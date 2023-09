Score en direct Eagles vs Buccaneers, mises à jour, faits saillants du match NFL « Monday Night Football »

Deux des rares équipes invaincues de la NFL se rencontreront au Raymond James Stadium alors que les Eagles rendront visite aux Buccaneers lors du « Monday Night Football ».

Après avoir atteint le Super Bowl 57, le début de saison 2-0 de Philadelphie était quelque peu attendu, tandis que le départ 2-0 de Tampa Bay a été une agréable surprise pour ceux qui doutaient de la franchise après le départ à la retraite de Tom Brady et l’ajout de son remplaçant, l’ancien choix n ° 1 au classement général Baker Mayfield.

Mayfield a joué un football propre et sans erreur pour les Bucs cette saison, complétant 47 de ses 68 tentatives de passes pour trois touchés sans interception. Lors de la victoire de Tampa lors de la deuxième semaine contre Chicago, Mayfield a lancé pour 317 verges, dont six passes complétées pour Mike Evans, qui a terminé avec 171 verges dans le match.

Compte tenu des attentes élevées, le départ 2-0 des Eagles n’a pas été aussi propre que certains l’auraient souhaité, mais le quart-arrière Jalen Hurts s’est assuré de le faire. souligner que « gagner est la seule chose qui compte vraiment », alors que l’équipe cherche à s’améliorer de semaine en semaine. Hurts et son attaque des Eagles vont passer un test contre une défense des Bucs qui bourre la course et a forcé cinq revirements en deux matchs.

Deux équipes entreront dans le match invaincues, mais le match de lundi décidera quelle équipe quittera le Raymond James Stadium avec un bilan sans faute. The Sporting News suit les mises à jour en direct, les faits saillants et bien plus encore de toute l’action du « Monday Night Football ».

Score des Eagles contre les Buccaneers

1 2 3 4 F Aigles 3 dix Boucaniers 0 3

Mises à jour en direct des Eagles contre les Buccaneers, faits saillants de « Monday Night Football »

(Toutes les heures de l’Est)

Fin du deuxième quart-temps : Eagles 13, Buccaneers 3

20h42 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Jake Elliott se connecte sur un panier de 38 verges à la fin du temps imparti en première mi-temps et Philadelphie entre dans la pause avec 10 points d’avance sur Tampa Bay.

Alors que la pluie commençait à tomber à Tampa, les choses sont devenues un peu bâclées pour clôturer la mi-temps avec trois revirements dans les trois dernières minutes de jeu.

Les Eagles récupéreront le ballon pour ouvrir la seconde mi-temps.

20h35 : TÂTONNER! Faites deux revirements pour les Buccaneers lors de leurs trois derniers jeux offensifs.

Jalen Carter réussit à retirer le ballon des mains de Rachaad White et Philadelphie récupère le ballon sur la ligne des 36 verges de Tampa Bay avec 24 secondes à jouer et une autre occasion d’ajouter au score avant la mi-temps.

20h32 : INTERCEPTION! Un problème de communication entre Jalen Hurts et DeVonta Smith entraîne une interception par le LB Devin White des Buccaneers. C’est la deuxième interception de Hurts de la saison et la deuxième de la carrière de White.

Philadelphie gaspille une occasion de profiter de récupérer le ballon sur le territoire de Tampa Bay.

20h22 : INTERCEPTION! Les Buccaneers commettent leur premier turnover de la saison alors que Baker Mayfield dispose d’une passe destinée à Chris Godwin récupérée par Reed Blankenship.

Philadelphie prendra le relais sur la ligne des 37 verges de Tampa Bay et aura l’occasion de consolider son avance avec un terrain court et 2:32 à jouer à la mi-temps.

Pour rappel, les Eagles récupéreront également le ballon pour débuter la seconde mi-temps.

20h17 : ATTERRISSAGE! Jalen Hurts recule et profite au maximum de son temps dans la poche, absorbant un gros coup pour se connecter avec Olamide Zaccheaus pour un touché de 34 verges.

Il s’agit du premier touché de Zachée sous l’uniforme des Eagles après avoir passé les quatre premières saisons de sa carrière à Atlanta. Jake Elliott se connecte sur le PAT pour donner à Philadelphie une avance de sept points.

La séquence de but des Eagles a duré huit jeux et a couvert 84 verges en 5 :01. Il reste 3h32 à la mi-temps.

Aigles 10, boucaniers 3

20h06 : BUT DE TERRAIN ! Le meilleur entraînement du match de Tampa Bay se termine par trois alors que Chase McLaughlin réussit un panier de 33 verges.

Aux troisième et huitième points, Baker Mayfield n’a pas réussi à se connecter avec Mike Evans, qui avait encore une chance d’attraper la passe malgré un jeu de balle habile de la sécurité recrue Sydney Brown.

Les choses sont désormais à égalité avec 8:33 à jouer dans la seconde.

Aigles 3, boucaniers 3

19h56 : Les Bucs envoient un blitz sur les troisième et cinquième et Jalen Hurts est obligé de jeter le ballon après être sorti de la poche. Le botté de dégagement de Braden Mann est juste capté par Tampa Bay sur sa propre ligne de 16 verges, où il entamera son quatrième entraînement du match.

Fin du premier quart-temps : Eagles 3, Buccaneers 0

19h53 : Nous obtenons notre première mêlée Jalen Hurts de la nuit alors que le premier quart-temps touche à sa fin. Le QB1 de Philadelphie gagne cinq verges pour terminer deuxième et cinq sur sa propre ligne de 46 verges.

