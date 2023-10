Score en direct des Cowboys contre les 49ers, mises à jour, faits saillants du match NFL « