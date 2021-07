Score en direct des quarts de finale de l’UEFA Euro 2020, Belgique vs Italie

La Belgique, cependant, transpirera sur la forme physique du duo de stars Eden Hazard et Kevin De Bruyne pour leur affrontement des poids lourds et avant le match, l’entraîneur Roberto Martinez avait déclaré qu’ils étaient 50-50 pour se rendre sur le terrain. « Nous savons tous que nous luttons contre le temps et nous attendrons la dernière minute pour prendre la décision », a déclaré Martinez.

« Vous voyez les deux meilleures équipes statistiquement dans cette compétition », a déclaré le sélectionneur belge, Roberto Martinez, dont l’équipe a battu le Portugal, tenant du titre, au dernier tour.

« Nous avons dû affronter le Portugal très tôt et maintenant l’Italie et je pense que c’est dommage pour les deux équipes nationales que nous nous affrontions à ce stade. »

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a déclaré qu’il était impatient d’affronter la Belgique et qu’il espérait qu’ils pourraient être à pleine puissance.

« La Belgique est une équipe brillante. Ils sont en tête du classement mondial de la FIFA depuis trois ans. Nous jouons bien et je pense que pour un spectateur, un neutre, ce serait formidable de les voir au complet », a déclaré Mancini aux journalistes.

«Nous espérons donc que tout le monde pourra être en forme et tirer. Bien sûr, ils nous causeraient plus de problèmes à cause de cela, mais c’est ce qui est génial avec le football.

