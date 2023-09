Score en direct des Jets contre Cowboys, mises à jour, faits saillants du match de la semaine 2 de la NFL

Dak Prescott et Aaron Rodgers ont joué des matchs classiques, mais ils n’auront pas l’occasion d’avoir un autre duel dimanche.

La saison des Jets a été durement touchée lorsque Rodgers a subi une déchirure au tendon d’Achille quelques minutes après ses débuts en équipe, forçant New York à rouler avec Zach Wilson comme titulaire à l’avenir. Le premier test majeur de Wilson dans le rôle de titulaire aura lieu sur la route contre une défense féroce de Dallas.

Les Cowboys ont déjà démantelé une équipe de New York, remportant une victoire de 40-0 contre les Giants lors de la première semaine, et les sept premiers de Dan Quinn ont le potentiel de rendre la vie très difficile à Wilson et à la ligne offensive des Jets dans ce match.

La défense des Jets ne rendra pas non plus la vie facile à Prescott et aux Cowboys. Après avoir forcé quatre revirements des Bills lors de la victoire de lundi soir, Dallas devra être en état d’alerte pour éviter de tomber dans les mêmes pièges.

Les Cowboys n’ont pas battu les Jets depuis 2007, alors même si New York a connu plus de quelques années de vaches maigres au cours de la dernière décennie, une victoire a échappé à Dallas dans ce match à travers plusieurs époques.

Le Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants du match de la semaine 2 de dimanche entre les Jets et les Cowboys. Suivez ci-dessous tous les moments clés.

Score des Jets contre les Cowboys

1 2 3 4 F Jets 0 dix 0 0 – Cowboys 7 11 6 6 –

Score en direct des Jets contre Cowboys, mises à jour, faits saillants de la semaine 2

(Toutes les heures de l’Est)

Cowboys 30, Jets 10

18h55 BUT SUR LE TERRAIN — Ho, hum. Un autre field goal pour les Cowboys qui remontent de 20.

18h51 INTERCEPTION — Il y a l’interception de Wilson. Jayron Kearse élimine le QB de troisième année et place à nouveau Dallas dans la zone rouge.

18h49 — Micah Parsons contrôle essentiellement ce jeu, même s’il ne limoge pas Wilson.

Cowboys 27, Jets 10

18h44 BUT SUR LE TERRAIN — La défense inflexible des Jets maintient les Cowboys sur un autre panier, mais ce match leur a échappé. Dallas mène 27-10.

Fin du troisième quart-temps : Cowboys 24, Jets 10

18h37 — Les Jets limitent pour la plupart les gros jeux, mais cela n’empêche pas Prescott, qui rapproche Dallas de la zone rouge. Prescott totalise 221 verges et deux touchés sur 27 passes sur 34.

18h32 — L’entraînement des Jets commence par un sack d’Osa Odighizuwa et se terminera par un botté de dégagement. New York n’a tout simplement pas été en mesure d’enchaîner des campagnes offensives, même semi-impressionnantes.

Cowboys 24, Jets 10

18h28 BUT SUR LE TERRAIN — Les Cowboys sont obligés de se contenter d’un autre panier, mais celui-ci est impressionnant. Aubrey se connecte à 55 mètres, donnant à Dallas une avance de deux touchés. La pression est forte pour l’offensive des Jets.

18h24 — C’est un échappé de Cook, mais ce n’est pas un touché. Pourtant, une énorme chance pour les Cowboys de faire exploser ce match. Parsons continue de ressembler au premier favori du joueur défensif de l’année.

18h20 FUMBLE — Le début difficile de Dalvin Cook dans son mandat avec les Jets se poursuit… Micah Parson pense qu’il a renvoyé un échappé de Cook pour un touché.

Cowboys 21, Jets 10

18h15 BUT SUR LE TERRAIN — Les Jets font bien de maintenir Dallas à un panier, mais les Cowboys en font un match à deux possessions vers la moitié du troisième quart.

18h11 — 3ème et 14ème ? Pas de problème pour Prescott, qui réussit une passe de 15 verges à Lamb. Les cowboys frappent à la porte.

