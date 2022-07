Score Thor: Maquillage Love and Thunder avec cette vente BOGO Ulta Beauty

Il existe un certain nombre de marques qui vendent des produits pour vous aider à vous mettre dans l’ambiance Thor de Marvel : Amour et tonnerre, qui ouvre vendredi. Ulta Beauty n’est pas différent. Aujourd’hui, vous pouvez acheter du maquillage pour cosplayer ou vous glam avec son achat, obtenez une vente gratuite.

Bien qu’il n’y ait que 14 articles en vente pendant cette promotion, vous en aurez assez pour créer un look digne de ce film (tant que vous l’associez à des produits que vous possédez). Cela dit, il existe une variété de produits disponibles que vous devriez vérifier. Semblable aux styles glam-rock des années 80 du film, une grande partie de ce maquillage joue sur des couleurs chatoyantes.

Si vous voulez ressembler à Valkyrie, il y a un basé sur le personnage de Tessa Thompson qui présente des couleurs telles que “Your Majesty”, un bleu pastel et “Dragonfang”, une autre option bleue, mais scintillante.

D’autres produits, incluent ce plus grand pour 25 $ qui, comme son nom l’indique, peut se briser. Il a 16 teintes mates, chatoyantes et micro scintillantes qui peuvent également être mélangées et pigmentées. Pendant que vous prenez ces palettes, n’oubliez pas d’obtenir un et pinceau pour vous aider à estomper votre maquillage. Et pour couronner le tout, au lieu de transporter votre maquillage dans un sac ordinaire, vous pouvez le ranger dans ce sac à thème. ou .

Afin d’obtenir cette offre, vous devez ajouter les deux produits à votre panier, et le moins cher des deux sera l’article que vous obtiendrez gratuitement. Pour plus de maquillage Thor: Love and Thunder, consultez Ulta Beauty aujourd’hui.

Lire la suite: ‘Thor: Love and Thunder’ – Voici ce qu’il faut retenir avant de regarder