19h49 : C’est un trio rapide pour les Buccaneers, qui renvoient le ballon aux Eagles.

Ce n’est pas un retour aussi explosif pour Britain Covey, mais Philadelphie commencera son entraînement sur sa propre ligne de 19 verges après que Covey ait aligné le botté de dégagement à l’intérieur de la ligne des 5 verges.

19h44 : BUT DE TERRAIN ! Jake Elliott se connecte sur une tentative de 36 verges pour placer Philadelphie au premier rang avec 3:05 à jouer au premier quart.

Après que les Eagles aient commencé leur offensive sur le territoire des Buccaneers, la défense de Tampa Bay maintient son adversaire à trois.

Aigles 3, boucaniers 0

19h38 : Une situation de blessures à surveiller : les Buccaneers partant CB Jamel Dean ont lentement quitté le terrain après être tombé. Tampa Bay est déjà sans CB de départ à Carlton Davis.

Les Eagles se sont dirigés vers la ligne des 13 verges de Tampa Bay et chercheront cette fois à quitter la zone rouge avec des points.

19h33 : Semblable à leur premier entraînement, les Buccaneers obtiennent un premier essai et sont forcés de quitter le terrain.

Un retour de botté de dégagement explosif de 52 verges de Britain Covey donne à Philadelphie une position incroyable sur le terrain. D’après la réaction de la foule, il y a un important contingent d’Eagles au stade Raymond James.

Les Eagles débuteront leur entraînement sur la ligne des 44 verges de Tampa Bay.

19h26 : CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAS ! Philadelphie avance rapidement sur le terrain mais voit son entraînement bloqué sur la ligne des 14 verges. Aux quatrième et deuxième positions, Kenneth Gainwell est bloqué sur la ligne et Tampa Bay prendra le relais une fois que sa défense sera solide.

Mis à part la façon dont cela s’est terminé, ce fut une campagne largement encourageante pour les Eagles. Jalen Hurts a réalisé 4 sur 5 pour 53 verges, dont deux passes à AJ Brown pour 44 verges.

19h20 : La défense des Eagles quitte le terrain après que Baker Mayfield soit incapable de se connecter avec Mike Evans aux troisième et huitième.

Un botté de dégagement de 48 verges de Jake Camarda est renvoyé aux 25 de Philadelphie et Jalen Hurts devrait entrer sur le terrain avec l’offensive des Eagles pour la première fois ce soir.

19h15 : Les Buccaneers commenceront le match en attaque alors que les Eagles ont remporté le tirage au sort d’ouverture et ont reporté la réception du ballon en seconde période.

Le match continue à Tampa.

Avant-match

18h : Les Eagles et les Buccaneers ont publié leur liste d’inactifs pour le « Monday Night Football ».

Inactifs pour Philadelphie : WR Quez Watkins, QB Tanner McKee, CB Mario Goodrich, RB Boston Scott, OL Tyler Steen, DT Moro Ojomo et TE Albert Okwuegbunam.

Inactifs pour Tampa Bay : LB Sirvocea Dennis, CB Carlton Davis III, DT Deadrin Senat, OLB Markees Watts, OL Brandon Walton, TE Payne Durham et DL Calijah Kancey.

16h05 : Les Aigles ont annoncé un changement d’alignement potentiellement important, car le WR Devon Allen a été élevé de l’équipe d’entraînement pour la semaine 3.

Allen, 28 ans, est loin d’être le WR rapide typique. Le produit de l’Oregon est deux fois olympien, ayant représenté les États-Unis au 110 mètres haies aux Jeux olympiques en 2016 et 2021.

Après plusieurs années d’absence du football, Allen a rejoint l’équipe d’entraînement de Philadelphie en 2022. Un an plus tard, il est sur le point de faire ses débuts dans la NFL aux heures de grande écoute.

Sur quelle chaîne Eagles vs. Buccaneers est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Eagles de Philadelphie contre Buccaneers de Tampa Bay

Eagles de Philadelphie contre Buccaneers de Tampa Bay Date: Lundi 25 septembre

Lundi 25 septembre Chaîne TV: abc

abc Direct: ESPN+, NFL+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Le match de lundi entre les Eagles et les Buccaneers sera diffusé sur ABC. Alors que les Rams et les Bengals s’affronteront sur ESPN, Joe Buck et Troy Aikman annonceront le match sur ABC.

Il n’y aura pas de « ManningCast » cette semaine, puisque les frères Manning seront absents jusqu’à la semaine 4.

Heure de début des Eagles contre les Buccaneers

Date: Lundi 25 septembre

Lundi 25 septembre Heure de début: 19 h 15 HE

Bien qu’il fasse partie d’un programme double, le match de lundi entre les Eagles et les Bucs débutera toujours dans le créneau horaire précédent du « Monday Night Football », à savoir 19 h 15 HE.

Diffusion en direct de la NFL pour les Eagles contre les Buccaneers

Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+, NFL+, Fubo

ESPN+, NFL+, Fubo Diffusion en direct (Canada) : DAZN

Les téléspectateurs aux États-Unis disposent de plusieurs options différentes pour diffuser en direct Eagles vs. Buccaneers. ESPN diffusera le match sur son service de streaming propriétaire, ESPN+ (abonnement requis). NFL+ proposera également le jeu, mais un abonnement est également requis.

Aux États-Unis, les coupe-câbles peuvent se tourner vers Fubo pour leurs besoins de streaming. Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ABC, NBC, CBS et NFL Network, afin que les fans puissent assister à une multitude d’action de football tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Téléspectateurs au Canada peut s’inscrire à DAZNqui propose le NFL Game Pass.