18h08 — Il y a la percée que les Cowboys recherchaient, alors que Pollard court 23 verges pour amener Dallas sur le territoire des Jets.

18h04 — Début de mi-temps difficile pour les Jets, avec Dallas bourrant Breece Hall après un échec de Wilson. Maintenant, un faux départ place New York 3e et 17e. Pas idéal.

18h01 — Il sera intéressant de voir quel est le niveau de confiance de Zach Wilson après un deuxième quart-temps assez solide. Il a une chance de mettre les Jets directement dans ce match.

Fin de la première mi-temps : Cowboys 18, Jets 10

17h46 BUT SUR LE TERRAIN — Wilson est presque intercepté aux 3e et 5e après que Demarcus Lawrence ait perturbé le lancer. Austin Seibert réussit un panier de 34 verges pour en faire un match de 18-10 à la mi-temps.

17h45 — Wilson est vraiment impressionnant sur le terrain, utilisant sa mobilité à son avantage et plaçant les Jets à portée des paniers. Cependant, New York lutte contre la montre.

17h41 — Wilson commence cette campagne avec trois échecs consécutifs, ce qui est considéré comme un bon signe après un début aussi difficile.

Cowboys 18, Jets 7

17h36 TOUCHER — Prescott frappe le rookie Luke Schoonmaker pour prolonger l’avance des Cowboys ! Mike McCarthy en opte pour deux et l’obtient. Dallas mène par 18.

17h34 — Les Jets sauvent les Cowboys suite à un appel d’interférence de passe, établissant le premier et le but de celui-ci.

17h30 – 1er et but pour les Cowboys, mais Dak Prescott se fait limoger par Solomon Thomas pour donner un peu de répit aux Jets. New York cherche à maintenir Dallas à un panier ici.

17h25 — La connexion Prescott-Lamb ne sera pas en reste. Les Cowboys roulent sur le terrain et Lamb atteint 106 mètres.

Cowboys 10, Jets 7

17h20 TOUCHER — Wilson à Wilson pour 68 yards ! Après que les Jets aient forcé un botté de dégagement des Cowboys, Zach Wilson frappe Garrett Wilson pour un énorme touché pour remettre New York dans le match.

17h11 — Malgré toutes les discussions sur l’amélioration de la confiance de Zach Wilson, il n’est assis que sur une seule réalisation en près de 19 minutes de jeu. Les Jets devront à nouveau dégager.

Cowboys 10, Jets 0

17h06 BUT SUR LE TERRAIN — Brandon Aubrey réussit le panier à courte portée, donnant à Dallas une avance de 10-0.

17h05 — Prescott avec son premier échec du match, et un jeu plus tard, les Cowboys échouent au troisième essai. Essayez de venir sur un terrain court.

17h03 — Le jeu de course des Cowboys a encore du mal à trouver un moment décisif. Tony Pollard avec une moyenne de 2,8 verges par course. Pourtant, Dallas maintient son dynamisme avec une passe à Jalen Tolbert.

17h00 – Prescott est un parfait 10 pour 10 jusqu’à présent, tandis que Lamb atteint 79 mètres. Avec Brandin Cooks absent, il est encore plus présent que d’habitude.

Fin du premier quart-temps : Cowboys 7, Jets 0

16h56 — Une pénalité contribue à la terrible position de départ de Dallas, mais Prescott retrouve Lamb pour 33 verges. Lamb atteint 67 verges en un quart de jeu.

16h53 — Cette fois, les Jets doivent dégager. Ils ont deux essais pour gagner un seul mètre et n’y sont pas parvenus, même avec les jambes de Zach Wilson.

16h49 — C’est un faux! Ashtyn Davis donne un peu de vie aux Jets grâce à un appel courageux, convertissant le premier essai pour les Jets au plus profond de leur propre territoire.

16h48 — Dalvin Cook reprend là où il s’était arrêté et ne parvient pas à obtenir un premier essai après trois tentatives précipitées consécutives. Les Jets devront dégager.

16h44 — Les Jets obtiennent leur propre arrêt rapide, forçant un trois-et-out pour donner une autre chance à leur attaque.

16h40 — Il n’y a actuellement aucune défense plus dominante que l’unité des Cowboys. Micah Parsons termine le premier entraînement des Jets avec un sac de Zach Wilson.

