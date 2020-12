Score en direct ISL 2020-21, FC Goa vs Kerala Blasters FC Dernières mises à jour: Une victoire qui leur a échappé lors des trois précédentes sorties, les deux FC Goa et Blasters du Kerala seront désespérés de saisir leurs trois premiers points lorsqu’ils se feront face en un Super Ligue indienne (ISL) dimanche. Les deux équipes se sont affrontées 12 fois auparavant et le FC Goa a gagné huit fois et perdu trois fois. Les Gaur sont également sur une série de six matchs sans défaite contre le Kerala et viseront à continuer à jouer à domicile au stade Fatorda.

Cependant, les deux côtés sont dans la moitié inférieure du tableau avec seulement deux points chacun. Et il y a beaucoup à craindre pour les deux entraîneurs qui entrent dans ce match. Alors que le Kerala a jusqu’à présent dominé la possession contre tous ses adversaires, ils n’ont pas été efficaces dans le dernier tiers du terrain et ont du mal à créer des opportunités.

Le Kerala n’a pas encore marqué de but en jeu ouvert cette saison. Les deux buts ont jusqu’ici émergé de coups de pied arrêtés. À l’arrière, le côté de Kibu Vicuna est tremblant. Les deux finalistes ont également pris un coup dur avec le capitaine Sergio Cidoncha susceptible d’être hors de combat pendant un certain temps.

« Chaque équipe est un défi différent. Il est vrai que nous avons plus en commun avec le FC Goa en raison d’un style de jeu similaire », a déclaré Vicuna. « Ce sera une bataille pour avoir plus de balle. Mais ils vont jouer leurs cartes et nous aussi. »

Le FC Goa a réussi jusqu’à présent la possession de balle la plus élevée de l’ISL. Mais malgré cela, les hommes de Juan Ferrando ont également perdu des points par rapport à des positions prometteuses lors de leurs deux précédentes rencontres.