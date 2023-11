Scores et mises à jour de 70 matchs éliminatoires de l’AHSAA dans tout l’État

Nous finissons de couper de moitié le peloton des séries éliminatoires de l’AHSAA ce soir avec le reste des matchs du premier tour. Bien qu’il y ait eu une liste de matchs inhabituellement chargée jeudi, le programme de ce soir apporte des affrontements plus intrigants.

Il y a deux confrontations dans le Top 10 en 7A. La n°3 Mary G. Montgomery tente de remporter le premier match éliminatoire de l’histoire de l’école contre la n°5 Dothan. Le n°4 Auburn se rend pour affronter Josh Flowers et le n°8 Baker dans l’État du Mississippi. Les sept équipes classées n°1 au classement final de football de l’ASWA cette semaine sont également en action.

À Lineville, les deux entraîneurs les plus vainqueurs de tous les temps de l’AHSAA s’affrontent pour la première fois. Terry Curtis (354) d’UMS-Wright et les Bulldogs affrontent Danny Horn (351) et Central-Clay County au premier tour des séries éliminatoires 5A. Revenez fréquemment pour les mises à jour sur tous les jeux.

AL.com aura également une liste finale des scores et des matchs éliminatoires du deuxième tour à la fin de la soirée. On y va …

20h15, A la mi-temps : Winterboro mène Decatur Heritage 20-17. … Center Point a pris une avance de 12-10 à Hartselle. … Vestavia Hills s’est ralliée pour mener les Black Bears 17-14 à Austin, grâce à un panier de 49 verges à la fin du temps imparti. … Muscle Shoals mène Pinson Valley 35-7. … Tuscaloosa Academy 21, Red Bay 8. … UMS-Wright 7-0 contre Central-Clay County. … Mobile Christian 38, Beulah 0. Antonio Brown a 145 yards sur 7 courses avec un TD et Damien Gatson a 110 yards sur 5 passes sur 9 pour 2 TD. Beulah a 65 verges au total. … Lexington 32, Aliceville 20. … Entreprise 49, Daphné 7.

20h05, James Clemens mène Bucs : Les Jets mènent 16-7 sur Hoover à la mi-temps. L’offensive de Hoover a du mal dans les airs, après avoir complété 4 passes pour moins-12 verges. … Towns McGough bombarde un panier de 57 verges pour donner une avance de 17-3 à Auburn sur Baker avec 22 secondes à jouer dans la mi-temps. McGough avait réussi un tir de 52 verges, mais un retard de jeu l’a repoussé de 5 verges supplémentaires. … TJ Worthy marque sur une course de 50 verges – un nouveau record en une seule saison pour les touchés, pour donner une avance de 20-0 à Gadsden City sur Gardendale. … Muscle Shoals mène Pinson Valley 35-7 en première mi-temps.

20h01, Hartselle détient une mince avance : La classe 6A n°6 Hartselle mène Center Point 10-6 après un panier de Noah Yates avec 2:32 à jouer avant l’entracte. … Geraldine mène désormais 36-0 sur Susan Moore. … Auburn, l’équipe n°4 de la classe 7A, mène le n°8 Baker 14-3 avec 1 :31 à jouer en première mi-temps. … BB Comer marque à nouveau pour mener le comté de Washington 49-0 avec 9 :35 à jouer dans la demie. … Reeltown mène Wicksburg 12-6 à la mi-temps. … 7A n°5 Dothan mène la n°3 Mary Montgomery 13-0 et Enterprise mène 35-0 sur Daphné. … Guntersville mène Springville 24-0 à la mi-temps dans le jeu 5A. … Mobile Christian marque sur un entraînement de 9 jeux et 96 verges pour mener Beulah 38-0 à la mi-temps. … Winterboro mène 20-14 sur Decatur Heritage avec 1:04 à jouer à la mi-temps. … Floyd, encore et encore. Peyton Floyd marque sur une course d’un mètre pour mettre Hewitt-Trussville devant Bob Jones 49-0 à la mi-temps.

19h50, les Bulldogs déferlent au sommet : UMS-Wright marque le premier pour mener Central-Clay County 7-0 au deuxième quart. … La Tuscaloosa Academy mène Red Bay 14-8 avec 4:19 à jouer en première mi-temps. … BB Comer mène le comté de Washington 42-0 avec 31 secondes à jouer en première période. … Pisgah mène 24-0 sur Pleasant Valley avec 8 :40 à jouer dans la demie. … Winterboro mène Decatur Heritage 20-7 avec 4:30 à jouer en deuxième période. … Spanish Fort a poussé son avance sur Bessemer City à 21-0 avec 1:03 à jouer à la mi-temps.

19h40, Barnburner à Roanoke : Handley est de retour au sommet de St. Michael 21-14 avec 11 :55 à jouer en première mi-temps. … Peyton Floyd, encore une fois. Hewitt-Trussville mène Bob Jones 42-0 après deux passes de Floyd TD – 62 verges à Jadon Loving et 23 verges à Jaqson Melton. … Winterboro prend une avance de 20-0 sur Decatur Heritage avec 7:04 à jouer dans la demie. … Après un panier de 21 verges de Carter Lewis et une course de Jordan Wollard TD de 29 verges, Mobile Christian mène Beulah 31-0 avec 9 :20 à jouer au deuxième quart. … Geraldine mène Susan Moore dans un match 3A, 27-0 au début de la deuxième période.

19h30, rassemblements de la Saint-Michel : Les Cardinals sont revenus de 13-7 pour mener Handley sur la route avec 2:31 à jouer en premier. … Pike Road mène Homewood 7-0 alors que l’engagement d’Auburn, Malik Blocton, effectue une interception à 66 mètres de la maison. … La Madison Academy de classe 3A n°2 mène Hokes Bluff 23-7. … Judson Harris court 58 verges pour Gulf Shores et Kolin Wilson termine avec une course TD de 4 verges pour donner une avance de 21-0 au n°1 sur Beauregard. … Hewitt marque à nouveau sur une course de 29 verges de Delvecchio Alston avec 11 :32 à jouer à la mi-temps. Les Huskies mènent 21-0 sur Bob Jones. … Austin mène Vestavia Hills 14-7 après un quart-temps. … James Clemens mène 9-7 sur Hoover avant le deuxième quart. … UMS-Wright et Central-Clay County sont à égalité à 0 après un. … Winterboro 14-0 contre Decatur Heritage en deuxième période.

19h22, Winterboro en tête : Les Bulldogs de classe 1A mènent Decatur Heritage 8-0 avec 10:34 à jouer dans la période d’ouverture. … Mobile Christian a pris une avance de 21-0 sur Beulah sur une course d’un mètre de Jason Todd, toujours au premier quart. … Kennedy Mitchell, encore une fois, pour Hewitt-Trussville. Mitchell parcourt 54 verges pour donner une avance de 21-0 aux Huskies avec 1:55 à jouer en premier.

19h15, les scores s’enchaînent : Voici ce que nous avons entendu jusqu’à présent : en classe 7A, Hewitt-Trussville mène Bob Jones 14-0. Le quart Peyton Floyd a frappé Dylan Cope avec une passe TD de 14 verges et les Huskies ont marqué sur une course de 10 verges de Kennedy Mitchell après un mauvais claquement sur un botté de dégagement des Patriots.

De plus, le 5A n°1 Gulf Shores mène Beauregard 14-0 dans le premier après un Ronnie Royal TD à 5 mètres. … Spanish Fort mène 7-0 sur Bessemer City à la fin du premier quart-temps. … 3A No. 1 Mobile Christian mène Beulah 14-0 avec 6:11 à jouer dans le premier quart après un TD de 74 verges exécuté par Antonio Brown et une passe de 38 verges de Damien Gatson à Michael Moore. … Guntersville mène Springville 7-0 après un. … Handley mène St. Michael 13-7 avec 5:57 à jouer en premier.

Terry Curtis, à gauche, et Danny Horn se rencontrent avant le coup d’envoi du match éliminatoire du premier tour UMS-Wright contre Central Clay County à Lineville, le vendredi 10 novembre 2023. (Stew Milne)

19h10, Légendes, avant-match : Découvrez Terry Curtis de l’UMS-Wright et Danny Horn du comté de Central-Clay avant le début de leur match de premier tour de classe 5A ! Beaucoup d’expériences lors de ce tête-à-tête.

16h, Bonne nouvelle côté blessures : Jerry Young, responsable du play-by-play à la radio de Thompson High, a rapporté ce matin sur les réseaux sociaux que les analyses étaient négatives sur un joueur de Florence blessé lors du match de jeudi à Alabaster et qu’il est de retour à la maison ce soir. Louons Dieu pour cela. Le match a été retardé d’environ 15 à 20 minutes car le joueur a été évacué du terrain en ambulance.

15h, rien que du bon temps : Mike Perrin lancera la mise à jour en direct ce soir alors que je serai sur place à Montgomery pour célébrer la Journée des anciens combattants avec le leader de Poison, Bret Michaels, mais je serai de retour plus tard dans la nuit. Et oui, chaque rose a son épine.

LES SCORES DES ÉLIMINAIRES DE JEUDI

AHSAA

CLASSE 7A

Thompson 42, Florence 0

CLASSE 6A

Helena 58 ans, Wetumpka 28 ans

Benjamin Russell 39 ans, Sidney Lanier 12 ans

Parker 62 ans, Mae Jemison 14 ans

Ruisseau Mountain 35, Buckhorn 14

CLASSE 5A

Charles Henderson 64 ans, Marbury 20 ans

Démopolis 31, Carroll 28

Eufaula 65, comté de Shelby 19

Ramsay 50, West Point 0

Boaz 10, Southside-Gadsden 7

Pleasant Grove 49, comté de Lawrence 17

CLASSE 4A

Comté de Bibb 56 Académie Montgomery 6

Deshler 43, Fultondale 27

West Morgan 56, Etowah 0

Comté de Cherokee 56, Centre-Florence 28

CLASSE 3A

Trinité 31, Providence Chrétienne 14

St.James 41, Opp 7

Gordo 56, Phil Campbell 6

Mars Hill Bible 63, Oakman 7

Winfield 43, comté de Colbert 21

CLASSE 2A

Comté de Clarke 20, Vincent 9

Goshen 61, GW Long 40

Maison Highland 45, Ariton 6

Thorsby 50 ans, Chickasaw 16 ans

Isabelle 44 ans, Saint-Luc 17 ans

Sud-est 28, Collinsville 21

Tanner 64, comté de Lamar 55

Fourche criquet 54, Montagne de Sable Nord 7

Sulligent 43, Hatton 12

CLASSE 1A

Loachapoka 34, Choctaw du Sud 6

Brantley 42, Tilleul 17

Maplesville 41, comté de Choctaw 14

Millry 55, Notasulga 0

Hackleburg 47, comté de Marion 8

Wadley 62, Cedar Bluff 10

DEMI-FINALES AISA

CLASSE AAA

Lee-Scott 42, Académie Fort Dale 3

Glenwood 45, Académie Autauga 12

CLASSE AA

Chambers Academy 38, Patricien 2

Banks Academy 64, Clarke préparation 3

CLASSE A

Académie Lowndes 48, Académie Jackson 14

Académie Wilcox 49, Académie du Sud 12