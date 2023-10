Score Jaguars-Falcons, comment regarder

Le premier des cinq matchs de la série internationale de la NFL débutera le calendrier de la semaine 4.

Le Les Jaguars de Jacksonville affronteront les Falcons d’Atlanta au stade de Wembley à Londres, le deuxième chez-soi des Jags. Jacksonville (1-2) vient de connaître une performance embarrassante à domicile contre les Texans de Houston, qui complètement dominé dans une déroute 37-17. Les Falcons ont subi leur première défaite de la saison 2023 lors de la troisième semaine contre les Lions de Détroit, 20-6.

Ensuite, les Jaguars resteront à Londres pour leur match de la semaine 5 contre les Buffalo Bills au Tottenham Hotspur Stadium. Les Jaguars deviendront la première équipe à disputer des matchs consécutifs à l’étranger.

Quels matchs de la NFL sont diffusés aujourd’hui ?

Voici les heures de coup d’envoi et les informations télévisées pour toutes les actions de la NFL de dimanche.

Clip viral : le receveur des Falcons Mack Hollins semble contrarié par le quart Desmond Ridder

Les Falcons deviennent viraux pour cette interaction secondaire pendant le match.

Le quart-arrière des Falcons Desmond Ridder a tenté de saluer le receveur Mack Hollins sur le banc, peu de temps après l’avoir raté pour une passe en profondeur.

Et Hollins ne semblait pas très heureux de voir Ridder pour le moment. — Safid Deen

Touché de Drake à Londres : Jaguars 17, Falcons 7

À quel point cela est cool? Drake London a marqué à Londres.

London, le receveur des Falcons, a marqué sur une passe de touché de 15 verges du quart-arrière Desmond Ridder au début du troisième quart pour aider Atlanta à revenir dans ce match.

Ce fut une belle réponse de la part des Falcons, menés 17-0 à la mi-temps.

La recrue des Falcons, Bijan Robinson, a lancé l’attaque avec une course de 38 verges lors du deuxième jeu de mêlée pour commencer la seconde mi-temps. Robinson atteint 86 verges au total. — Safid Deen

Mi-temps : Jaguars 17, Falcons 0

Trevor Lawrence a lancé une passe de touché de 30 verges à Calvin Ridley au premier quart, et le demi défensif Darius Williams a marqué un touché de 61 verges pour donner aux Jaguars une avance de 17-0 sur les Falcons à la mi-temps.

Lawrence est 13 sur 28 pour 128 verges, et son principal receveur est Christian Kirk, qui réussit six attrapés pour 71 verges.

Le quart-arrière des Falcons, Desmond Ridder, en revanche, est en difficulté. Il a lancé ses deux interceptions sur des jeux consécutifs. Heureusement, la défense des Falcons a limogé Lawrence pour mettre fin à deux entraînements avant la mi-temps, ce qui aurait pu augmenter l’avance de Jacksonville.

Le porteur de ballon recrue des Falcons, Bijan Robinson, mène Atlanta avec quatre attrapés pour 26 verges et sept courses sur 18 verges.

De plus, la diffusion de Toy Story est vraiment bonne. Vérifiez-le. — Safid Deen

Touché du choix six de Darius Williams : Jaguars 17, Falcons 0

Le demi défensif des Jaguars Darius Williams a sauté la route devant le receveur des Falcons Drake London pour intercepter le quart-arrière Desmond Ridder et lui renvoyer 61 verges pour un touché au deuxième quart.

Un jeu plus tard, Ridder a de nouveau été intercepté par la sécurité des Jaguars Andre Cisco, mais les Jaguars n’ont pas pu encaisser après avoir été placés au quatrième essai.

Les difficultés offensives des Falcons se poursuivent dans ce match londonien. Ils n’ont que 53 yards, contre 155 déjà dans ce match pour les Jaguars. — Safid Deen

Le chien Slinky devient la star de « Toy Story Funday Football »

Le chaos a éclaté dans la chambre d’Andy depuis Diffusion alternative du match de Londres par ESPN, mais un MVP du jeu a déjà émergé.

Tous les personnages de la série de films d’animation à succès « Toy Story » font des apparitions dans le jeu, mais Slinky Dog est devenu le cheval de bataille de l’émission car le chiot fait office de gang de chaîne. Lorsque l’une ou l’autre équipe obtient un premier essai, Slinky Dog peut être vu avec l’arrière de son corps servant de ligne de mêlée et sa tête servant de marqueur de premier essai.

Les gens n’ont pas pu s’empêcher de donner des accessoires à Slinky Dog pour être devenu le premier point culminant de l’émission sauvage.

« Slinky Dog alors que les chaînes deviennent incroyablement dures », un utilisateur des médias sociaux a déclaré. « Un chien Slinky qui donne une classe de maître absolue en tant que chaînes aujourd’hui. Les lumières sont vives et il est COMPOSÉ », un autre a dit. — Jordan Mendoza

Josh Allen des Jaguars avec deux sacs en première mi-temps

Le secondeur des Jaguars Josh Allen a déjà réussi deux sacs contre les Falcons, et ce n’est même pas la mi-temps. Allen et la défense de Jacksonville n’ont accordé qu’un premier essai et 11 verges au total alors que les Jaguars mènent désormais 10-0 après un panier de 56 verges de Brandon McManus. — Casey Moore

Touché de Calvin Ridley : Jaguars 7, Falcons 0

Calvin Ridley a vu le secondaire des Falcons s’effondrer. Il leva la main pour réclamer le ballon. Et Trevor Lawrence a tenu ses promesses.

