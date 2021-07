Score, faits saillants de Coors Field

Le match des étoiles de la Major League Baseball revient après un an de congé en raison de la pandémie, le 91e affrontement entre les ligues américaine et nationale à 19 h 30 HE mardi soir.

Les fans et les joueurs sont impatients de voir ce que Shohei Ohtani fera, en tant que frappeur désigné et lanceur partant d’AL. Le joueur de 27 ans des Angels mène les tournois majeurs avec 33 circuits et compte 87 retraits au bâton en 67 manches en tant que lanceur.

L’as national Max Scherzer prendra le monticule pour la NL, son quatrième départ en carrière au All-Star Game.

C’est aussi la première apparition des étoiles pour l’arrêt-court des Padres Fernando Tatis Jr. et le joueur de premier but des Blue Jays Vladimir Guerrero Jr., deux des meilleurs jeunes joueurs du jeu qui se sont frayé un chemin jusqu’au sommet des classements.

Restez à l’écoute pour les mises à jour tout au long de la nuit.

Matt Barnes de Boston a accordé deux coups sûrs et une marche pour charger les buts – apportant le feu vert au marbre – avec deux retraits en fin de huitième, mais la ligne descendante de Kris Bryant se dirigeait vers la gauche sur un terrain de 3-0 pris sur un joli jeu de glissade de Jared Walsh pour mettre fin à la menace

Avec les buts chargés et deux retraits en fin de sixième, le lancer de Chris Bassitt s’est éloigné du receveur Mike Zunino, permettant à Manny Machado de marquer pour la Ligue nationale.

Le receveur des Rays de Tampa Bay est un All-Star (avec une moyenne de .198) mais a montré la puissance qui l’a amené au match, frappant un circuit en solo contre le droitier des Mets Taijuan Walker en haut du sixième.

Le receveur des Phillies a frappé un circuit en solo contre le gaucher des Tigers Gregory Soto en fin de cinquième pour réduire le déficit de la Ligue nationale à 4-1. Realmuto a obtenu le départ des étoiles après que l’histoire élue Buster Posey ait subi une blessure la semaine dernière qui l’a tenu à l’écart du match.

L’AL a pris l’avantage en deuxième manche sur le simple RBI de Marcus Semien, a obtenu un circuit en solo de Vladimir Guerrero Jr. en troisième, puis a ajouté deux autres en début de cinquième.

Les lanceurs de l’AL – Shohei Ohtani, Lance Lynn, Kyle Gibson et Nathan Eovaldi – ont limité la NL à deux coups sûrs au cours des quatre premières manches.

Face à Corbin Burnes en début de troisième manche, Guerrero a frappé un circuit monstrueux au champ gauche – tandis que Tatis Jr. était interviewé à l’arrêt-court.

Ohtani lance 1-2-3 manche

Au début du match, Ohtani a touché un ballon qui a nécessité un beau jeu du revers du joueur de deuxième but de la LN Adam Frazier. En fin de première manche, Ohtani a mis la NL dans l’ordre, abandonnant Fernando Tatis Jr. (ballon volant), Max Muncy (ballon au sol) et Nolan Arenado (ballon au sol).

Il a été remplacé sur le monticule pour la deuxième manche par Kyle Gibson. Ohtani est revenu au marbre dans la deuxième manche et a touché le sol au premier but sur le premier lancer.

Les uniformes tant décriés du All-Star Game ont fait leurs débuts officiels sur le terrain, mais … ils n’ont pas l’air si mal que ça?

Max Scherzer : 7-4, 2,66 MPM, 134 retraits au bâton en 98 manches

Shohei Ohtani : 4-1, 3,49 MPM, 87 retraits au bâton en 67 manches

Vladimir Guerrero Jr. et Fernando Tatis Jr. sont arrivés au MLB All-Star Game avec des distinctions dignes des rois et ont dépassé même les attentes les plus élevées qui leur étaient assignées.

« Vous ne pouvez pas vivre votre vie selon ce que les gens disent ou attendent de vous », a déclaré Tatis. « Chaque fois que je vais sur le terrain, je suis le même gamin qui joue au jeu que j’aime et qui en profite à chaque fois. »