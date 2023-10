Les Giants de New York sont tombés face au Jets de New York13-10 en prolongation dimanche, dans une affaire détrempée et laide.

Greg Zuerlein des Jets a réussi un panier de 33 verges en prolongation pour les points gagnants.

Les Giants sont tombés à 2-6, tandis que les Jets se sont améliorés à 4-3.

Nous savions que ce match allait être une lutte défensive entre deux bonnes défenses contre deux mauvaises attaques. Mais nous ne savions pas à quel point ce match allait être difficile.







Les deux équipes ont subi des blessures très importantes et aucune des deux équipes n’a pu faire grand-chose en conséquence.

Blessures géantes

La ligne offensive des Giants est peut-être devenue plus saine, mais l’offensive dans son ensemble a subi deux grosses défaites au deuxième quart lorsque Tyrod Taylor et Darren Waller ont quitté le match blessés.

Tyrod a été transporté à l’hôpital pour une blessure aux côtes après avoir été durement touché lors d’un jeu cassé. Le QB recrue non repêché Tommy DeVito

Waller a souffert d’une blessure aux ischio-jambiers à l’entraînement au cours de la semaine et a été répertorié comme « discutable » avant le début du match. La perte de Waller a non seulement pris le meilleur receveur des Giants (35 réceptions, 380 verges), mais elle a également laissé les Giants avec un seul ailier rapproché en bonne santé.

Les Jets, quant à eux, ont perdu le plaqueur défensif Al Woods ainsi que les centres Connor McGovern et Wes Schweitzer.

Le porteur de ballon des Giants, Saquon Barkley, a assumé la charge offensive, portant le ballon 36 fois pour 128 verges, les Giants n’ayant pas complété de passe pendant toute la seconde période.

JMS revient

L’offensive des Giants a subi de grosses blessures, mais la ligne offensive est devenue environ 20 % plus saine ce match avec le retour du centre recrue John Michael Schmitz suite à une blessure à l’épaule subie lors de la semaine 4. Son retour a permis à Ben Bredeson de glisser du centre vers l’arrière. son poste de garde gauche naturel, ainsi que Mark Glowinski pour passer de la garde gauche à la garde droite. Au total, les Giants ont probablement été en meilleure santé de 60 pour cent sur la ligne offensive pour ce match.

Les Giants avaient besoin de toute l’aide possible devant la formidable ligne défensive des Jets.

Les yards et les points étaient difficiles à gagner dans ce match, et les Giants ont fini par avoir besoin de toute l’aide possible.

Trop de défense

Même si ce match a déraillé au milieu du deuxième quart-temps, il était clair dès le début qu’il s’agirait d’une lutte défensive. Et c’est le jeu des deux défenses qui a rendu ce match incroyablement serré.

Les Giants n’ont pas réussi à faire grand-chose en attaque ce match, même avant les blessures du deuxième quart-temps, et n’ont converti un troisième essai qu’à 11:52 au 3e quart-temps. L’offensive des Jets a été étouffée pendant la majeure partie du match, alors que Wink Martindale a joué une couverture serrée et a utilisé toute sa gamme de pressions.

Les erreurs des Jets ont donné la vie aux Giants au troisième quart, leur permettant de marquer un touché. La défense a ensuite fait son travail contre l’offensive lamentable des Jets, faisant taire leur attaque jusqu’au quatrième quart. Dexter Lawrence et Kayvon Thibodeaux ont réalisé des matchs monstrueux. Lawrence était une présence constante dans le champ arrière des Jets, tandis que Thibodeaux a répondu aux sceptiques avec 9 plaqués, 3 sacs et un échappé forcé crucial.

Pour mettre le match en perspective, les Giants n’ont eu que 6 passes complétées et -9 verges par la passe, tandis que les Jets n’ont eu que 58 verges au sol. Les deux équipes se sont combinées pour faire 3 sur 32 au troisième essai.

Ce jeu était absolument un duel de parieurs.

Bienvenue chez les Giants, Gunner Olszewski

Cela dit probablement quelque chose à propos de ce match : l’un des moments forts a été le jeu du nouveau retourneur de botté de dégagement des Giants. Mais Olszewski (prononcer Ole-chef-ski) a été une bouffée d’air frais dans les équipes spéciales des Giants. Il a immédiatement montré pourquoi il avait été nommé dans la première équipe All-Pro et avait mené la NFL en termes de verges sur les retours de botté de dégagement en 2020.

Olszewski a récolté en moyenne 9,3 verges par retour et a terminé le match avec 65 verges au total sur retour de botté de dégagement. Son jeu a été crucial dans un match fortement influencé par la position sur le terrain.

Et après?

Les Giants tombent à 2-6 et parcourront la majeure partie du pays pour jouer le Raiders de Las Vegas au cours de la semaine 9.

Nous attendons actuellement des nouvelles de la blessure aux côtes de Tyrod Taylor et avons reçu des informations ce matin selon lesquelles les Giants visent la semaine 10 pour le retour de Daniel Jones de sa blessure au disque. Cela pourrait laisser Tommy DeVito comme quart-arrière partant des Giants contre les Raiders.

