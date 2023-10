Score en direct États-Unis vs Ghana, mises à jour, faits saillants du match amical USMNT d’octobre à Nashville

L’USMNT cherche à rebondir après une défaite humiliante contre l’Allemagne alors qu’elle rencontrera mardi son rival de la Coupe du monde, le Ghana, à Nashville.

La défaite 3-1 de samedi a vu les États-Unis remplacés par une puissance européenne, leur rappelant le fossé qui subsiste entre eux et ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire internationale. Les hommes de Gregg Berhalter ont réussi à maintenir le score à égalité pendant les 45 premières minutes, mais ils ont été mis à rude épreuve en seconde période et ont concédé une vague d’occasions qui ont finalement décidé du match.

Ils se concentrent désormais sur un nouvel adversaire, avec lequel ils ont développé une petite rivalité grâce à des rencontres lors de trois tournois consécutifs de Coupe du monde en 2006, 2010 et 2014, qui ont tous abouti à des matchs serrés et passionnants.

Le Ghana ne présente pas la même menace de classe mondiale que l’Allemagne a présenté aux États-Unis ce week-end, mais ce match offre l’opportunité de sauver la fenêtre internationale d’octobre et donc de reléguer la défaite du week-end à sa juste place comme une opportunité d’apprentissage plutôt qu’un signe avant-coureur de problèmes plus vastes.

Le Sporting News suit le match États-Unis contre Ghana en direct, fournissant des mises à jour des scores, des commentaires et des faits saillants au fur et à mesure qu’ils se produisent.

États-Unis vs Ghana Résultats en direct

Score (1H) Buteurs Etats-Unis 0 – Ghana 0 –

Coup d’envoi : 19 h 37 locale (20 h 37 HE / 17 h 37 HP)

Lieu : Parc GEODIS (Nashville, Tennessee)

Arbitre : Marco Antonio Ortiz Nava (MEX)

Compositions de départ :

Etats-Unis (4-3-3, de droite à gauche) : 1. Turner (GK) — 2. Dest, 12. M. Robinson, 4. Richards, 23. Lund — 15. Johnny, 6. Musah, 7. Reyna — 21. Weah, 20. Balogun, 10. Pulisic.

Ghana (4-3-1-2, de droite à gauche) : 12. Nurudeen (GK) — 2. Seidu, 18 ans. N. Opoku, 8. J. Opoku, 14 ans. Mensah — 4. Addo, 5. Partey, 13. Paintsil — 20. Kudus — 19. I. Williams, 9 ans .J. Ayew.

États-Unis vs Ghana mises à jour en direct, faits saillants, commentaires

États-Unis contre Ghana : première mi-temps

9ème minute : Les États-Unis obtiennent un coup franc juste dans la moitié de terrain ghanéenne alors que Thomas Partey commet une faute sur Christian Pulisic. Le Ghana cherche à jouer extrêmement physique contre l’ailier de l’AC Milan.

7ème minute : Les deux équipes ont de longues périodes de possession, mais aucune des deux n’a d’occasion de marquer. Un tacle de très grande qualité d’Alidu Seidu dépossède Christian Pulisic sur l’aile gauche.

2ème min : Chance, USA ! Christian Pulisic est frappé par derrière par Alidu Seidu en haut de la surface de réparation et est apoplectique face à l’absence de coup de sifflet. L’arbitre a raté celui-ci à peine deux minutes plus tard.

Quelques instants plus tard, les États-Unis récupèrent le ballon mais le tir de Folarin Balogun est directement dirigé vers le gardien ghanéen.

Démarrer: Ils sont en route à Nashville ! Le milieu de terrain américain Yunus Musah est issu du Ghana et était éligible pour jouer pour son équipe nationale avant de s’engager aux États-Unis.

États-Unis contre Ghana : commentaires d’avant-match, analyses, statistiques et plus encore

15 minutes avant le coup d’envoi : Les équipes sont sur le terrain pour s’échauffer et le coup d’envoi est imminent ! Une grande chance pour l’USMNT de laisser derrière lui la défaite face à l’Allemagne, et même potentiellement le meilleur résultat du Mexique contre le Ghana dans le processus.

30 minutes avant le coup d’envoi : Il ne commence pas ce soir, ce qui est un peu une surprise, mais Cameron Carter-Vickers a reconstruit sa carrière de l’obscurité de l’USMNT à sa place de contributeur clé. Il a parlé exclusivement à The Sporting News de ce qui a déclenché ce revirement.

