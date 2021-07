Score et mises à jour en direct des quarts de finale de l’UEFA Euro 2020 : République tchèque 0-1 Danemark

Après avoir martelé le Pays de Galles 4-0 pour mettre en place un euro Quart de finale 2020 contre la République tchèque samedi, Danemark ont redécouvert leur faim et commencent à croire qu’ils peuvent remporter le trophée qu’ils ont remporté de façon spectaculaire en 1992.

Les Danois ont connu un début désastreux, perdant le meneur de jeu Christian Eriksen à cause d’un arrêt cardiaque lors de leur première défaite contre la Finlande, mais ils ont rebondi et surfent sur une vague d’énergie positive dans l’affrontement avec les Tchèques.

« Nous n’avons pas encore fini et nous allons attaquer demain avec la même attitude et la même faim – l’or est loin en ce moment, mais la faim est grande », a déclaré le capitaine de l’équipe Simon Kjaer lors d’une conférence de presse vendredi.

Le gardien Kasper Schmeichel, dont le père Peter a gardé le but pour l’équipe de 1992, a déclaré que les motivations étaient nombreuses.

« Les choses dont nous rêvions quand nous étions enfants et tout ce que nous avons vécu en équipe. L’amour pour l’équipe nationale est devenu de plus en plus grand », a-t-il déclaré.

«Nous avons construit une dynamique sous (ancien entraîneur) Age (Hareide), nous ne pouvions pas imaginer à quel point ce serait fou. Nous voulons continuer à faire la fierté du pays et des familles. Cela ne va pas s’arrêter – demain, nous partons en guerre.

L’entraîneur Kasper Hjulmand, qui a expliqué à Reuters avant le tournoi comment l’équipe victorieuse de 1992 les inspire, a déclaré que son équipe allait gagner pour tous les Danemark.

«Nous avons deux rêves – nous voulons gagner quelque chose et aider à inspirer et exciter. Nous pouvons sentir l’énergie de partout Danemark, des jeunes et des moins jeunes », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Cela fournit de la motivation et nous avons une énorme faim intérieure. C’est comme ça que toute l’équipe est. Et nous savons qu’il s’agit de tout gagner – nous l’avons toujours dit.

Schmeichel a déclaré qu’il n’avait fait aucune préparation spéciale pour faire face à l’attaquant tchèque Patrik Schick, qui a marqué trois buts jusqu’à présent à euro 2020, dont un lob de presque la mi-course contre l’Ecosse.

«Je n’ai pas analysé Schick. Je me prépare de la même manière, peu importe contre qui je joue. Je regarde le football et je sais ce que les équipes peuvent faire, mais peu importe qui frappe le ballon, car s’ils le frappent correctement, il peut entrer », a-t-il déclaré.

