Score en direct des Packers contre les Raiders, mises à jour, faits saillants du match NFL « Monday Night Football »

L’avenir est maintenant pour les Packers.

Ils sont en terrain sauvage ; Après avoir remis les clés de l’offensive de Matt LaFleur au débutant Jordan Love, Green Bay se retrouve dans la course à la NFC Nord. Pendant la majeure partie des 15 dernières années, cela n’a tout simplement pas été le cas.

Les premiers retours ont été… décents. Avec 901 verges par la passe, huit touchés par la passe et trois interceptions, Love a parfois montré des signes de génie. Il n’a cependant pas été irréprochable. Qu’est-ce que le jeune quarterback ?

Néanmoins, les Packers (2-2) sont pris dans la fange du purgatoire divisionnaire. Ils sont trop bons pour être horribles et peut-être un peu trop mouillés derrière les oreilles pour rivaliser avec les élites de la division et de la conférence.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? L’avenir; L’amour est autorisé à prendre des risques dans les limites de la formule de LaFleur. Et même si cela n’a pas toujours fonctionné jusqu’à présent, les opportunités devraient continuer à se présenter, notamment avec un match contre les modestes Raiders (1-3) à l’horizon.

La campagne de Las Vegas a été l’une des rares hautes et de très nombreux bas. L’ère Jimmy Garoppolo a été remplie à ras bord de sacs, de lancers manqués et d’un afflux constant de cibles de Davante Adams. La vocation de Josh McDaniels a parfois été perplexe. Il en va de même pour les performances de Josh Jacobs ; la star des Raiders a eu du mal à recréer les performances qui ont fait de lui le meilleur coureur de la ligue en 2022.

Tout cela pour dire que l’Amour devrait avoir l’occasion de briller lundi. S’il le fait, il pourra peut-être continuer à bâtir un héritage qui le laissera dans les bonnes grâces des fans des Packers.

Le Sporting News suit les mises à jour en direct du match « Monday Night Football » Packers-Raiders à Las Vegas. Suivez ci-dessous pour les faits saillants et les résultats en direct alors que Green Bay cherche à montrer sa supériorité sur un ennemi interconférence.

Score Packers contre Raiders

1 2 3 4 F Emballeurs 3 0 X X X Raiders 0 dix X X X

Mises à jour en direct des Packers contre les Raiders, faits saillants de Monday Night Football

(Toutes les heures de l’Est)

21h52 : Meyers continue de cibler. Il a jusqu’à cinq grabs pour 61 yards et un tudy. Meyers ouvre la seconde mi-temps avec une solide prise pour un premier essai.

Fin du deuxième quart-temps : Raiders 10, Packers 3

21h36 : TERRAIN BLOQUÉ ! Les Packers égarent l’effort de Carlson ! Les équipes spéciales arrivent à Green Bay alors que la mi-temps touche à sa fin.

.@YosuahNijman1 met la main sur la tentative FG ! 🖐️🏈 ⛔ PAS BON ⛔#GBvsLV | #GoPackGo 📺 : ESPN/ABC pic.twitter.com/3tbXxM9eZX – Emballeurs de Green Bay (@packers) 10 octobre 2023

21h32 : Garoppolo utilise à bon escient ces compétences tant vantées en lancer court. Il vient de frapper Hunter Renfrow pour mettre Las Vegas encore plus près de la position de placement.

21h30: Dans la bataille entre Adams et Alexander, il semble qu’Alexandre soit en train de gagner. Adams n’a jusqu’à présent qu’une seule prise sur 12 verges. La santé doit jouer un rôle. Mais telle est la vie à Las Vegas. Peut-être que le dernier entraînement des Raiders de la mi-temps se révélera plus prolifique pour Adams.

21h26 : L’offensive a fait défaut jusqu’à présent, les deux équipes n’ayant totalisé que 218 verges au total. Vous savez à quel point ça devient collant…

21h17 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! L’aîné des Carlson réussit son tir en puce pour prolonger l’avance de Las Vegas jusqu’à un touché complet.

Raiders 10, Packers 3

21h14 : INTERCEPTION ! Robert Spillane met ses gants sur un lancer d’amour errant. Il ramène son nouveau cadeau à 23 mètres de profondeur sur le territoire de Green Bay.

SPILLANE AU PIC !!!#GBvsLV | 📺ESPN pic.twitter.com/g2VzPHxVbc – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 10 octobre 2023

21h08 : TUOCHDOWN ! Les Raiders ponctuent un somptueux parcours de 14 parties avec un tudy ! Garoppolo tire un tract à Jakobi Meyers et les Silver et Black montent enfin à bord ! 14 jeux, 62 yards et un score. Il n’y a pas beaucoup mieux que cela pour l’équipe de Josh McDaniel.

Raiders 7, Packers 3

Fin du premier quart-temps : Packers 3, Raiders 0

20h46 : Preston Smith éclate à travers la brume pour déposer Garoppolo sur le gazon.

20h45 : Michael Mayer connaît très tôt un certain succès. Je viens de terminer un autre gros jeu, son deuxième en autant de possessions.