À seulement 25 ans, Carter-Vickers est un premier choix non seulement pour figurer sur la liste de la Coupe du monde 2026, mais aussi pour débuter le tournoi.

Ce soir, son absence est probablement due à la gestion des minutes puisqu’il vient de rentrer d’une blessure aux ischio-jambiers qui a retardé le début de sa saison 2022/23 au Celtic. Il a joué 25 minutes en dehors du banc contre l’Allemagne et pourrait également jouer un rôle ici ce soir en tant que remplaçant.

45 minutes avant le coup d’envoi : C’est un peu que Lennard Maloney n’ait pas été inclus dans la formation de départ de l’USMNT ce soir. Les États-Unis ont désespérément besoin d’un véritable numéro 6 derrière Tyler Adams sur la carte des profondeurs. Gregg Berhalter a fait savoir qu’il souhaitait que Yunus Musah joue plus haut sur le terrain, et Johnny Cardoso et Luca de la Torre sont plus des n°8 que de véritables milieux de terrain défensifs.

Cardoso prend le départ, et c’est un joueur fantastique qui devrait rester un moment, mais pourquoi ne pas donner à Maloney une chance de briller après que les États-Unis ont été exposés contre l’Allemagne sans un véritable numéro 6 ? Il semble injuste de ne pas lui donner une chance d’impressionner.

1 heure avant le coup d’envoi : Les compositions sont connues et Gregg Berhalter a apporté trois changements à la formation de départ de l’USMNT qui a débuté à Hartford contre l’Allemagne. Johnny Cardoso remplace Weston McKennie au milieu de terrain, Miles Robinson entre en défense centrale pour Tim Ream et Kristoffer Lund prendra le relais à l’arrière gauche, ramenant Sergino Dest à son arrière droit naturel et envoyant Joe Scally sur le banc. .

C’est malchanceux pour Cameron Carter-Vickers, qui se remet d’une blessure mais semble suffisamment en forme pour débuter après avoir débuté pour le Celtic le match avant la trêve internationale et joué 25 minutes contre l’Allemagne samedi.

1h15 pour botter : L’histoire entre ces deux équipes est bien documentée. Le Ghana a devancé les États-Unis lors des Coupes du monde de 2006 et 2010, avant que les États-Unis ne reviennent en 2014. Les trois matches se sont terminés sur un score de 2-1.

FAITS SAILLANTS DES ÉTATS-UNIS vs GHANA 2014 | FAITS SAILLANTS DE 2010

1h30 pour kicker : La défaite 3-1 contre l’Allemagne samedi a mis en évidence des faiblesses évidentes, mais aussi des points positifs. L’USMNT sera convaincu qu’elle se rapproche d’une équipe internationale compétente et de premier plan, mais il reste encore du travail à faire.

L’objectif aujourd’hui sera de reléguer la défaite de samedi à ce qu’elle était – une défaite compétitive face à une puissance européenne de classe mondiale – et non le signe avant-coureur de quelque chose de plus troublant. Les luttes d’aujourd’hui transformeraient la défaite de samedi du premier en le second.

1h45 pour botter : Un vétéran de longue date de l’USMNT prend tranquillement sa retraite après ce week-end. Michael Bradley, dont les 151 sélections internationales le classent troisième de tous les temps avec les États-Unis, mettra fin à sa carrière alors que le Toronto FC disputera son dernier match de saison régulière.

C’est une fin peu propice et sans prétention à l’une des carrières les plus dévouées de l’histoire du football américain, et il est dommage que les États-Unis n’aient pas envisagé de l’appeler dans cette fenêtre internationale pour un adieu plus approprié.

2 heures avant le coup d’envoi : Ce match offre aux États-Unis l’occasion de corriger bon nombre des problèmes qui les ont tourmentés contre l’Allemagne, notamment la désorganisation au milieu de terrain. Le lien entre Weston McKennie et Yunus Musah a été rompu tout au long des 90 minutes à Hartford samedi, ce que Gregg Berhalter et les joueurs ont abordé à la fois après le match du week-end et avant celui d’aujourd’hui.

« C’est vraiment ces beaux moments, ces fractions de seconde où il faut être bien positionné… c’est là que ça s’est mal passé », Berhalter a déclaré après la défaite A l’Allemagne.