16h38 — Breece Hall est puni lors du premier claquement offensif des Jets, perdant quatre verges sur un tacle de Demarcus Lawrence.

Cowboys 7, Jets 0

16h33 TOUCHER — Jake Ferguson vient de marquer le score ! La défense tant vantée des Jets a tenté de maintenir Dallas à un panier avec quelques jeux près de la ligne de but, mais cela n’a pas suffi. Les Cowboys mènent 7-0.

16h31 — 1er & but pour les Cowboys après une grosse course de Prescott.

16h30 – Gros temps attrapé par Lamb, qui monte et en attrape un sur 25 mètres. Dallas se rapproche de la zone rouge.

16h28 — Un premier essai au 3e et court pour les Cowboys, avec CeeDee Lamb prenant une courte passe de Prescott. Dak Prescott prend ce que les Jets lui donnent.

16h25 — La défense des Jets sera mise à l’épreuve tout de suite, alors que les Cowboys débuteront avec le ballon. Tony Pollard obtient le premier report.

16h18 — À quelques minutes du coup d’envoi, alors que les Cowboys cherchent à prouver que leur victoire 40-0 contre les Giants n’était pas un hasard. Serait-ce une bataille défensive serrée ?

15h56 — Les Cowboys n’ont pas battu les Jets depuis 2007, croyez-le ou non. Depuis lors, New York a remporté un thriller, un bouleversement et un match dans lequel les Cowboys ont lancé Kellen Moore. Dallas peut-il briser la séquence aujourd’hui ?

15h47 — Les Cowboys porteront un autocollant de casque spécial honorant Gil Brandt, cadre du Temple de la renommée, décédé en août.

15h33 — Zach Wilson s’appuiera aujourd’hui sur le coordinateur du jeu de passes des Jets, Todd Downing. Downing a été démis de ses fonctions de coordonnateur offensif des Titans la saison dernière et a été recruté par Robert Saleh en février.

15:00 –Les inactifs des Cowboys incluent Brandin Cooks (genou) et Tyler Smith (ischio-jambiers), ce qui rend la tâche un peu plus difficile pour Dak Prescott and Co. aujourd’hui. Du côté positif, Zach Martin est présent après avoir subi une blessure à l’aine au cours de la semaine.

14h55 — Le botteur Greg Zuerlein est absent comme prévu en raison d’une blessure à l’aine, mettant Austin Seibert nouvellement signé sous les projecteurs des Jets.

Heure de début des Jets contre les Cowboys

Date: Dimanche 17 septembre

Dimanche 17 septembre Heure de début: 16 h 25 HE (15 h 25 CT)

Le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys débutera à 16 h 25 HE (15 h 25 heure locale) depuis le stade AT&T.

Le succès a été difficile à obtenir pour les Jets au cours des 12 dernières années, mais ils n’ont pas perdu contre les Cowboys depuis 2007. New York a remporté un thriller contre Dallas à l’occasion du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre en 2011 avant de battre Kellen. Moore en 2015 et bouleversant les Cowboys pour leur première victoire de la saison en 2019.

Sur quelle chaîne Jets vs. Cowboys est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Chaîne de télévision (New York) : WCBS

WCBS Chaîne de télévision (Dallas) : KTVT

Direct: Fubo | Paramount+ | DAZN (Canada)

Le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys sera diffusé sur CBS. La meilleure équipe de CBS, Jim Nantz (play-by-play) et Tony Romo (analyste couleur), seront à l’appel depuis Dallas, avec Tracy Wolfson comme journaliste secondaire.

Ceux qui souhaitent diffuser le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys auront plusieurs façons de le faire. Fubo propose CBS, Fox, NBC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, vous serez donc couvert pour toutes les compétitions de la NFL 2023 avec ce service. Paramount+ diffusera également le jeu.

Pendant ce temps, les téléspectateurs au Canada peuvent regardez le match en direct sur DAZN, qui est le transporteur exclusif du NFL Game Pass au pays. Ceux qui possèdent un abonnement au câble traditionnel peuvent également regarder le match sur TSN.