Score en direct des Ravens contre Titans, mises à jour, faits saillants du match NFL Londres 2023

L’appel de Londres.

Les Ravens et les Titans devraient s’affronter sous les projecteurs scintillants du Tottenham Hotspur Stadium. Pour Baltimore, il espère que le changement de décor pourra entraîner un changement de fortune.

L’équipe de John Harbaugh s’est effondrée la semaine dernière, voyant un match gagnable contre les Steelers lui échapper au milieu d’un flot constant de chutes et d’erreurs non forcées.

Lamar Jackson a fait le show, illuminant le secondaire de Pittsburgh avec une multitude de lancers délicats. Mais ils ne sont pas nés dans ses statistiques, pas au fur et à mesure que les passes dérivaient sur le gazon.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive à Jackson. Depuis son arrivée sous l’arrière central en 2018, les Ravens ont eu du mal à constituer un groupe de receveurs de passes capables d’égaler le niveau de sa bouillonnante star.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé ; Baltimore a effectué des opérations chirurgicales majeures sur son corps de réception ces dernières années, faisant entrer Rashod Bateman, Nelson Agholor et, plus récemment, Odell Beckham Jr. dans le giron. Pourtant, les problèmes persistent. À cette fin, peut-être qu’un match contre le Tennessee pourrait offrir la promesse d’une revitalisation à une équipe des Ravens qui en a désespérément besoin.

Ce n’est pas que les Titans soient mauvais ; un bilan de 2-3 peut les flatter, étant donné que leurs deux victoires se sont soldées par un total de quatre points, mais avec Derrick Henry dans les coulisses, vous avez une chance.

Mais cette défense du Tennessee. Eh bien, cela laisse à désirer. Les Titans ont cédé 4 671 verges aériennes en tête de la ligue en 2022. Et bien qu’ils se soient quelque peu améliorés en 2023, ils sont loin d’être une unité remarquable dans le secondaire.

Jackson a semblé être une force dans la nouvelle attaque de Todd Monken. Ses performances sont-elles internationales ? Seul le temps nous le dira.

Le Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants de Ravens contre Titans, le troisième et dernier match de la NFL à Londres.

Score des Corbeaux contre les Titans

1 2 3 4 Final Corbeaux 6 12 0 X X Titans 3 0 dix X X

Score en direct des Ravens contre Titans, faits saillants du match NFL Londres 2023

(Toutes les heures de l’Est)

11h50 : INTERCEPTION ! Juste au moment où l’offensive du Tennessee trouvait son rythme, Tannehill laisse tomber un canard sur les genoux de Geno Stone ! Mauvais lancer de Tannehill, qui tentait de retrouver Chig Okonkwo. On dirait qu’il a fait ouvrir Henry dans l’appartement. Mais il a choisi d’essayer d’obtenir le gros jeu et cela s’avère désastreux pour les Titans.

11h44 : La défense des Titans tient à nouveau, enroulant Jackson derrière la ligne de mêlée pour amadouer un autre botté de dégagement de Baltimore. Le Tennessee met les choses en place au moment idéal.

11h38 : TOUCHER ! Henry profite du penalty, passant devant un grand nombre de défenseurs pour trouver de la terreur. Le Tennessee est de retour !

Corbeaux 18, Titans 13

11h36 : Kyle Hamilton s’est éjecté après s’être lancé sur Chris Moore avec son casque. Terrible coup porté par le jeune safety, qui a utilisé la couronne de son casque pour percuter un Moore sans défense. Le joueur large avait l’air mal en sortant du terrain, ayant du mal à trouver sa place.

11h33 : INTERCEPTION ! Un jeu énorme pour les Titans, alors que Sean Murphy-Bunting se bat contre les efforts errants de Jackson pour mettre Baltimore sous pression. On dirait que Rashod Bateman et Jackson ont eu un malentendu sur le modèle de boucle. Grosse opportunité pour les Titans de réduire encore davantage l’avance.

11h27 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Nick Folk enterre sa deuxième tentative de la journée, réduisant ainsi l’avance de Baltimore.

Corbeaux 18, Titans 6

11h26 : Henry prend vie ! Il fend la boue comme un canon, trottant sur environ 63 mètres sur le terrain et terminant son mouvement avec un bras vicieux et raide ! Difficile de garder secret un tel talent aussi longtemps. Et il semblerait que Baltimore l’ait enfin laissé échapper à son regard vigilant !

11h12 : Le premier entraînement du Tennessee en seconde période se transforme en cendres sous la pourpre royale de la défense des Ravens. Justin Madubuike enfonce Tannehill dans le gazon, forçant les Titans à effectuer un autre botté de dégagement.

Fin du deuxième quart-temps : Corbeaux 18, Titans 3

10h56 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Tucker réussit son chip shot, donnant aux Ravens une place forte de 18-3 dans le match d’aujourd’hui alors que nous entrons dans la mi-temps.

Corbeaux 18, Titans 3

10h54 : FUMBLE ! Baltimore choisit de lancer le ballon plutôt que de laisser Tucker tenter son quatrième coup de pied de la journée. Mais le botté de dégagement est étouffé sur la ligne de but ! Tucker reviendra sur le terrain pour tenter un chip shot à la fin du quart-temps ! Quand il pleut, il pleut à verse pour le Tennessee, qui a jusqu’à présent vacillé de l’autre côté de l’étang.

10h30 : TOUCHER ! La solide démonstration de Jackson continue ! Il trouve Zay Flowers en première position avec une flèche de 10 mètres, poussant l’avance de Baltimore à deux chiffres. La conversion en deux points échoue. Mais Baltimore se sent bien au Royaume-Uni. Et Flowers ouvre enfin son compte de score NFL avec aplomb !

