Score UEFA Euro 2020 et mises à jour en direct : Croatie 0-0 Espagne

La Croatie a atteint la finale de la Coupe du monde 2018 avant de perdre contre la France, et 13 de ces joueurs sont toujours dans l’équipe.

L’Espagne a remporté trois tournois majeurs consécutifs entre 2008 et 2012, mais a perdu en huitièmes de finale à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018 en Russie. De plus, seuls sept joueurs de l’équipe espagnole avaient joué lors d’un précédent tournoi majeur.

La Croatie aura besoin du vainqueur du Ballon d’Or 2018, Modric, à son meilleur, car l’ailier Ivan Perisic a été exclu de l’affrontement et peut-être du reste du tournoi après avoir été testé positif pour COVID-19 et être entré dans un isolement de 10 jours.

EspagneLes joueurs de Modric ne connaissent que trop bien Modric après neuf saisons magiques avec le Real Madrid, bien qu’ils ne puissent compter sur aucune information privilégiée sur le milieu de terrain car Luis Enrique a décidé de n’inclure aucun joueur du Real dans son équipe.

Dani Olmo s’alignera contre des adversaires familiers car il aurait facilement pu s’aligner pour la Croatie au lieu de l’Espagne à l’Euro 2020.

Le milieu de terrain offensif a refusé les offres de l’équipe nationale croate après avoir quitté l’académie de Barcelone pour le Dinamo Zagreb à l’âge de 16 ans et passé six saisons au club.

Olmo n’a jamais joué au football de club senior en Espagne – il a déménagé au RB Leipzig en 2020 – mais ne regrette pas sa décision de rester dans son pays d’origine.

L’attaque de l’Espagne, une grande partie de l’accent sera à nouveau sur Alvaro Morata. L’attaquant espagnol a reçu un torrent d’abus en ligne après avoir raté un penalty contre la Slovaquie et a également été fortement critiqué après les deux premiers matchs, malgré un but contre la Pologne.

Morata a déclaré qu’il avait reçu des menaces contre ses enfants et qu’il n’avait pas pu dormir pendant neuf heures après le match contre la Slovaquie.

En ce qui concerne les pénalités, cependant, il n’est pas le seul à lutter. L’Espagne a raté ses cinq derniers tirs au but au total, dont deux à l’Euro 2020.

