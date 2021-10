Score en direct Rennes vs PSG, mises à jour, temps forts de la 9e journée de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain pourra-t-il maintenir son parfait début de saison en Ligue 1 ? Il a ce qui, sur le papier, ressemble à un match gagnable avec son déplacement en Bretagne pour affronter le Stade Rennais, également connu sous le nom de Rennes.

Le PSG, leader de la ligue, est passé à 8 pour 8 pour commencer sa campagne en Ligue 1 française. C’est déjà 15 points de mieux que Rennes, 14e (2-3-3). L’équipe parisienne est encore loin d’égaler le record établi en 2018-19 avec 14 victoires consécutives pour débuter cette saison. La séquence de victoires actuelle du PSG en Ligue 1 s’est en grande partie déroulée sans la signature de la star Lionel Messi, qui depuis son arrivée a raté cinq matches de Ligue 1 en raison de blessures, de repos ou de manque de forme physique. Les deux seules apparitions de Messi à ce jour dans l’élite française ont eu lieu contre le Stade de Reims et l’Olympique de Lyon.

Les deux équipes viennent de remporter des victoires en milieu de semaine en Coupe d’Europe. Le PSG a décroché une autre victoire, 2-0, mardi contre Manchester City, un autre favori de l’UEFA Champions League, Messi marquant son premier but pour le club. Jeudi, en UEFA Europa Conference League, Rennes a remporté une victoire 2-1 sur le terrain du club néerlandais Vitesse grâce au but marqué par l’adolescente Kamaldeen Sulemana.

REGARDEZ: Messi, PSG vs Rennes sur fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

« Ils ont des joueurs exceptionnels mais nous sommes capables de leur poser des problèmes », a déclaré l’entraîneur-chef rennais Bruno Genesio à l’approche du match. « Il faut se souvenir de ce qu’on leur a fait la saison dernière (un nul 1-1 à Rennes). On va tout donner sur le terrain [Sunday]. »

Sporting News suivra en direct le match Rennes-PSG et fournira des mises à jour des scores, des commentaires et des faits saillants au fur et à mesure qu’ils se produisent.

PLUS: Calendrier et résultats des matchs de la saison du PSG mis à jour

Score en direct Rennes vs PSG

1H 2H Final Rennes – – – PSG – – –

Buts:

Mises à jour et faits saillants en direct de Rennes contre le PSG

(Toutes les heures de l’Est)

23h32 : Les leaders de la ligue donnent le coup d’envoi à la liste de sept matchs de Ligue 1 dimanche.

Compositions Rennes vs PSG

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino ne manque qu’une poignée de joueurs pour le déplacement à Rennes. Layvin Kurzawa et Julian Draxler sont tous deux absents pour cause de maladie, tandis que l’un des grands recrues du club pendant l’intersaison, le défenseur central Sergio Ramos, est toujours en train de se remettre en forme. Il parviendra à concocter un onze de départ à partir de l’équipe de 22 hommes suivante :

Effectif du PSG contre Rennes

Gardiens (3) : 1-Keylor Navas, 16-Sergio Rico, 50-Gianluigi Donnarumma

1-Keylor Navas, 16-Sergio Rico, 50-Gianluigi Donnarumma Défenseurs (7) : 2-Achraf Hakimi, 3-Presnel Kimpembe, 5-Marquinhos, 17-Colin Dagba, 22-Abdou Diallo, 24-Thilo Kehrer, 25-Nuno Mendes

2-Achraf Hakimi, 3-Presnel Kimpembe, 5-Marquinhos, 17-Colin Dagba, 22-Abdou Diallo, 24-Thilo Kehrer, 25-Nuno Mendes Milieu de terrain (7) : 6-Marco Verratti, 8-Leandro Paredes, 12-Rafinha, 15-Danilo Pereira, 18-Georginio Wijnaldum, 21-Ander Herrera, 27-Idrissa Gueye

6-Marco Verratti, 8-Leandro Paredes, 12-Rafinha, 15-Danilo Pereira, 18-Georginio Wijnaldum, 21-Ander Herrera, 27-Idrissa Gueye Attaquants (5) : 7-Kylian Mbappe, 9-Mauro Icardi, 10-Neymar Jr., 11-Angel Di Maria, 30-Lionel Messi

L’entraîneur rennais Bruno Genesio aura toute son équipe disponible pour le match, mais il reste à voir qui il choisira pour débuter avec un court repos après la victoire sur route de jeudi en Europa Conference League à Vitesse.

Équipe du Stade Rennais vs PSG

Gardiens (3) : 16-Alfred Gomis, 1-Romain Salin, 40-Dogan Alemdar

16-Alfred Gomis, 1-Romain Salin, 40-Dogan Alemdar Défenseurs (7) : 27-Hamari Traoré, 22-Lorenz Assignon, 6-Nayef Aguerd, 23-Warmed Omari, 4-Loic Bade, 3-Adrien Truffert, 25-Birger Meling

27-Hamari Traoré, 22-Lorenz Assignon, 6-Nayef Aguerd, 23-Warmed Omari, 4-Loic Bade, 3-Adrien Truffert, 25-Birger Meling Milieu de terrain (5) : 8-Baptiste Santamaria, 14-Benjamin Bourigeaud, 26-Lesley Ugochukwu, 28-Jonas Martin, 20-Flavien Tait

8-Baptiste Santamaria, 14-Benjamin Bourigeaud, 26-Lesley Ugochukwu, 28-Jonas Martin, 20-Flavien Tait Attaquants (6) : 24-Gaétan Laborde, 7-Martin Terrier, 9-Sehrou Guirassy, ​​18-Matthis Abline, 10-Kamaldeen Sulemana, 17-Loum Tchaouna

SUITE: Mise à jour du classement de l’UEFA Champions League

Comment regarder Rennes vs PSG

Date: Dimanche 3 octobre

Dimanche 3 octobre Temps: 7 h HE

7 h HE Chaîne TV: être au sport

être au sport Télévision en espagnol : beIN Sports en Espagnol

beIN Sports en Espagnol Direct: fuboTV

Le match sera retransmis en direct par beIN Sports, disponible sur fuboTV (essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs).