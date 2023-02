Score King: James dépasse Abdul-Jabbar pour marquer des points NBA

LeBron James est le nouveau meilleur marqueur de carrière de la NBA.

Avec un saut en arrière avec 10,9 secondes à faire au troisième quart du match des Lakers de Los Angeles contre le Thunder d’Oklahoma City mardi soir, James a poussé son total de carrière à 38 388 points et a battu le record que Kareem Abdul-Jabbar a détenu pendant près de quatre décennies.

James étendit les bras, leva les deux mains en l’air, puis sourit. Abdul-Jabbar se leva de son siège et applaudit. Le jeu a été arrêté lorsque certains membres de la famille de James, dont sa mère, sa femme et ses enfants, ont pris la parole pour une cérémonie reconnaissant le moment.

Abdul-Jabbar – un Laker de longue date et l’une des nombreuses célébrités et stars du sport qui se sont assurés d’être là pour voir l’histoire – est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la ligue le 5 avril 1984 et a pris sa retraite en 1989 avec 38 387 points. C’était un record que certains pensaient durer éternellement, très peu s’en approchant même. Karl Malone a pris sa retraite à 1 459 points derrière Abdul-Jabbar, Kobe Bryant à 4 744 points et Michael Jordan à 6 095 points.

James les a tous dépassés, puis a également rattrapé Abdul-Jabbar. Il l’a fait à sa 20e saison. Abdul-Jabbar a également disputé 20 saisons NBA.

Et maintenant, King James – un surnom qu’il porte depuis le lycée, alors qu’il n’était qu’un enfant d’Akron, Ohio – est le roi des buteurs de la NBA.

“Un record qui tient depuis près de 40 ans, que beaucoup de gens pensaient qu’il ne serait jamais battu”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver.

Abdul-Jabbar a tenu le ballon en l’air, puis l’a remis à James, la cérémonie de passage de la torche. Ils ont posé pour des photos avec Silver, puis entre eux. James essuya les larmes de ses yeux, puis s’adressa à la foule.

«Je veux juste dire merci aux fidèles Laker. Vous êtes uniques en votre genre », a déclaré James. “Pouvoir être en présence d’une légende aussi grande que Kareem, c’est très humiliant. S’il vous plaît, donnez une ovation debout au capitaine, s’il vous plaît.

James a ensuite remercié sa famille et ceux qui l’ont soutenu, y compris Silver et feu le commissaire de la NBA, David Stern.

“Je vous remercie beaucoup les gars de m’avoir permis de faire partie de quelque chose dont j’ai toujours rêvé”, a déclaré James.

Au moins 16 joueurs différents ont, techniquement, été le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de la ligue – la plupart de ceux qui sont arrivés au cours du premier mois de l’existence de la ligue en 1946, lorsque tout le monde partait de zéro et que neuf joueurs différents étaient au sommet de la liste des buteurs. dans les 16 premiers jours.

Mais seuls six ont officiellement terminé une saison en tant que leader de tous les temps : Joe Fulks, George Mikan, Dolph Schayes, Bob Pettit, Wilt Chamberlain et Abdul-Jabbar.

James sera le septième nom de cette liste et il y restera probablement longtemps. Aucun joueur actif n’est à moins de 10 000 points de James, qui est sous contrat pour deux ans et est en passe de devenir le premier marqueur de 40 000 points de la ligue la saison prochaine.

“Personne n’y touchera jamais”, a déclaré l’attaquant de Cleveland Kevin Love, un coéquipier de James dans l’équipe titre 2016. «Le record de buts ne sera jamais éclipsé. Je m’en fiche. Il ne sera jamais, jamais touché. Ça n’arrivera plus jamais.”

James aurait pu avoir le record de buts il y a longtemps, s’il en avait envie. Mais il a toujours préféré passer. James est derrière seulement John Stockton, Jason Kidd et Chris Paul sur la liste des passes décisives de tous les temps. Aucun d’entre eux n’était, ou n’est, proche du buteur qu’est James. De ce groupe, Paul se rapproche le plus, se classant 38e dans l’histoire de la NBA.

Et Paul a 17 000 points de retard sur le nouveau roi des marqueurs.

“Je n’y avais pas pensé de cette façon, mais c’est très vrai”, a déclaré Silver à l’Associated Press. «Je pense que cela ajoute même – non? — à cet accomplissement pour un gars qui est devenu marqueur parce qu’il a déterminé que c’était ce qui était nécessaire pour gagner. Et vous avez raison, il n’obtient probablement pas assez de crédit pour son jeu désintéressé, car il y a tellement de concentration et d’attention sur lui. … Je pense que c’est d’autant plus spécial qu’il préfère être connu pour ses passes décisives que pour ses paniers.

James est le seul membre du club triple quintuple de la NBA : au moins 10 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives. Il y a 44 joueurs pour atteindre cinq chiffres dans deux de ces catégories.

Il sera presque certainement le leader de tous les temps de la NBA en termes de revenus chaque fois qu’il prendra sa retraite; en ajoutant les 97 millions de dollars qu’il gagnera au cours des deux prochaines saisons, il dépassera les 500 millions de dollars en salaire sur le terrain seulement. Il est une sélection All-Star à 19 reprises, égalant un record d’Abdul-Jabbar. S’il joue le match du 19 février à Salt Lake City, il établira un record d’apparitions.

D’autres, peut-être, ont été aussi bons. C’est toujours un débat. Mais personne n’a jamais été aussi bon, aussi longtemps. James – double champion à Miami, champion à Cleveland en 2016 et champion avec les Lakers en 2020 – marque en moyenne 30 points par match à sa 20e saison; seuls trois autres joueurs ont récolté en moyenne plus de 10 points par match aussi loin dans leur carrière, aucun de ceux ne dépassant en moyenne les 17,6 de Bryant à sa 20e et dernière saison.

“Je n’ai jamais fait le truc” OK, si je joue autant de temps et que je fais la moyenne de ce truc “, a déclaré James. “Je n’ai jamais fait ça avec quoi que ce soit dans ma carrière. J’ai toujours dit : ‘Si ça arrive, ça arrive.’ »

C’est arrivé.

Tim Reynolds, l’Associated Press