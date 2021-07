Score et mises à jour en direct de la demi-finale de l’UEFA Euro 2020 : Angleterre vs Danemark

L’Angleterre a la chance d’atteindre une première grande finale depuis son triomphe en Coupe du monde 1966 lorsqu’elle affronte le Danemark à Wembley en euro 2020 demi-finale, mais ils devront bannir une histoire de trébuchement à ce stade.

L’équipe de Gareth Southgate a été impressionnante dans son démantèlement 4-0 de l’Ukraine à Rome samedi, annonçant une vague d’euphorie dans le pays alors que les médias faisaient l’éloge de l’équipe.

Les fans anglais n’ont cependant pas besoin de se rappeler que leur équipe a perdu quatre demi-finales majeures depuis le titre d’équipe d’Alf Ramsey.

Southgate a tenu à garder le fardeau de l’histoire hors de la pensée de son équipe. S’il a besoin d’un moyen de ramener ses joueurs sur terre avant la demi-finale, il n’a pas à regarder en arrière pour un avertissement contre la complaisance.

Une équipe anglaise contenant dix membres de l’équipe actuelle a affronté le Danemark à Wembley en octobre lors d’un match de la Ligue des Nations et a perdu 1-0 sur un penalty de Christian Eriksen.

Eriksen, qui se remet de l’épisode cardiaque choquant qu’il a subi alors qu’il s’effondrait lors de l’ouverture du Danemark euro jeu, ne figurera pas à Wembley bien sûr.

Mais l’équipe de Kasper Hjulmand, qui a battu la République tchèque 2-1 en quart de finale, sera largement la même que celle qui a quitté Londres avec trois points il y a huit mois.

Les leçons de ce match sont limitées par le fait que l’Angleterre a joué près d’une heure avec dix hommes après l’expulsion de Harry Maguire à la 31e minute – mais cela en soi est un rappel de la façon dont un moment d’indiscipline peut faire basculer un match.

Maguire a l’air solide pour le moment dans le cadre d’une défense anglaise qui n’a pas encore concédé de but dans le tournoi.

Et avec Harry Kane de retour en forme avec trois buts lors des deux matches à élimination directe, l’Angleterre semble atteindre son apogée au bon moment.

FACTEUR ERIKSEN

Il y avait, cependant, un sentiment similaire parmi les supporters anglais après avoir battu la Suède lors des huit derniers de la Coupe du monde il y a trois ans en Russie avant de tomber face à la Croatie en demi-finale.

« Maintenant, nous avons reproduit ce que nous avons fait là-bas, mais cela ne suffira pas à combler le groupe », a déclaré Southgate, qui sait que l’ambiance nationale changerait fortement si son équipe trébuchait au même stade cette fois.

Les performances du Danemark dans ce tournoi, où ils ont répondu au traumatisme d’Eriksen de manière si inspirante, devraient également garder l’Angleterre concentrée.

Les Danois sont sortis du groupe B avec une victoire éclatante 4-1 sur la Russie à Copenhague avant de battre le Pays de Galles 4-0 à Amsterdam.

En quart de finale, ils ont battu une équipe tchèque bien organisée 2-1 dans la chaleur de Bakou.

Le Danemark s’est surtout concentré sur la façon dont l’équipe s’est réunie et s’est si bien battue après les scènes choquantes contre la Finlande.

L’équipe de Hjulmand a une structure et une méthode de jeu claires qui lui ont valu sa place dans le dernier carré.

En attaque, Martin Braithwaite crée les espaces que Mikkel Damsgaard et Kasper Dolberg ont bien exploité et il y a une menace des arrières offensifs Jens Stryger Larsen et de l’excellent Joakim Maehle.

Pierre-Emile Hojbjerg et Thomas Delaney sont bien présents au centre du milieu de terrain tandis que la ligne arrière devant le gardien Kasper Schmeichel a été solide.

L’Angleterre invaincue commence cependant comme un favori clair avec une équipe plus forte et un avantage à domicile et la peur qui les a saisis lors des campagnes précédentes est agréablement absente jusqu’à présent.

L’Espagne ou l’Italie, qui jouent dans l’autre demi-finale de mardi, attendent le vainqueur de la finale de dimanche à Wembley.