20h41 : OBJECTIF SUR LE TERRAIN ! Anders Carlson, le frère cadet de Daniel, échoue à distance pour donner le coup d’envoi du score dans la compétition d’aujourd’hui. Désolé pour le jeu de mots…

Emballeurs 3, Raiders 0

20h39 : Un entraînement prometteur des Packers se transforme en cendres alors que Love est incapable de trouver un receveur au troisième essai. Il a montré quelques éclairs d’excellence. Mais la pression de Vegas s’est avérée trop forte à surmonter.

20h36 : Dillon reçoit beaucoup d’amour dans les premiers instants du jeu. Green Bay fait tout ce qui est en son pouvoir pour lancer son jeu de course.

20h33 : Une paire de bottés de dégagement ouvre les débats au stade Allegiant. Jimmy Garoppolo a ouvert le match en beauté, en lançant une paire de flèches au but. Mais son rythme s’est arrêté après avoir été ramené sur la toile au troisième essai.

20h21 : Love effectue quelques passes courtes pour entrer dans le jeu. Green Bay est déjà au-delà du milieu de terrain.

20h17 : AJ Dillon se taillera la part du lion des courses lors du match de ce soir en l’absence de Jones. C’est une présence imposante qui devrait offrir un défi physique aux sept premiers de Las Vegas. Il a déjà porté le ballon trois fois jusqu’à présent, décrochant même un premier essai au passage.

20h15 : On y va! Daniel Carlson envoie le ballon à l’arrière de la zone des buts et Jordan Love fait sortir Green Bay !

19h45 : Les Packers sont la première équipe à entrer sur le terrain. Et ils sont menés par le nouveau visage de leur franchise, Jordan Love :

19h30 : Le mode bête est dans le bâtiment ! Le natif d’Oakland semble représenter l’équipe préférée de sa ville natale, même si cette équipe ne joue plus dans la Baie. Jeu de reconnaissance de jeu…

Jeu de reconnaissance de jeu 🤝@EAMaddenNFL expert en notation @MoneyLynch c’est de garder un œil attentif sur l’argent et le noir. pic.twitter.com/faYM4kTYTD – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 9 octobre 2023

19h10 : Weezy F. Baby propose ses réflexions sur le match de ce soir. Sans surprise, il semble que son cœur réside à Green Bay :

ALLEZ PACK ALLEZ !!!! – Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 9 octobre 2023

19h00: Un joueur qui ne participera pas aux festivités de ce soir : le RB des Packers Aaron Jones. Il sera absent après avoir aggravé la blessure aux ischio-jambiers qu’il avait subie plus tôt dans l’année.

#Emballeurs Le RB Aaron Jones (ischio-jambiers) sera inactif ce soir contre le #Raiderspar source. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 9 octobre 2023

18h45 : Le match Jaire Alexander contre Davante Adams devrait être à surveiller. Alexander est en pleine forme depuis le début de l’année. Et Adams est Adams. Ni l’un ni l’autre n’est à 100 pour cent : Alexander a souffert de maux de dos, tandis qu’Adams a subi une blessure à l’épaule qui l’a empêché de participer aux entraînements de jeudi et vendredi. Pourtant, lorsque deux des meilleurs de la ligue se rencontrent sous les projecteurs scintillants du football aux heures de grande écoute, le monde du sport en prend note.

Les anciens coéquipiers Davante Adams et Jaire Alexander s’affrontent sur MNF : Davante Adams

• 4 matchs consécutifs avec plus de 100 verges sur réception sur MNF Jaire Alexandre

• 52,5 carrières recevant des YPG autorisées (par PFF)pic.twitter.com/gy5IKR7x2s – Underdog NFL (@Underdog__NFL) 9 octobre 2023

18h30: L’alerte Shedeur ! Davante Adams abandonne le mouvement avant le match, montrant son poignet glacé tout en se pavanant dans le tunnel. Cela lui va bien.

Davante Adams aussi 😂 pic.twitter.com/IEDX6cQSgx https://t.co/ivZPIRbtgX – Tabouret de bar Colorado (@CUBarstool) 9 octobre 2023

Heure de début des Packers contre les Raiders

Date: Lundi 9 octobre

Lundi 9 octobre Heure de début: 20 h 15 HE

Le match de lundi soir entre les Packers et les Raiders aura lieu aux heures de grande écoute à 20 h 15 HE.

Sur quelle chaîne Packers vs. Raiders est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Packers de Green Bay contre Raiders de Las Vegas

Packers de Green Bay contre Raiders de Las Vegas Date: Lundi 9 octobre

Lundi 9 octobre Chaîne TV: ESPN (États-Unis) | TSN, RDS2 (Canada)

ESPN (États-Unis) | TSN, RDS2 (Canada) Direct: ESPN+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

L’affrontement de lundi entre les Packers et les Raiders sera diffusé sur ESPN. Le diffuseur vétéran Joe Buck dirigera la couverture de lundi soir en tant qu’annonceur play-by-play du match. Il sera rejoint par Troy Aikman sur le stand et Lisa Salters en marge.

Les coupeurs de cordon peuvent trouver le match de rivalité sur ESPN+ ou Fuboqui propose un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs.

Les téléspectateurs au Canada peuvent regarder sur TSN ou RDS2, ou le diffuser en continu sur DAZNqui diffuse tous les matchs de la NFL.