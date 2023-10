PFF a ventilé les chiffres immédiatement après chaque match de la semaine 8 de la NFL, y compris les scores, les recrues remarquables et plus encore.

Bills de Buffalo 24, Buccaneers de Tampa Bay 18

Pleins feux sur l’offensive : Le quart-arrière des Bills Josh Allen s’est retourné vers lui-même, terminant 31 sur 40 pour 324 verges, deux touchés et une interception malchanceuse résultant d’un ballon renversé. Il a réalisé en moyenne 8,1 verges par tentative de passe, a enregistré un pourcentage de réussite ajusté de 81,6 % et a ajouté 41 verges et un autre touché en sept courses en tant que coureur.

Panthers de la Caroline 15, Texans de Houston 13

Pleins feux sur la défense : Le secondeur des Panthers Frankie Luvu était partout pour la Caroline. Il a terminé le match avec un total de 12 plaqués, un record, deux plaqués pour perte, deux passes défendues et un sack.

Cowboys de Dallas 43, Rams de Los Angeles 20

Pleins feux sur les recrues : Le receveur recrue des Rams, Puka Nacua, a été largement tenu en échec alors qu’il se dirigeait vers trois réceptions pour 43 verges.

L’ailier rapproché recrue des Cowboys, Luke Schoonmaker, a enregistré une réception de 13 verges alors qu’il se remet d’une blessure. Si Schoonmaker peut continuer à se développer en tant que bloqueur et receveur de passes, Dallas pourrait avoir un joli doublé de jeunes ailiers rapprochés aux côtés de l’ailier rapproché de deuxième année Jake Ferguson, qui a ajouté quatre réceptions pour 47 verges et un touché.

Dolphins de Miami 31, Patriots de la Nouvelle-Angleterre 17

Pleins feux sur l’offensive : Le quart-arrière des Dolphins, Tua Tagovailoa, a réalisé 30 sur 45 avec 324 verges par la passe, trois touchés par la passe et une interception. Il a réalisé deux lancers importants et deux jeux dignes d’un chiffre d’affaires lors du premier examen.

Vikings du Minnesota 24, Packers de Green Bay 10

Pleins feux sur la défensive : Le rusher des Packers, Rashan Gary, a réalisé sa performance de passe la plus anonyme de la saison, malgré une charge de travail complète de snaps et de passes précipitées. Gary a précipité le passeur 29 fois, principalement contre Brian O’Neill du côté droit des Vikings. Il a affiché un taux de pression inférieur à 5,0 %, selon la première critique du film du jeu par PFF.

Jets de New York 13, Giants de New York 10

Pleins feux sur les recrues : Plusieurs recrues ont beaucoup joué dans ce match, mais la plus active était peut-être le demi de coin des Giants Deonte Banks. Le premier tour a été ciblé 13 fois, permettant sept attrapés pour 100 mètres. Quatre des sept attrapés abandonnés par Banks ont déplacé les chaînes, mais il a eu deux passes décisives à son actif de l’autre côté du grand livre.

Eagles de Philadelphie 38, Commandants de Washington 31

Pleins feux sur l’offensive : AJ Brown a réussi huit réceptions pour 130 verges et deux touchés ce jour-là, dont un remarquable attrapé à une main sur une épaule arrière avec Benjamin St-Juste enroulé autour de lui. Les 130 verges sur réception de Brown dans ce match ont fait de lui le premier receveur large de l’histoire de la NFL à afficher 125 verges sur réception ou plus en six matchs consécutifs.

Jaguars de Jacksonville 20, Steelers de Pittsburgh 10

Pleins feux sur la défense : La défense contre la course de Jacksonville continue de jouer comme une unité du top cinq, avec le retour du défenseur intérieur Davon Hamilton qui ne fait que renforcer encore plus le groupe. Pittsburgh n’a rassemblé que 70 verges en 18 courses, et aucun porteur du ballon n’a touché 20 verges au sol. Le défenseur de Edge Josh Allen poursuit son rythme effréné pour commencer la saison, ajoutant deux autres sacs, Travon Walker rentrant également à la maison pour un sac. Les deux généraient constamment de la pression dans le match.