« En ce qui concerne les buts, nos lignes n’étaient pas suffisamment connectées et n’étaient pas assez claires, ce qui a laissé un espace libre à l’Allemagne. » Berhalter a dit comme suivi avant le match d’aujourd’hui. « Nous avons commencé à défendre en 4-4-2 avec Gio [Reyna] plus haut, et nous n’étions pas assez connectés et étions trop axés sur les hommes envers leurs milieux de terrain.

Compositions des États-Unis contre le Ghana et actualités de l’équipe

Gregg Berhalter apporte trois changements à la formation de départ qui a pris le terrain contre l’Allemagne samedi. Kristoffer Lund entre à l’arrière, se glissant sur la gauche tandis que Sergent Dest se déplace vers la droite et Joe Scally abandonne. Johnny Cardoso entre également au milieu de terrain pour Weston McKennie alors que les États-Unis cherchent à améliorer leur structure dispersée depuis la dernière fois.

Gio Reyna recommence comme il l’a fait contre l’Allemagne, mais ne soyez pas surpris de le voir sortir à nouveau à la mi-temps, Gregg Berhalter cherchant à renvoyer le jeune meneur de jeu au Borussia Dortmund en pleine forme.

Matt Turner reste titulaire dans le but, malgré sa doublure Ethan Horvath Il a besoin de quelques minutes alors qu’il monte sur le banc derrière Turner dans leur club de Nottingham Forest.

Après être entré en jeu contre l’Allemagne, Cameron Carter-Vickers était considéré comme un candidat pour commencer alors qu’il se remet d’une blessure aux ischio-jambiers qui a retardé le début de sa saison. Il reste pourtant sur le banc comme Miles Robinson recommence Tim Réam.

Onze de départ des États-Unis (4-3-3) : Turner (GK) — Dest, M. Robinson, Richards, Lund — Johnny, Musah, Reyna — Weah, Balogun, Pulisic.

Sous-marins américains (12) : Horvath (GK), Carter-Vickers, Ream, D. Jones, Scally, Maloney, de la Torre, McKennie, Paredes, Zendejas, Aaronson, Pepi.

Les deux joueurs les plus influents de la formation ghanéenne sont tous deux basés dans des clubs de Premier League : le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey et meneur de jeu de West Ham Mohammed Kudus. Tous deux ont débuté contre le Mexique, et à moins que l’entraîneur-chef Chris Hughton ne souhaite leur donner du repos, ils devraient également commencer ici.

Même si l’effectif ghanéen d’aujourd’hui ne semble pas aussi prestigieux que les années passées, il existe toujours une collection de joueurs dans les clubs des « Big Five ». Capitaine Jordan Ayew n’est plus une option quotidienne à mesure que de jeunes talents apparaissent, mais l’ailier de Crystal Palace, âgé de 32 ans, peut toujours causer des problèmes aux arrières adverses.

Gardien de but national de 29 ans Richard Ofori porte le maillot n°1, mais il n’a débuté que trois fois depuis début 2020 alors que Laurent Ati-Zigi s’est imposé comme l’option régulière entre les bâtons. Pourtant ce soir, ce sont les inexpérimentés Abdul Nurudeen dans le but contre les États-Unis.

Onze de départ du Ghana (4-3-1-2) : Nurudeen (GK) — Seidu, J. Opoku, N. Opoku, Mensah — Addo, Partey, Paintsil — Kudus — I. Williams, J. Ayew.

Sous-marins ghanéens (10) : Ofori (GK), Ati-Zigi (GK), Schindler, Samed, Ambrosius, Owusu, Konigsdorffer, Nuamah, Semenyo, Fatawu.

Comment regarder les États-Unis contre le Ghana

Date: mardi 17 octobre 2023

mardi 17 octobre 2023 Temps: 20 h 30 HE / 17 h 30 HP

20 h 30 HE / 17 h 30 HP Chaîne de télévision (anglais) : TNT

TNT Streaming (anglais) : FuboHBO Max

FuboHBO Max Chaîne de télévision (espagnole) : Univers

Univers Streaming (espagnol) : FuboPaon, Telemundo Deportes en Vivo, Universo NOW

Le match amical de l’équipe nationale des États-Unis contre le Ghana sera diffusé en anglais sur TNT, avec un streaming disponible sur HBO Max.

Il sera également diffusé en espagnol sur Universo, qui est disponible en streaming sur les services de streaming Peacock, Universo ou Telemundo.

Des émissions en anglais et en espagnol sont disponibles en streaming sur Fubo pour ceux qui n’ont pas d’abonnement aux services de streaming premium susmentionnés.

Cotes et lignes de paris États-Unis vs Ghana