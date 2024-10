Score en direct NY Mets vs Philadelphia Phillies, mises à jour pour le match 3 de la NLDS

NEW YORK — Le Mets de New York sont de retour chez eux au Citi Field pour la première fois depuis plus de trois semaines. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

Le manager des Mets, Carlos Mendoza, a prédit que ce serait le cas lors du dernier match à domicile. L’équipe en a fait une réalité avec une course de rêve au cours des deux dernières semaines de la saison, y compris des retours spectaculaires contre les Braves en saison régulière et les Brewers lors du troisième match de la NL Wild Card.

Désormais, les fans des Mets auront la chance de s’imprégner du succès de l’équipe lorsqu’ils affronteront les Phillies lors du troisième match de la série de divisions de la Ligue nationale à 17 h 08 mardi au Citi Field. La série est à égalité 1-1 et les Mets espèrent saisir l’occasion de remporter la série sur leur terrain.

« Cela apporte certainement une énergie différente d’être ici à la maison, c’est sûr, mais en fin de compte, nous avons tout donné sur la route et nous allons faire la même chose ici à la maison », a déclaré Francisco Lindor. . « C’est un de ceux où peu importe où nous jouons, nous allons sortir et donner tout ce que nous avons. »

Alors que les Mets et les Phillies cherchent à prendre une longueur d’avance dans leur match NLDS de mardi, voici les mises à jour en direct et les analyses du match 3 :

Pete Alonso réussit un home run en solo pour donner l’avantage aux Mets

Pete Alonso commence à prendre feu lors des séries éliminatoires de 2024.

Lors du premier lancer qu’il a vu contre Aaron Nola lors du troisième match, Alonso a réussi un coup de circuit dans le champ opposé sur la face du deuxième pont dans le champ droit. Cela a donné aux Mets une avance de 1-0 sur les Phillies en fin de deuxième manche.

Alonso compte désormais trois circuits lors de ses quatre derniers matchs éliminatoires, remontant à son exploit décisif lors du troisième match de la NL Wild Card Series le 3 octobre.

