Score Yankees vs Guardians : mises à jour en direct avec New York à une victoire de la première place aux World Series depuis 2009

Les Yankees ont une chance de décrocher leur billet pour les World Series samedi soir. Après la victoire palpitante du quatrième match de vendrediles Yankees ont une avance de 3-1 sur les Guardians dans l’ALCS. Historiquement, les équipes menant 3-1 dans un meilleur des sept matchs ont remporté la série dans 85 % des cas. New York a désormais trois chances de gagner un match pour décrocher le fanion.

Les deux enclos des releveurs fonctionnent à la vapeur et on comptera sur les partants Carlos Rodón et Tanner Bibee pour bien lancer et lancer beaucoup. Rodón a été excellent lors du premier match, n’accordant qu’un circuit en solo en six manches. Bibee a obtenu quatre retraits et lancé 39 lancers lors du deuxième match. Le départ court a permis à Cleveland de le ramener sur un court repos lors du cinquième match. Il s’agit du premier départ en carrière de Bibee sur un court repos.

Une victoire des Yankees samedi soir envoie New York aux World Series, où ils affronteront soit les Dodgers, soit les Mets. Une victoire des Guardians signifie que nous aurons un match 6 au Yankee Stadium lundi.

Les Guardians sont entrés en premier sur le tableau lorsque Bo Naylor a doublé son frère, Josh, au 10e lancer de sa deuxième manche au bâton, puis a marqué au cinquième.

CBS Sports proposera des mises à jour en direct, des faits saillants, des analyses et bien plus encore tout au long du match 4 entre les Dodgers et les Padres. Vous pouvez suivre toute l’action ci-dessous.