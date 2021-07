Score, faits saillants de Coors Field

Le match des étoiles de la Major League Baseball revient après un an de congé en raison de la pandémie, le 91e affrontement entre les ligues américaine et nationale à 19 h 30 HE mardi soir.

Les fans et les joueurs sont impatients de voir ce que Shohei Ohtani fera, en tant que frappeur désigné et lanceur partant d’AL. Le joueur de 27 ans des Angels mène les tournois majeurs avec 33 circuits et compte 87 retraits au bâton en 67 manches en tant que lanceur.

L’as national Max Scherzer prendra le monticule pour la NL, son quatrième départ en carrière au All-Star Game.

C’est aussi la première apparition des étoiles pour l’arrêt-court des Padres Fernando Tatis Jr. et le joueur de premier but des Blue Jays Vladimir Guerrero Jr., deux des meilleurs jeunes joueurs du jeu qui se sont frayé un chemin jusqu’au sommet des classements.

Restez à l’écoute pour les mises à jour tout au long de la nuit:

Max Scherzer : 7-4, 2,66 MPM, 134 retraits au bâton en 98 manches

Shohei Ohtani : 4-1, 3,49 MPM, 87 retraits au bâton en 67 manches

Vladimir Guerrero Jr. et Fernando Tatis Jr. sont arrivés au MLB All-Star Game avec des distinctions dignes des rois et ont dépassé même les attentes les plus élevées qui leur étaient assignées.

« Vous ne pouvez pas vivre votre vie selon ce que les gens disent ou attendent de vous », a déclaré Tatis. « Chaque fois que je vais sur le terrain, je suis le même gamin qui joue au jeu que j’aime et qui en profite à chaque fois. »