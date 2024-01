Score Lions contre Buccaneers, points à retenir : Jared Goff et l’embrayage ‘D’ amènent Detroit au premier match pour le titre NFC depuis 1991

Dans un classique instantané, les Lions de Détroit ont enregistré une victoire de 31-23 contre les Buccaneers de Tampa Bay lors du match de la ronde de division NFC dimanche. L’équipe de Dan Campbell se rendra désormais à San Francisco dimanche prochain pour affronter les 49ers lors du match de championnat NFC. Le gagnant représentera la conférence au Super Bowl LVIII.

Détroit a décroché son billet pour San Francisco lorsque le secondeur Derrick Barnes a éliminé le quart-arrière des Buccaneers Baker Mayfield avec 1:35 à jouer.

À égalité pendant trois quarts, les Lions ont pris une avance de 31-17 grâce aux touchés du quatrième quart de Jahmyr Gibbs et Amon-Ra St. Brown. Les Buccaneers ont cependant refusé de céder, ce qui en a fait un match à une possession sur la passe de touché de Mayfield à Mike Evans avec 4:37 à jouer (les deux n’ont pas pu se connecter lors de l’essai de conversion de deux points de Tampa qui a suivi).

L’offensive des Buccaneers a obtenu un dernier tir après que leur défense ait forcé un botté de dégagement lors du prochain entraînement des Lions. Mais les Lions ont glacé le match lorsque Barnes a enregistré le deuxième choix de Detroit, Mayfield, qui a lancé pour 349 verges et trois touchés dans un effort perdant. L’homologue de Mayfield, Jared Goff, a lancé pour 287 verges et deux touchés tout en dirigeant une attaque des Lions qui a marqué des touchés sur trois entraînements consécutifs en seconde période.

Voici nos points à retenir de ce jeu épique.

Pourquoi les Lions ont gagné

L’offensive de Détroit a pris le contrôle du match en seconde période, tandis que sa défense a réalisé deux gros arrêts pour préserver la victoire.

Après une première mi-temps décevante – les équipes étaient à égalité 10-10 à la pause – l’offensive des Lions s’est enflammée en seconde période. Ils l’ont fait en trouvant les points faibles au milieu de la défense de Tampa Bay. Goff, qui a lancé 99 verges en première mi-temps, a lancé 188 verges en seconde période. Une grande partie de cette production a été complétée par St. Brown, qui a réussi 5 attrapés pour 59 verges en seconde période après seulement 18 verges sur 3 attrapés au cours des 30 premières minutes du match. L’ailier rapproché Sam LaPorta a également réussi avec 65 verges sur 9 attrapés.

Le succès de Goff dans les airs a ouvert les choses pour le match de course des Lions, qui a abouti à un quatrième score majeur sur le plongeon d’un mètre de Craig Reynolds qui a donné à Detroit une avance de 17-10 à la fin du troisième quart.

Tampa Bay a égalisé le score lors de son prochain entraînement alors que les équipes se dirigeaient vers le dernier quart à égalité 17-17, mais les Lions ont répliqué avec deux autres entraînements au quatrième qui se sont terminés dans la zone des buts des Buccaneers. L’un des jeux les plus importants du match au cours de ces séquences a été un achèvement de 16 verges de Goff à St. Brown sur un jeu de 3e et 15 qui a aidé à établir le score du duo quelques instants plus tard.

Pourquoi les Buccaneers ont perdu

Tampa Bay s’est battu, mais n’a pas exécuté à un niveau suffisamment élevé pour provoquer la surprise. Un panier manqué en première mi-temps a fait mal, ainsi que le limogeage de Mayfield par Aidan Hutchinson lors du premier entraînement des Buccaneers en seconde période qui a mis les Bucs hors de portée des buts.

Ils ont eu leurs moments, mais l’incapacité de la défense des Buccaneers à quitter le terrain pendant la frénésie de buts des Lions en seconde période a été critique. Ils ont particulièrement eu du mal à empêcher les gros jeux lors du troisième entraînement consécutif des Lions qui comprenait quatre jeux d’au moins 11 verges.

Maintenant que nous avons couvert tout cela, Todd Bowles et son équipe méritent beaucoup de mérite pour avoir poussé les Lions au bord du gouffre. Mayfield n’a pas gagné, mais sa performance de dimanche est une preuve supplémentaire qu’il est la réponse à long terme au poste de quart-arrière de Tampa. Mayfield, comme il l’a été toute l’année, a été complété par le génie d’Evans, un futur joueur du Temple de la renommée qui a réussi huit attrapés pour 147 verges et un score dans ce qui était peut-être son dernier match sous l’uniforme des Buccaneers.

Tournant

Comme Goff l’a dit par la suite, la capacité des Lions à jouer un football complémentaire était l’une des plus grandes différences dans le match.

Après que Tampa Bay ait égalisé le score juste avant la fin du troisième quart, l’offensive des Lions a parcouru 75 verges en seulement cinq jeux et a repris l’avance sur le touché de Gibbs. La défense de Détroit a ensuite forcé Mayfield à trois échecs consécutifs, menant à un botté de dégagement des Buccaneers.

Avec le ballon et une avance de 24-17, les Lions ont finalement obtenu une certaine séparation en se lançant dans une séquence de 10 jeux et 89 verges qui comprenait cinq grandes réussites de Goff et sa deuxième passe de touché de la journée.

Jeu du jeu

Dans un match qui a comporté de nombreux gros jeux, le plus important a été le choix de Mayfield par Barnes qui a envoyé les Lions au match pour le titre NFC. Sur le jeu, Barnes s’est placé devant l’ailier rapproché des Buccaneers Cade Otton avant d’attraper et d’assurer le choix.

Citations

“J’adore mes gars. Quand vous jouez avec des gars comme lui (Goff) et tous ces gars dans ce vestiaire, vous allez trouver un moyen. … C’est incroyable, c’est difficile à exprimer avec des mots, mais avec [Goff] à la barre, nous n’avons pas encore fini. » – Le centre des Lions Frank Ragnow (lors de son entretien d’après-match avec NBC), qui a joué malgré une blessure au genou et a été le bloqueur clé lors du quatrième touché de Reynolds.

“Je peux rentrer un peu à la maison. Jouer devant des amis et de la famille. C’est une grande équipe et ce sera un superbe match.” — Goff, originaire de Californie, a déclaré à NBC Sports lorsqu’on l’a interrogé sur le prochain match avec les 49ers.

“C’est nul. J’ai l’impression que mon cœur vient de s’arracher” — Mayfield, via les médias NFL

Et après

Les Lions disputeront leur premier match de championnat NFC depuis 1991, lorsqu’ils sont tombés face au futur champion Washington. Détroit est en lice pour disputer son tout premier Super Bowl et espère également mettre fin à sa disette de 66 ans.

La saison de Tampa Bay est terminée, mais elle peut être fière de beaucoup. La saison 2023 des Buccaneers comprenait le troisième titre de division consécutif de la franchise et une victoire du Super Wild Card Weekend contre les champions en titre de la NFC, les Eagles.