et d’enquêter sur les vols de voitures et les gangs.

En janvier de l’année dernière, le maire Jim Strickland a fait la promotion de l’unité dans le cadre de la solution au taux élevé d’homicides, déclarant qu’au cours de ses trois premiers mois, elle avait procédé à des centaines d’arrestations et saisi des centaines de voitures et d’armes.

Image:

Photo : Ville de Memphis via AP



Ses opérations ont été affichées sur la page Facebook du département de police : des arrestations qui ont commencé par des contrôles routiers, ont dégénéré en affrontements plus graves et se sont terminées par des arrestations de personnes pour drogue et armes à feu.

“La police fait ce qu’elle peut pour arrêter les gens”

Mark LeSure, un ancien sergent de police de Memphis qui a pris sa retraite en 2021, a déclaré qu’il avait commencé à voir un grand nombre d’officiers relativement inexpérimentés placés dans des unités spécialisées alors que d’autres membres de la force démissionnaient.

M. LeSure a ajouté que les unités n’avaient pas suffisamment de cadres supérieurs pour former les nouveaux officiers.

“Les recrues étaient placées dans des unités spécialisées où elles n’avaient rien à faire”, a-t-il déclaré.

Deux des cinq agents impliqués dans l’agression de M. Nicols, âgés de 24 à 32 ans, étaient en poste depuis quelques années, et les autres pas plus de six ans.

Image:

Les officiers Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III, Tadarrius Bean et Desmond Mills Jr ont été limogés et inculpés. Photo : Bureau du shérif du comté de Shelby



M. LeSure a déclaré que certains de ses anciens collègues qui sont toujours au département lui ont dit que l’unité Scorpion, qui a été lancée après sa retraite, est connue pour avoir une politique de “tolérance zéro” en matière de criminalité – ce qui, selon lui, signifiait que les officiers “font quoi ils peuvent arrêter des gens ».

La police a initialement déclaré que M. Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente le 7 janvier et qu’une “confrontation” avait eu lieu dans le but de l’arrêter.

Cependant, Mme Davis a déclaré qu’un examen de l’incident ne pouvait pas “étayer” l’allégation de conduite imprudente.

Il est mort trois jours après l’agression.

Image:

Le passage à tabac brutal de Tire Nichols par la police est montré en vidéo



“L’unité est une excuse pour harceler les résidents ordinaires”

E. Winslow Chapman, le directeur du département de police de 1976 à 1983, a déclaré que lorsqu’il dirigeait la force, les officiers n’étaient pas considérés pour des unités spécialisées sans au moins sept ans de travail.

M. Chapman a déclaré: “Vous utilisez des agents pour envoyer un message indiquant que nous sommes ici et que nous n’allons plus tolérer d’activités criminelles … et cela peut très facilement aller trop loin, ce qu’il a évidemment fait dans ce cas.”

Chelsea Glass, un organisateur communautaire de Memphis qui défend la réforme de la justice pénale, a qualifié Scorpion d’équipe de lutte contre le crime de rue qui s’appuie sur les contrôles routiers comme excuses pour trouver des criminels violents et des armes.

“Ils harcèlent les résidents ordinaires et ils appellent cela une police de haut niveau”, a-t-il déclaré.

“Mais c’est vraiment juste du stop-and-frisk sur roues. Peu importe le nom que vous lui donnez.”

Que sait-on des officiers ?

Les cinq officiers ont été accusés de meurtre au deuxième degré, d’inconduite officielle, d’enlèvement aggravé, d’oppression officielle et de voies de fait graves.

Voici ce que l’on sait de chacun.

Image:

Demetrius Haley. Photo : AP



Demetrius Haley, 30 ans

Haley a rejoint le département de police de Memphis en août 2020.

Il travaillait auparavant comme agent correctionnel pour le département correctionnel du comté de Shelby et a été accusé d’avoir agressé un détenu.

La poursuite contre lui a été rejetée car le détenu n’a pas rempli tous les documents.

Image:

Haricot Tadarrius. Photo : AP



Haricot Tadarrius, 24

Bean a également été embauché en août 2020 après avoir travaillé dans un restaurant de restauration rapide et une société de télécommunications AT&T, selon son profil LinkedIn.

Il dit qu’il a étudié la justice pénale et l’application de la loi à l’Université du Mississippi de 2016 à 2020, et a fait un stage au service de police du campus.

Image:

Emmitt Martin III. Photo : AP



Emmitt Martin III, 30 ans

Martin a été embauché par le département de police de Memphis en mars 2018.

Joshua Harper, pasteur à Memphis, a déclaré qu’il suivait Martin sur les réseaux sociaux et que l’homme représenté dans les documents judiciaires “n’est pas la personne que je connais”.

“Je n’ai été choqué qu’une seconde parce que j’ai compris qu’il était policier et je sais derrière l’insigne que tout peut arriver quand n’importe qui a du pouvoir et de l’autorité”, a déclaré Harper.

Image:

Desmond Mills Jr. Photo: AP



Desmond Mills Jr, 32 ans

Mills a été embauché par le département de police de Memphis en mars 2017.

Il était surnommé “Box” lorsqu’il jouait au football américain pour la West Virginia State University.

L’un de ses anciens entraîneurs, Kip Shaw, a déclaré: “Quand j’ai vu la nouvelle, j’ai été choqué. J’entraîne depuis longtemps et on ne sait jamais. J’ai dit à ma femme: ‘Cet homme a joué pour nous à West État de Virginie’.”

Justin Smith, 28 ans

Image:

Justin Smith. Photo : AP



Smith a été embauché par le département de police de Memphis en mars 2018.

Après son arrestation, Smith a déposé sa caution de 250 000 $ et a été libéré jeudi soir.