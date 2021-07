Score final en direct de l’UEFA Euro 2020 et mises à jour footballistiques de Wembley : Italie 0-1 Angleterre

Entendre les joueurs anglais chanter étourdiment avec la foule du stade de Wembley sur « Sweet Caroline » – « si bon, si bon » – résume l’exubérance juvénile et l’esprit insouciant d’un groupe déchargé en essayant de mettre fin à la sécheresse de 55 ans de l’équipe pour les trophées le Dimanche.

Entendre le défenseur italien Giorgio Chiellini parler d’aller jusqu’au bout montre à quel point la pression pour remporter un trophée pour votre pays peut être une motivation durable pour vous-même et l’équipe, surtout au crépuscule d’une carrière.

« Peut-être qu’à 36 ans, vous le ressentez davantage », a déclaré Chiellini, « parce que vous comprenez mieux à quel point c’est difficile et le travail qui y est consacré. »

La finale du Championnat d’Europe dimanche opposera l’Angleterre, qui n’a même pas atteint de finale depuis sa victoire en Coupe du monde 1966, à l’une des équipes les plus titrées du continent.

La dernière des quatre victoires de l’Italie en Coupe du monde remonte à 2006, lorsque Chiellini avait déjà fait ses débuts internationaux mais n’avait pas participé au tournoi. Mais l’équipe est un sous-performant comparatif dans le Championnat d’Europe avec son seul titre en 1968.

L’Italie, cependant, a déjà atteint la finale à deux reprises ces dernières années – en 2000 et 2012 – alors que l’Angleterre n’avait pas été proche jusqu’à présent.

La pandémie restreignant les voyages à Londres, la foule autorisée de 66 000 personnes au stade de Wembley sera largement remplie de fans anglais pour le plus grand moment de football de l’équipe nationale depuis 1966, lorsque l’entraîneur Gareth Southgate n’était même pas né.

Gagner l’Euro 2020 serait une forme ou un rachat pour Southgate, dont le penalty raté contre l’Allemagne à l’Euro ’96 a privé l’Angleterre d’une chance de se qualifier pour la finale.

« Je sais que ce ne sera pas suffisant pour moi et pour le reste du staff et pour les joueurs si nous ne le gagnons pas maintenant », a déclaré Southgate. « Vous recevez de jolis messages qui disent » quoi qu’il arrive maintenant « , mais ce ne sera pas comme ça lundi. Nous devons bien faire les choses.

« Nous pouvons le gagner, mais nous devons le mettre en place pour le gagner. J’ai dit aux joueurs… les gens respectent comment ils ont été et qu’ils ont représenté le pays de la bonne manière, mais maintenant ils ont le choix de la couleur de la médaille.

L’Italie ne s’est même pas qualifiée pour la Coupe du monde 2018, mais a excellé avec une séquence de 33 matches sans défaite depuis lors sous la direction de l’entraîneur Roberto Mancini.

« Au début, quand il nous a dit d’avoir en tête l’idée de gagner l’Euro, nous avons pensé qu’il était fou », a déclaré Chiellini. « Au lieu de cela, au cours de ces années, il a créé une équipe qui est maintenant sur le point de le faire. Et comme il nous l’a répété après chaque match, « Un centimètre à la fois », et maintenant il ne reste plus que le dernier centimètre. »

Ils doivent trouver un moyen de dépasser un adversaire qui n’a encaissé qu’un seul but lors de ses six matchs à l’Euro 2020 et qui n’a même pas marqué Harry Kane en phase de groupes.

« L’Angleterre n’est clairement pas seulement Kane parce qu’elle a des joueurs incroyables sur les deux ailes », a déclaré Chiellini, « et leurs remplaçants pourraient tous être dans le onze de départ d’une équipe qui remporte cette compétition. »

Les tournois peuvent définir, remodeler les perceptions et élever les joueurs.

Il suffit de regarder Federico Chiesa, qui n’était même pas au départ pour l’Italie à l’Euro 2020 mais a ensuite marqué des buts clés lors de la phase à élimination directe.

Prenez Raheem Sterling, dont la place dans la formation anglaise a été remise en question en raison de son échec à marquer lors d’un tournoi précédent et de ses difficultés avec Manchester City. Il a répondu en inscrivant les seuls buts de l’équipe en phase de groupes, le premier but de la victoire contre l’Allemagne en huitièmes de finale, et sa menace offensive a remporté le penalty qui a conduit l’Angleterre à remporter la demi-finale contre le Danemark.

« Ce qu’il a fait pour nous et la partie altruiste de son jeu ne sont pas dits », a déclaré John Stones, coéquipier de Sterling avec l’Angleterre et City. «Mais en tant que joueurs, nous le voyons. Il a été une grande menace à l’avenir avec la façon dont il a été direct dans les matchs et cela a été formidable de jouer avec lui.

« Je suis sûr qu’il donnera tout dimanche, en étant aussi direct, et j’espère qu’il obtiendra un autre but et verra où cela nous mènera. »

La finale met le football à la fin d’une période sans précédent de perturbation pandémique depuis le début du Championnat d’Europe 60 ans, terminant un tournoi unique organisé à travers le continent comme jamais auparavant, après avoir été retardé d’un an.

Se prémunir contre une présomption de gloire pourrait être la chose la plus difficile pour les fans anglais énergisés par les paroles « le retour du football à la maison » dans son hymne d’équipe.