La passe de touché de 30 verges de Lawrence à Ridley a donné à Jacksonville une avance de 7-0 avec 5 :44 à jouer au premier quart. À quoi cela ressemblait-il lors de l’émission « Toy Story Funday Football » ?

C’était la première prise de Ridley de la journée contre son ancienne équipe, qui l’a échangé aux Jaguars alors qu’il était suspendu pour jeu l’année dernière. — Safid Deen

Jaguars et Falcons échangent des coups de pied à Londres

Le premier des cinq matchs de la Série internationale de la NFL a débuté plutôt lentement.

Les Jaguars ont décroché un premier essai avant d’être contraints de dégager lors de leur première possession. Les Falcons, quant à eux, sont allés à trois.

Jacksonville est cependant en mouvement lors de sa deuxième possession. La course de 22 verges de Trevor Lawrence sur un deuxième et un 7 place les Jaguars sur le territoire des Falcons. — Casey Moore

Falcons contre Jaguars à Londres : pronostics, choix et cotes

Les Jaguar sont les favoris pour vaincre les Falcons, selon les cotes BetMGM NFL.

Propagation : Jaguars (-3)

Moneyline : Jaguars (-160) ; Faucons (+135)

Plus/moins : 43,5

Choix du personnel de USA TODAY Sports pour ce match :

Lorenzo Reyes : Jaguars 25, Falcons 13

Tyler Dragon : Jaguars 27, Faucons 17

Victoria Hernández : Jaguars 17, Falcons 10

Jordan Mendoza : Jaguars 25, Falcons 22

Modifications des règles de la NFL pour 2023 : ce qu’elles sont et ce qu’elles signifient

La NFL, par l’intermédiaire de son comité de compétition, évalue les règles de jeu de la ligue à chaque intersaison et recueille les commentaires des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants en vue d’éventuels changements.

La ligue classe les ajustements de deux manières : les changements réels apportés au règlement et les points de clarification, qui mettent essentiellement en évidence les priorités que la NFL souhaite que ses officiels accordent en priorité pendant les matchs. Les joueurs et les entraîneurs doivent donc modifier leur façon de jouer et d’entraîner afin de se conformer aux ajustements. Pour les fans de football, il y a également un ajustement à faire pour comprendre la stratégie derrière certaines décisions.

Lisez ici la répartition de Lorenzo Reyes sur les changements adoptés par la ligue.

Qui est le joueur de la NFL le mieux payé ?

Les 15 meilleurs joueurs de la NFL en termes de salaire annuel moyen sont tous des quarterbacks, selon OverTheCap.com. Comme Joe Burrow l’a prouvé dans son nouveau contrat avec les Bengals de Cincinnati, les équipes accordent une grande priorité à la présence d’un QB de haut niveau sous le centre. La prolongation de contrat de Burrow sur cinq ans, d’une valeur de 275 millions de dollars, a fait de lui le joueur le mieux payé de la ligue, avec une valeur annuelle moyenne stupéfiante de 55 millions de dollars. L’ailier défensif des 49ers de San Francisco, Nick Bosa, est le non-quart-arrière le mieux payé de la ligue après avoir signé une prolongation de cinq ans d’une valeur de 170 millions de dollars.

Voici la liste complète des joueurs les mieux payés de la ligue.

Quels sont les joueurs de la NFL les mieux payés à chaque poste ?

Nous avons une liste complète pour chaque poste :

Combien coûte en moyenne un billet NFL ?

Le le prix moyen d’un billet NFL 2023 est de 377 $, selon les données de TicketSmarter. Il s’agit d’un bond important par rapport à la saison dernière, où le prix moyen était de 235 $. Les Las Vegas Raiders sont en tête de la NFL en termes de prix des billets, avec un coût moyen de 582 $ par billet. Derrière les Raiders se trouvent les concurrents du Super Bowl 57 : les Chiefs de Kansas City à 578 $ et les Eagles de Philadelphie à 559 $. Voici les cinq moyennes de billets les plus élevées :

Raiders de Las Vegas : 582 $

Chefs de Kansas City : 578 $

Eagles de Philadelphie : 559 $

Cowboys de Dallas : 545 $

Patriots de la Nouvelle-Angleterre : 534 $

À l’opposé du spectre, les Falcons d’Atlanta ont le prix moyen le moins cher, à 225 $. Ils sont suivis par les Texans de Houston (236 $) et les Cardinals de l’Arizona (250 $). Voici les cinq moyennes de billets les plus basses :

Faucons d’Atlanta : 225 $

Texans de Houston : 236 $

Cardinaux de l’Arizona : 250 $

Buccaneers de Tampa Bay : 263 $

Titans du Tennessee : 265 $

— Jordan Mendoza