Score en direct ISL 2021-22 et mises à jour, Mumbai City FC vs FC Goa: Mumbai commence la défense du titre

Le Mumbai City FC et le FC Goa se sont affrontés 18 fois, le premier remportant cinq matches, sept défaites et six nuls. Depuis la saison dernière, il y a un peu plus de piquant dans ce match, étant donné la façon dont Mumbai a volé l’entraîneur et les joueurs de Goa avant le début de l’ISL 2020-21.

Maintenant, le Mumbai City FC a un nouvel entraîneur à Des Buckingham et ses joueurs vedettes Hugo Boumous et Amrinder Singh sont partis. Le FC Goa, en revanche, a conservé son noyau et son entraîneur Juan Ferrando et aurait hâte de tenir la distance cette fois-ci.

Bombay City FC

Après la saison historique, Mumbai, propriété du City Group, repartira, cherchant à répéter la saison dorée. Buckingham aura la responsabilité de bien livrer à nouveau avec les attentes et la pression du City Group.

Mumbai a de bons étrangers à Mourtada Fall, Ahmed Jahouh et Igor Angulo pour diriger l’équipe et fournir de la qualité dans les trois zones du terrain.

Ils ont de bons joueurs indiens à Rowllin Borges, Apuia et Bipin Singh pour se mêler à la force étrangère et maintenir la compréhension dans l’équipe. Dans l’ensemble, Mumbai a une équipe équilibrée et peut gravir les échelons de manière coordonnée.

Le Mumbai City FC a cependant perdu deux grandes stars à Boumous et Amrinder. Ne pas avoir d’Amrinder entre les bâtons signifie qu’ils perdent la solidité et le physique dans cette position. Nawaz est bon avec ses pieds mais manque de physique et sera toujours sujet à quelques erreurs fatales.

La perte de Boumous contre n’importe quelle équipe serait énorme et compte tenu de la façon dont lui et Le Fondre se sont combinés au sommet, la ville de Mumbai aura besoin que sa récolte actuelle soit à son meilleur pour correspondre à ce niveau.

FC Goa

Le FC Goa a un milieu de terrain très solide et sa force de banc là-bas est également extrêmement bonne. Ils ont Edu Bedia, Alberto Noguera, Brandon Fernandes, Princeton Rebello, Glan Martins et Alexander Romario Jesuraj de la saison dernière. En plus de ces noms, ils ont des jeunes talentueux comme Muhammed Nemil, Danstan Fernandes, Nongdamba Naorem et Christy Davis en remplacement. La force au milieu du terrain les met en bonne position, étant donné qu’ils aiment jouer avec le ballon.

Une autre force de l’équipe est son entraîneur. Ferrando a montré la saison dernière qu’il était un manager tactique et savait équilibrer le jeu sur le terrain. En quelques mois, il a amélioré les joueurs indiens de l’équipe, leur a appris à travailler avec un rythme et un pressing systématique. Ayant passé beaucoup plus de temps maintenant, Ferrando cherchera à libérer ses hommes dans la ligue.

