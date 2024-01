Score final de basket-ball masculin de l’Arizona contre l’UCLA : les Wildcats se rallient à 19 points pour battre les Bruins lors de la dernière réunion du Pac-12 au McKale Center

Si c’est la dernière fois que l’Arizona et l’UCLA jouent au McKale Center, bon sang, nous avons eu un sacré chant du cygne.







Les Wildcats, 12e au classement, se sont relevés d’un déficit de 19, menés par 17 au début de la seconde mi-temps, pour battre les Bruins 77-71 samedi après-midi. Il s’agit de la plus grande victoire de l’UA depuis un rallye de 19 points contre Drexel en 2013 et l’a maintenu invaincu à domicile cette saison.

L’Arizona (14-4, 5-2 Pac-12) a marqué sur 13 possessions consécutives au cours d’une séquence de 8 minutes en seconde période, réalisant 10 de ses 13 derniers tirs après avoir marqué 28 points à moins de 16 minutes de la fin. Après cela, les Wildcats ont dominé l’UCLA 49-26.

Pelle Larsson a marqué 22 points, un sommet en carrière, 14 en seconde période, dont quatre lancers francs avec 6:04 à jouer pour donner l’avantage à l’Arizona pour de bon, tandis que Oumar Ballo a récolté 17 points et 13 rebonds et a terminé 7 sur 8 sur la ligne. Caleb Amour en avait 14 et KJ Lewis a ajouté un sommet en carrière de 13 en sortie de banc.

L’Arizona était 25 sur 29 sur la ligne, réalisant 22 des 23 lancers francs en seconde période.

UCLA (8-11, 3-5) a obtenu 21 points de Sébastien Mack et 17 de Lazar Stefanovic mais ses deux grands hommes de départ ont commis une faute. Les Bruins ont égalé un sommet de la saison avec neuf tirs à 3 points, soit six dans les 12 premières minutes, mais étaient 3 sur 17 à l’extérieur en seconde période.

Les Wildcats étaient menés 37-28 à la mi-temps, mais moins de deux minutes après le début de la seconde période, ils étaient menés par 15, obligeant Lloyd à demander un temps mort. UCLA a pris l’avance à 17 avant le temps mort des moins de 16 ans.

L’Arizona n’a marqué qu’à 15:39, ratant ses six premiers tirs. Mais ensuite, cela a commencé à causer des ennuis à l’UCLA, en tirant un troisième sur les deux Adem Bona et Stefanovic et les troisième et quatrième sur Berke Buyuktuncel en 3 minutes.

Le panier à 3 points de Love l’a réduit à 50-40 avec 11:57 à jouer, Lewis a réussi un triple pour revenir à 53-45 avec 9:38 à jouer et Kylan Boswell a fait un 3 (après avoir commencé la possession avec un vol sauté le long de la ligne de touche) pour en faire un match 55-50 avec 8:32 à jouer.

Les Wildcats avaient terminé 3 sur 22 à l’extérieur avant de réaliser ces trois matchs de suite.

Bona a commis sa quatrième faute à 8:01 de la fin et Ballo a effectué les deux lancers francs pour en faire un match à 3 points, mais Mack de l’UCLA a répondu à l’autre bout avec un 3. Il est resté un jeu à 2 possessions pendant encore une minute avant Larsson a réussi un vol, a conduit sur le terrain et a fait match nul pour Stefanovic.

Entraîneur de l’UCLA Mick Cronin a perdu la tête peu de temps après, victime d’une faute technique, et Larsson a réussi les quatre lancers francs pour égaliser à 60 avec 6:04 à jouer.

L’UA a pris sa première avance depuis 3-0 grâce à un rebond chanceux : celui de l’UCLA. Kenneth Nwuba a raté un dunk grand ouvert et un jeu à 3 points de Love qui a commis une faute sur Buyuktuncel, lui donnant une avance de 67-65 avec 4:14 à jouer.

Les Wildcats ont construit une avance de 2 points et sont restés en tête pendant le reste du match en continuant à se convertir du côté offensif tout en obtenant un arrêt ou deux. Le rouleau de remise de Larsson l’a glacé avec 56,7 secondes à jouer, puis il a tiré une charge 13 secondes plus tard et la possession finale de l’UCLA lui a fait manquer quatre 3.

UCLA a réalisé ses deux premiers 3 et a commencé 6 sur 9 de l’extérieur, tirant à 60 % au cours des 12 premières minutes. Une séquence de 13-0 a permis aux Bruins de mener 32-13 avec 7 :40 à jouer en première mi-temps.

Mais ensuite, l’Arizona a tenu l’UCLA sans marquer pendant 4 :36 et sans panier pendant plus de cinq minutes, réduisant ainsi le déficit à 33-24 avec 2 :42 à jouer avant la pause.

Les Wildcats ont eu plusieurs occasions dans les dernières minutes de la mi-temps de se rapprocher, y compris sur la possession finale, mais la poussée de Love dans la circulation s’est arrêtée.

L’Arizona est de retour sur la route la semaine prochaine, visitant l’État de l’Oregon jeudi soir et prenant la première place de l’Oregon samedi après-midi.

