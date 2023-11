Score final Wolves vs Celtics : Edwards marque 38 points lors de la victoire en prolongation

L’offensive n°1 et la défense n°1 de l’association se sont affrontées au Target Center lundi soir, chacune faisant preuve de l’éclat qui fait d’elles (actuellement) les meilleures. Jayson Tatum s’est frayé un chemin à travers le Timberwolves du Minnesota la meilleure défense de la ligue à l’occasion, tandis que Rudy Gobert a étouffé d’innombrables Celtique de Boston tirs près du bord.







Mais ni l’un ni l’autre n’a tenu tête à la domination d’Anthony Edwards.

Edwards a marqué sur trois possessions consécutives en prolongation, faisant presque exploser le couvercle du toit du Target Center. Après que le dernier klaxon de la prolongation ait retenti, l’interview d’après-match d’Edwards sur le terrain n’a pas pu être entendue alors que les chants de MVP pleuvent dans la foule.

Le natif d’Atlanta a réalisé 15 de ses 25 tentatives de tir ce soir-là, tout en récupérant neuf rebonds et en ajoutant huit passes décisives. Huit des points d’Edwards sont survenus dans la période supplémentaire, alors qu’il a continué à être agressif des deux côtés du terrain malgré cinq fautes.

Un thriller jusqu’au buzzer final, les Celtics et les Wolves ont échangé des seaux tout au long du quatrième quart-temps avec Edwards, Tatum et Brown générant des chances de remporter la victoire mais sans succès. La régulation s’est avérée insuffisante, car le match s’est prolongé en prolongation après qu’Edwards et Brown aient raté des trois qui ont changé la donne avec moins de 30 secondes à jouer.

Ce n’était pas du tout un match sans erreur, les Wolves retournant le ballon puis commettant une violation du chronomètre des tirs dans une période critique du dernier quart-temps. Les lancers francs ont également posé problème, en particulier avec Gobert, qui a terminé le match à 2 sur 11 depuis la ligne.

Un point d’interrogation à l’entrée du match était la capacité de Jaden McDaniels à éviter les fautes contre un ailier grand et fort en Jayson Tatum. À peu près à mi-chemin du premier match, McDaniels a commis une faute stupide, rejetant l’une de ses six fautes souvent utilisées. C’était cependant sa seule faute de la première mi-temps, et l’une des trois seules fautes dans un match qui comportait cinq minutes de jeu supplémentaires.

McDaniels a également ajouté une contribution offensive opportune, terminant avec 20 points, dont de gros tirs au quatrième quart et en prolongation. La défense des Celtics l’a gêné en première mi-temps, mais il a réussi à trouver son rythme plus tard dans la compétition.

« Il était frustré que le tir ne rentre pas et qu’ils ne le gardaient pas honnêtement en première mi-temps. Il avait juste besoin d’en voir un entrer, et il s’y est tenu tout en gardant très bien tout au long. Il n’a pas été frustré », a déclaré l’entraîneur-chef Chris Finch après le match à propos de la performance de McDaniels.

La défense de Boston qui a dérangé McDaniels au début était comme un caméléon au début, apparemment différente à chaque possession. Jrue Holiday a affronté tout le monde, vérifiant Towns et Gobert au poste et intervenant également pour garder Mike Conley et Anthony Edwards.

Cela n’a pas suffi à ralentir le duo Edwards et Reid en première mi-temps, puisqu’ils ont combiné pour 31 des 52 points du Minnesota. L’attaque offensive de Reid a apparemment réveillé les Wolves, alors que deux tirs à 3 points et un et un les ont fait rouler à la fin du premier quart-temps.

Une poussée de 9-0 à quatre minutes de la fin du premier quart a donné l’avantage au Minnesota, avec un Reid à 3 points – ainsi qu’un Edwards et un – provoquant une explosion de joie dans la foule du Target Center.

L’offensive des Wolves s’est arrêtée pour entamer le deuxième quart-temps, marquant leurs premiers points juste avant 9h00. La situation s’est rapidement inversée, alors qu’Edwards a continué à diviser la défense des Celtics à hauteur de 25 points au cours de la première moitié du troisième quart-temps.

Le Minnesota a continué à bien tirer en seconde période, Towns ayant réussi quelques tirs pour se lancer. Sans but en première mi-temps, Towns a pris vie et a marqué neuf points dans le troisième quart-temps. Cependant, sa course a été retardée par un appel et-un qui a été annulé en une faute offensive qui l’a renvoyé sur le banc avec un peu plus de trois minutes à jouer en troisième.

Dans un va-et-vient dans le quatrième, Edwards a été contraint de s’asseoir après avoir commis sa cinquième faute alors qu’il gardait Tatum. Avec Edwards hors du sol, Tatum a trouvé un peu de rythme et a maintenu Boston dans le match après un pas en arrière à 3 points et un lay-up par contact.

Tatum et Edwards ont échangé des seaux et des jeux qui ont changé la donne tout au long de la séquence, les stars se battant dans une atmosphère semblable à celle des séries éliminatoires. Edwards a effectué un jeu swing à environ cinq minutes de la fin, au cours duquel il a stoppé une tentative de frappe de Tatum et l’a forcé à effectuer une tentative de prière à 3 points. Immédiatement après, Edwards a raté un tir et a trouvé McDaniels ouvert pour un triple qu’il a renversé.

“Il aime le moment, et les gars qui aiment le moment sont rares”, a déclaré Finch à propos d’Edwards.

La maturité d’Edwards a été mise à l’épreuve dans un match mettant en vedette une équipe des Celtics éprouvée au combat, et il a répondu en faisant respecter sa volonté avec une défense individuelle, des seaux opportuns et quelques jeux altruistes dans les moments critiques.

La performance de Gobert ne fera pas la une des journaux, mais il a encore une fois été magistral en défense. Son bon début de saison n’a fait que se renforcer après lundi soir, car sa ligne de statistiques de 14 points et 12 rebonds ne met pas vraiment en évidence son impact.

Les Timberwolves accueilleront les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mercredi au Target Center. Le match sera diffusé sur Bally Sports North avec un pronostic prévu à 19h00.

Faits saillants du jeu

