Score en direct IND 0-0 JPN, finale des Jeux asiatiques : l’Inde domine le Japon après la fin du premier quart-temps

Score en direct de la finale de hockey masculin Inde vs Japon : L’équipe indienne de hockey masculin est sur une lancée, elle a marqué 68 buts et affrontera le Japon dans le match pour la médaille d’or aux Jeux asiatiques. Harmanpreet Singh et son équipe ont tiré à plein régime, ils ont battu le Japon en route vers la finale, c’était une victoire 4-2 en phase de groupes. L’Inde a également battu le Japon lors du Trophée des champions asiatiques à Chennai le mois dernier, et elle sera la favorite pour la médaille d’or des Jeux asiatiques. Le face-à-face actuel entre l’Inde et le Japon est largement en faveur de l’Inde, ils ont remporté 29 victoires, le Japon n’a gagné que 3 fois, 4 matches se sont terminés.