Score et mises à jour en direct de l’UEFA Euro 2020 : Angleterre vs Allemagne

L’Angleterre a battu les Allemands pour remporter la finale de la Coupe du monde 1966, mais leur histoire de tournoi majeur a été jonchée de sorties douloureuses contre eux depuis lors.

Une défaite en quart de finale lors de la Coupe du monde 1970 a mis fin au règne de l’Angleterre en tant que championne, tandis que la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 1990 aux tirs au but est toujours gravée dans la psyché du pays.

Lorsque l’Angleterre a joué pour la dernière fois à domicile dans un tournoi, Southgate était le gars de l’Euro 96 en ratant un penalty crucial lors de la défaite en demi-finale des tirs au but.

Il y a également eu une lourde défaite lors de la Coupe du monde 2010, mais Southgate, conscient du poids débilitant de cette histoire, insiste sur le fait que le match nul n’est pas une chance d’exorciser les fantômes des échecs anglais du passé.

Au lieu de cela, il pense que c’est une chance pour ses joueurs d’ajouter un nouveau chapitre mémorable à leurs histoires personnelles.

« Cette équipe, je le dis depuis longtemps, a eu tellement de réalisations uniques et je me concentre sur cette équipe et sur les aider à réussir », a déclaré Southgate.

« Il s’agit de nos joueurs. C’est leur moment et c’est leur opportunité.

Lorsqu’on lui a demandé si sa douleur à l’Euro 96 donnerait à ses joueurs une motivation supplémentaire pour le gagner pour lui, Southgate a déclaré: « Bon sang, non. Je ne pense pas qu’on va se fier à ça !

« Alors, non, il s’agit d’eux. Il s’agit pour eux d’avoir une chance de réaliser quelque chose, et certainement pas pour moi d’en tirer quelque éclat. »

L’Angleterre n’a jamais remporté le championnat d’Europe et une victoire contre l’Allemagne ne serait que sa deuxième victoire en huitièmes de finale dans l’histoire de la compétition.

En revanche, l’Allemagne a été couronnée rois d’Europe à trois reprises, le succès le plus récent ayant eu lieu en 1996.

Cependant, l’Allemagne s’est rendue à Londres dans la position inhabituelle de craindre la défaite contre l’Angleterre.

L’équipe de Joachim Loew a trébuché dans les 16 derniers après avoir sauvé un match nul 2-2 contre la Hongrie lors de son dernier match de groupe.

L’Allemagne n’est pas la force intimidante d’antan et, avec la démission de Loew à la fin du tournoi, une défaite signalerait la fin d’une époque.

Bien qu’il ait remporté la Coupe du monde en 2014, Loew a été critiqué pour son rôle dans une sortie de phase de groupes humiliante de la Coupe du monde 2018 et une série de mauvais résultats avant l’Euro.

« Dans l’ensemble, j’y ai pensé pendant deux secondes », a déclaré Loew avant potentiellement son dernier match.

« C’est ma passion. Je me concentre entièrement sur le match et j’espère que nous réussirons.

L’Angleterre aura la grande majorité d’une foule de 40 000 à ses côtés à Wembley et Loew s’attend à une rencontre vertigineuse.

« C’est un match qui électrise tout le monde. Pour les deux équipes, c’est dedans ou dehors, c’est maintenant ou jamais, le perdant rentre chez lui », a-t-il déclaré.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici