Score en direct IND 1-0 PAK, Jeux asiatiques : Mandeep donne à l’Inde une avance rapide au premier trimestre

gagner. Les deux équipes joueront cinq matchs chacune, l’Inde affrontera également le Bangladesh, mais c’est ce match qui déterminera la première place de la Poule A.

Le match Inde contre Pakistan débutera à 18h15 IST, l’équipe indienne a été totalement dominante jusqu’à présent, marquant 36 buts et n’en concédant que trois. Deux de ces buts ont été marqués contre le Japon lors du match précédent que Harmanpreet and Co. avait remporté 4-2.

Le Pakistan, de son côté, a marqué 34 buts et en a concédé quatre à l’autre bout. Arbaz Ahmed est jusqu’à présent le meilleur buteur du Pakistan aux Jeux asiatiques avec neuf buts, tandis que Varun Kumar et Mandeep Singh sont les meilleurs buteurs de l’Inde avec six buts chacun.

L’Inde a commencé sa campagne aux Jeux asiatiques avec une victoire 16-0 contre l’Ouzbékistan, elle a battu Singapour 16-1 puis a conquis le Japon 4-2.

Abhishek a marqué les deux buts contre le Japon tandis qu’Amit Rodidas et Mandeep en ont marqué un chacun.

En termes de record face-à-face entre les équipes de hockey de l’Inde et du Pakistan, l’Inde et le Pakistan se sont rencontrés 15 fois aux Jeux asiatiques, l’Inde a gagné quatre fois tandis que le Pakistan a gagné huit fois. Trois matches se sont terminés à égalité.

Lors de la dernière fois que l’Inde a rencontré le Pakistan lors du Trophée des champions d’Asie à Chennai, l’Inde a battu le Pakistan 4-0.