Saints de la Nouvelle-Orléans 38, Colts d’Indianapolis 27

Pleins feux sur les recrues : Le receveur Josh Downs a de nouveau vu beaucoup d’action, transformant neuf cibles en sept réceptions pour 72 verges, tandis que le plaqueur offensif Blake Freeland a eu du mal à la fois en tant que bloqueur de course et en protection contre les passes. Pour les Saints, la sécurité Jordan Howden et le joueur de ligne défensive Bryan Bresee ont connu des matchs solides, voyant une action significative dans la victoire.

Titans du Tennessee 28, Falcons d’Atlanta 23

Pleins feux sur l’offensive : Le choix de deuxième ronde de 2023, Will Levis, a débuté son premier match dans la NFL avec Tannehill absent, et les premiers retours ont été très positifs, puisqu’il a lancé pour 238 verges et quatre passes de touché, bon pour une note de passeur de 130,5.

Les débuts réussis de Lévis dans la NFL ont également permis la réémergence de DeAndre Hopkins en tant qu’arme offensive de premier plan, car il était à la réception de trois des quatre passes de touché de Lévis. Hopkins a totalisé 128 verges sur réception, ce qui constitue la deuxième fois seulement cette saison qu’il dépasse les 65 verges sur réception dans un match.

Seahawks de Seattle 24, Browns de Cleveland 20

Pleins feux sur la défense : La défense de Seattle a surpassé la défense de Cleveland dans ce match. Les Seahawks ont livré trois sacs, deux interceptions, six passes décisives et un échappé forcé. Jamal Adams et Julian Love se sont combinés pour une interception d’embrayage au quatrième quart alors que l’équipe était à terre, Adams lançant une passe en l’air pour que Love la récupère. Ce choix a donné le coup d’envoi au touché gagnant de Seattle.

Bengals de Cincinnati 31, 49ers de San Francisco 17

Pleins feux sur les recrues : Le receveur recrue des Bengals, Andrei Iosivas, a encore trouvé la terreur cette semaine, avec un accroc près de la ligne de fond droite lors d’une mêlée à la droite de Joe Burrow. Même avec un trio en parfaite santé au poste de receveur large pour Cincinnati, la recrue se fraye un chemin décent sur le terrain, y compris dans la zone rouge.

Broncos de Denver 24, Chiefs de Kansas City 9

Pleins feux sur l’offensive : Patrick Mahomes – qui aurait joué pendant la grippe – était particulièrement absent du match. Il a réalisé plusieurs mauvais jeux, et même si ses receveurs l’ont également laissé tomber, il n’était pas à son niveau habituel. Mahomes n’a réalisé en moyenne que 6,2 verges par tentative et a été limogé trois fois. Il s’agit de la première défaite en division routière de sa carrière dans la NFL.

Ravens de Baltimore 31, Cardinaux de l’Arizona 24

Pleins feux sur la défense : Les Ravens ont été battus dans les tranchées en début de match, à l’exception de Michael Pierce. Le tacle gigantesque du nez était parfois imblocable, terminant le match avec quatre plaqués en solo, une passe frappée, un sac et un échappé forcé.

Les Cardinals ont connu un certain succès contre une attaque des Ravens qui dominait contre les Lions de Détroit il y a à peine une semaine. Dante Stills a été impliqué dans deux sacs, tandis qu’Antonio Hamilton Sr. a réussi deux passes décisives. Jalen Thompson, Zaven Collins et Starling Thomas V en ont également marqué un chacun. Malgré ce succès, l’Arizona n’a pas réussi à ralentir l’attaque précipitée des Ravens en fin de match.

Chargers de Los Angeles 30, Ours de Chicago 13

Pleins feux sur les recrues : Ce fut le meilleur match de la jeune carrière de la recrue Quentin Johnston. Il a terminé le match avec des sommets en carrière pour les cibles (6), les attrapés (5) et les verges sur réception (50).

Raiders de Las Vegas @ Lions de Détroit

