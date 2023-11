Score final Wolves vs Spurs : les 29 points de Towns mènent le Minnesota à une cinquième victoire consécutive

Les Timberwolves du Minnesota ont réussi à remporter une victoire nécessaire lors de leur premier match du tournoi en cours de saison avec un effort de 117-110 contre le San Antonio Spurs.







Même si ce n’était pas la victoire la plus nette des Wolves cette saison, ils méritaient de passer une soirée qui ne s’est pas déroulée parfaitement comme prévu après avoir géré leurs affaires contre les Denver Nuggets. Jazz de l’UtahBoston Celtics, et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans au cours de la dernière semaine et demie. Il est unique pour les fans des Wolves de pouvoir dire que leur équipe a gagné lors d’une soirée où ils n’ont pas particulièrement bien joué, mais la profondeur et le talent de cette équipe devraient conduire à un certain nombre de soirées de ce type cette saison.

Les Spurs sont sortis chauds au premier quart et ils ressemblaient à une équipe désireuse d’offrir aux Wolves l’un de leurs matchs décevants emblématiques. Les Spurs, menés par le tir brûlant de Devin Vassell et la taille de Victor Wembanyama, ont réussi à porter leur avance à 34-24 avec 10 :40 à jouer au deuxième quart-temps. À partir de ce moment-là, les Wolves se sont rapprochés possession par possession jusqu’à ce que les triples consécutifs d’Anthony Edwards les conduisent à leur première avance avec 2:23 à jouer en première mi-temps. Les Wolves n’avaient pas encore enchaîné plus de quelques bonnes possessions d’affilée, mais ils avaient l’avantage et n’ont jamais regardé en arrière à partir de ce moment-là.

Le troisième quart-temps a été de loin leur meilleur cadre du match. Menés par l’effort à deux chiffres de Karl-Anthony Towns au cours du quart, les Wolves ont dominé les Spurs de 15 points et ont poussé leur avance à 90-73 avant le quatrième.

Lorsque les dernières 12h00 sont arrivées, les Wolves sont tombés dans leurs anciennes habitudes et ont permis aux Spurs de reprendre un peu de vie et de sentir qu’ils pourraient avoir une chance de revenir dans le match. San Antonio a lentement récupéré son chemin dans la seconde moitié du quart et s’est approché de 5 points avant de recourir à des fautes dans la dernière séquence.

Notre première vue de Victor

Le match de ce soir était la première fois que nous voyions Wembanyama contre les Timberwolves. Au début de la nuit, la plus grande question dans ma tête tournait autour de la façon dont les Wolves prévoyaient d’affronter le Français de 7 pieds 5 pouces. Dès le début, les Wolves ont utilisé la mobilité de KAT pour tenter de combattre la polyvalence de Wembanyama. Il a trouvé un certain succès en tirant au-dessus de Towns, mais n’a pas dominé. Nous avons également vu une bonne partie de Rudy Gobert le garder lorsque Towns n’était pas sur le terrain, ce qui, j’en suis sûr, était un moment spécial pour Gobert et Wembanyama. Les deux ont échangé leurs maillots après leur premier match NBA.

Wembanyama a terminé la soirée avec une impressionnante ligne de statistiques de 29 points, neuf rebonds, quatre passes décisives et quatre contres en 35 minutes d’action.

Les villes trouvent un rythme

Bien que Karl-Anthony Towns ait été un joueur marquant cette saison jusqu’à présent, notamment sur le plan défensif, nous l’avons vu poursuivre son percée offensive qu’il a entamée contre la Nouvelle-Orléans mercredi. Après une offensive difficile lors de la victoire contre Boston lundi, Towns a marqué 23 points contre les Pélicans et a enchaîné avec 29 points et 12 rebonds dans celui-ci. Il a tiré 3 sur 7 au-delà de l’arc, portant son pourcentage de 3 points à 34 % sur la saison. Il commence à se montrer offensif, ce qui rendra cette équipe incroyablement dangereuse au fil de la saison.

Towns a également terminé la soirée avec une seule faute personnelle, tout en provoquant une poignée de fautes de la part des Spurs.

La connexion Edwards-Gobert se poursuit

Anthony Edwards n’a aidé que 27 Gobert à réaliser des tirs au cours de leur première année ensemble. Maintenant, avec une saison d’expérience, Edwards commence à frapper Gobert plus efficacement. Ce soir, Edwards a aidé Gobert six fois en sept matchs. Il en a connecté quelques autres ce soir, augmentant sa moyenne à un par match.

Cela ne semble peut-être pas grand-chose pour ceux de l’extérieur, mais les fans des Wolves savent à quel point c’est important. Il est en passe de délivrer plus de 80 passes décisives à Gobert cette saison, bien plus que l’année dernière.

Suivant

Les Timberwolves se rendront dans la Bay Area pour deux affrontements contre les Guerriers de l’État d’Or, dont le premier aura lieu dimanche soir à 19h30 CT. Golden State sera en fin de match consécutif après avoir joué le Les Cavaliers de Cleveland le samedi soir. Les fans peuvent regarder le match sur Bally Sports North.

Il sera intéressant de voir comment les guerriers correspondent à la taille des loups, mais aussi comment les loups combattent la vitesse des guerriers. Le deuxième des deux affrontements sera un autre match du tournoi en saison.

Faits saillants du jeu

