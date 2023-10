C’était une autre soirée au cours de laquelle le match des Lakers s’est joué sur le fil cette saison, et pour la deuxième fois cette année, ils sont repartis avec la victoire, s’imposant 106-103.







Anthony Davis a poursuivi son début de saison dominant, marquant 26 points et récupérant 19 rebonds. D’Angelo Russell a connu un bon départ et a réalisé quelques gros tirs remarquables tard, terminant avec 28 points sur un tir de 10-14.

Ce n’était pas la plus belle soirée pour LeBron James, qui a terminé avec 19 points sur 17 tirs et réalisé plus de revirements (5) que de passes décisives (4). Il a eu quelques seaux opportuns, mais sa performance pourrait lui donner plus de crédibilité en s’appuyant sur des matchs consécutifs pour avancer.

Le violet et l’or ont eu une performance offensive décente, mais ce sont les revirements, le manque de tirs à 3 points et les points de la deuxième chance qui ont maintenu le match serré. Les Lakers ont commis 16 revirements et Orlando l’a transformé en 20 points. Le Magic a également repoussé 14 efforts à longue distance contre huit pour les Lakers et avait un énorme avantage de 20-4 dans les points de la deuxième chance.

Mais c’est Los Angeles qui a réalisé les gros arrêts tardivement pour passer à 2-2 cette année.

La chanson et la danse étaient un peu différentes lundi alors que les Lakers ont pris un bon départ. D’Angelo Russell a lui-même réalisé un premier quart-temps, ponctué d’un dunk posé – oui, un POSTER DUNK – sur Paolo Banchero.

Le bon départ a permis aux Lakers de se battre avec le Magic avant de prendre le contrôle au milieu du quart et de mener le reste du match, l’avantage atteignant son plus grand après un lay-up de Russell dans la dernière minute à 29-22.

Un début de deuxième quart-temps encore meilleur a vu la marge augmenter à deux chiffres après que Gabe Vincent, qui a marqué son premier panier à 3 points en tant que Laker en première mi-temps, a renversé un sauteur pour donner une avance de 35-24 aux hôtes. L’avance oscillait autour de deux chiffres jusqu’à ce qu’un gros score de 17-4 d’Orlando, alimenté par Gary Harris se transformant en Michael Jordan, les voit zoomer juste à côté des Lakers et prendre la tête à la mi-temps.

Orlando a conservé le contrôle du match au début du troisième quart-temps, une série de 7-0 comprenant un tir à 3 points de Franz Wagner en étant la plus grande preuve alors qu’Orlando prenait l’avantage 80-72. Après un temps mort, les Lakers ont répondu avec leur propre score de 9-0, souligné par quatre points de LeBron, pour prendre l’avantage dans le cadre final.

Ce fut cependant une avance de courte durée, car Orlando revint devant, une place dans laquelle ils restèrent pendant la majeure partie du quart. Les Lakers bâclés ont continué à accumuler les revirements et Orlando a continué à leur faire payer.

Mais, une fois de plus, les Lakers ont eu une course tardive alors que les paniers d’AD et de LeBron, ce dernier un effort à longue distance, ont donné aux hôtes une avance de 101-100 à deux minutes de la fin.

Jalen Suggs et Russell ont échangé 3 points sur les possessions suivantes pour garder les Lakers en tête. Les possessions vides des Lakers ont laissé la porte ouverte, mais un gros arrêt de Davis et deux énormes lancers francs de Russell ont suffi à leur survie.

Points clés à retenir

Le point positif est que les Lakers ont connu une bien meilleure soirée de tirs lundi, l’une des meilleures de la saison. LeBron, de manière réaliste, était le seul Laker à ne pas avoir passé une bonne nuit au tir depuis le terrain, même si cela évalue également la performance de Reaves sur une courbe par rapport à ses trois premiers matchs cette saison.

Cela rend les revirements d’autant plus frustrants. Orlando n’a pas très bien tiré pendant une grande partie de la soirée et leurs points sont arrivés par lots. Mais les Lakers ont distribué des paniers toute la nuit, que ce soit via des revirements ou des points de la deuxième chance.

Ajoutez à cela le Magic qui fait tomber les 3 points et la marge s’additionne rapidement. Apparemment, j’assumerai l’entière responsabilité d’avoir gâché le tir à 3 points de cette équipe des Lakers.

C’était un pas en avant offensivement à certains égards et un pas en arrière à d’autres. C’est une victoire, c’est un peu de réconfort, mais il reste encore des choses à régler.

Le calendrier ne devient pas plus facile pour les Lakers alors qu’ils rencontrent les Clippers mercredi. L’annonce aura lieu à 19 heures (heure du Pacifique) avec le match diffusé sur ESPN.

Vous pouvez suivre Jacob sur Twitter à @JacobRude.

En savoir plus