Corbeaux 15, Titans 3

10h15 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Tucker coule à nouveau, prolongeant une fois de plus l’avance de Baltimore. Il a été parfait jusqu’à présent, réussissant chacune de ses trois tentatives tôt.

Corbeaux 9, Titans 3

10h05 : Retour mammouth de Duvernay, qui se glisse sur la ligne de touche sur environ 70 mètres au retour du botté de dégagement. Sans le tacle de dernière seconde de Ryan Stonehouse, il l’aurait apporté à la maison ! Mais cela devrait permettre à Baltimore de se positionner dans un secteur immobilier de premier ordre.

Fin du premier quart-temps : Corbeaux 6, Titans 3

10h00 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Tucker revient sur le terrain et réussit un effort sur une courte distance pour donner à nouveau la tête à Baltimore.

Corbeaux 6, Titans 3

9h58 : Jackson se connecte à OBJ, ce qui donne lieu à un jeu de morceaux gigantesque ! C’est l’une des plus grandes pièces de la courte carrière de Beckham à Baltimore !

9h55 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Nick Folks coule à distance pour égaliser les choses à 3.

Corbeaux 3, Titans 3

9h47 : DeAndre Hopkins s’implique très tôt dans l’action, persuadant Marlon Humphrey de commettre une faute sur lui dès les premiers instants du match. Les Titans déplacent méthodiquement le ballon sur le terrain.

9h42 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Et il frappe. Baltimore frappe le premier grâce au 41 verges de Tucker.

Corbeaux 3, Titans 0

9h41 : Les Titans tiennent bon au troisième essai, refusant à Gus Edwards le premier. Justin Tucker s’est dirigé vers le terrain pour ouvrir le score.

9h38 : Jackson en pétille un dans Zay Flowers pour déplacer à nouveau les chaînes. Le flingueur des Ravens a semblé élégant dans et autour de la poche jusqu’à présent, complétant ses quatre passes pour amener Baltimore sur le terrain.

9h36 : Jackson frappe Nelson Agholor à l’écran et les Ravens font le reste ! Parcourt 26 mètres sur le terrain avec une relative facilité. Et, sans un tacle minime, Agholor aurait pu obtenir bien plus.

9h33 : Et c’est parti ! Devin Duvernay reprend le coup d’envoi sur la ligne des 26 yards de Baltimore. Voici Jackson et les Ravens pour ouvrir les choses.

9h30 du matin: Nous ne sommes qu’à quelques instants du coup d’envoi. Les festivités d’avant-match se terminent actuellement.

09h00: On dirait que Marlon Humphrey, qui est toujours en convalescence après avoir subi une opération au pied, sera sur le point de compter aujourd’hui alors qu’il accélère son processus de récupération.

8h40 : On dirait que les Titans ont tout un entourage qui les soutient à Londres aujourd’hui. Plus vous en savez…

8h30 : Lamar Jackson a toujours l’air souple lors des entraînements d’avant-match. Si cette histoire de football ne fonctionne pas, il pourra peut-être jouer au milieu de terrain pour une équipe de Premier League.

8h20 : Les inactifs sont sortis. Pas de Treylon Burks pour les Titans pour un troisième match consécutif alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au genou ; il n’a pas fait la traversée de l’étang avec l’équipe.

8h20 : Le choix de l’uniforme des Ravens aura-t-il une incidence sur le résultat ? Quelque chose à méditer…

8h05 : Un aperçu de l’intérieur d’un stade calme (pour l’instant) de Tottenham Hotspur :

À quelle heure est le match de la NFL à Londres ?

Date: Dimanche 15 octobre

Dimanche 15 octobre Temps: 9h30 HE (14h30 BST)

L’affrontement des Ravens et des Titans débutera vers 9h30 HE, ou 14h30 BST, heure locale de Londres, le dimanche 15 octobre. Le match devrait se terminer juste avant le début des matchs de 13h00 HE.

Sur quelle chaîne Ravens vs. Titans est-il diffusé ?

Chaîne de télévision (nationale) : Réseau NFL

Réseau NFL Chaîne de télévision (locale) : WJZ (Baltimore), WTVF (Tennessee)

WJZ (Baltimore), WTVF (Tennessee) Direct: NFL+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada) | NFL Game Pass (Royaume-Uni)

Ravens vs Titans sera diffusé à l’échelle nationale sur NFL Network. Sur le marché des Ravens, le match sera diffusé localement sur WJZ tandis que le jeu sera diffusé sur WTVF au pays des Titans. Les fans américains peuvent diffuser le jeu via NFL+ et Fubo, qui propose un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs.

Les téléspectateurs au Canada peuvent trouver le jeu sur DAZNtandis que les fans britanniques peuvent le trouver sur le NFL Game Pass ou sur ITV et Sky Sports NFL.

Jeux internationaux de la NFL 2023

Le match de dimanche entre les Ravens et les Titans est le troisième des cinq matchs de la NFL qui se joueront en dehors de l’Amérique du Nord au cours de la saison régulière 2023. Trois des matchs internationaux se joueront à Londres.

Les Jaguars ont vaincu les Falcons et les Bills deux semaines consécutives – l’un au stade de Wembley, l’autre sur le terrain de Tottenham Hotspur. Le match des Ravens contre les Titans représente le dernier match prévu à Londres cette saison.

L’action internationale ne s’arrête cependant pas, avec deux matchs prévus au stade de Francfort en Allemagne le mois prochain. Ci-dessous le calendrier des matchs internationaux cette saison :