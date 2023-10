Score Géorgie contre Vanderbilt, points à retenir : les Dawgs n°1 retiennent les fougueux Commodores et prolongent la séquence de victoires à 24 matchs

La Géorgie n°1 a tenu bon pour vaincre Vanderbilt samedi, s’éloignant tard pour une victoire de 37-20. Alors que les Bulldogs quittent Nashville 7-0 et prolongent leur séquence de victoires à 24 matchs consécutifs, cela n’a pas toujours été joli pour l’équipe de l’entraîneur Kirby Smart.

La Géorgie menait 27-7 au début du quatrième quart, mais les Commodores ont marqué dès le premier jeu du dernier quart-temps pour réduire l’avance à 13. Les Dawgs se sont ensuite lancés dans une séquence de 12 jeux et 66 verges qui a pris près de six minutes de retard. horloge et a amené le ballon jusqu’à la ligne des 12 verges de Vanderbilt. Vanderbilt a cependant tenu les troisième et deuxième positions et a forcé un panier pour maintenir le match à moins de deux scores.

Les Commodores ont fait trois points lors de leur prochain trajet, donnant à la Géorgie une chance de claquer la porte. Le demi défensif CJ Taylor a coupé une passe du quart-arrière des Bulldogs Carson Beck et l’a renvoyée sur la ligne d’un mètre de la Géorgie, gardant les espoirs de Vanderbilt en vie. L’offensive a répondu par un touché précipité sur le jeu qui a suivi pour porter le score à 30-20, bien que la tentative de conversion de 2 points des Commodores ait échoué.

La Géorgie a finalement claqué la porte grâce au demi offensif Daijun Edwards, qui a récolté 75 verges en cinq courses consécutives – dont une course de 62 verges tout au long de sa carrière – et le touché décisif. Edwards a terminé le match avec 20 courses pour 146 verges et le score final.

Carson Beck régresse

La Géorgie a laissé Beck se déchaîner contre le Kentucky, et il a répondu avec l’une des meilleures performances individuelles de l’année avec 489 verges et quatre touchés avec un taux de réussite de 80 %. En comparaison, samedi était un recul évident.

Beck a finalement fait ce qu’il fallait pour remporter la victoire, mais ses erreurs lui ont quand même coûté cher. Un strip-sack lors du premier entraînement était le résultat d’une rétention trop longue du ballon, et Vanderbilt a récupéré en territoire positif. Les Commodores n’ont cependant pas été en mesure de capitaliser avec un panier manqué.

Quelques jeux plus tard, Beck a failli avoir un autre échappé sur un snap abandonné, qui a été récupéré par le centre Sedrick Van Pran et a couru pour un gain de 6 verges et un premier essai. Beck a lancé son seul choix du jour au quatrième quart, qui a été renvoyé sur la ligne des 1 yards par la star défensive de ‘Dores, CJ Taylor. (Beck a également failli être éliminé par Taylor au troisième quart.) Vanderbilt a marqué un jeu plus tard pour porter le score à 30-20.

La dernière ligne de statistiques de Beck de 261 verges par la passe avec un touché et une interception n’est pas terrible, mais il a commis des erreurs cruciales que les meilleures équipes sur toute la ligne exploiteront.

Le jeu de course éclate

Le côté positif du jeu médiocre de Beck est que l’attaque en cours d’exécution de la Géorgie a trouvé sa place. Les Bulldogs se sont classés au 7e rang de la SEC pour la course au sol avant le match de samedi, avec une moyenne de 152,7 verges par match. On est loin des attaques dominantes et précipitées du passé. Cela peut en partie être attribué à des problèmes de blessures. Kendall Milton a finalement semblé à son meilleur avec 53 verges au sol et un touché en cinq courses avant de se faire tabasser au deuxième quart.

Bien sûr, Edwards a réalisé le meilleur match de sa carrière et a presque tout mis de côté pour les Bulldogs. La Géorgie a terminé avec 281 verges au sol et trois de ses quatre touchés ont eu lieu au sol. Peut-être que cela a franchi un cap dans ce domaine.

Les bouledogues entrent au revoir défoncés

Même si la Géorgie a finalement mis de côté les Dores pour de bon, samedi pourrait s’avérer coûteux. Les blessures se sont accumulées pour les Bulldogs, aucune plus grave que l’ailier rapproché vedette Brock Bowers, qui j’ai quitté le jeu au deuxième quart-temps et n’est pas revenu. Smart a déclaré à la mi-temps que la blessure ressemblait à une entorse mineure, ce qui serait idéal avec une semaine de congé à venir. Un jeu après la sortie de Bowers, le plaqueur offensif partant Xavier Truss s’est retrouvé enroulé et a quitté le match. Il n’est pas revenu.

Milton a également été blessé exactement au même moment, bien qu’il soit resté sur la touche en uniforme sans son casque. Il avait une attelle au genou gauche. Pour autant qu’aucun de ces éléments ne soit grave, le départ de la Géorgie ne pourrait pas arriver à un meilleur moment.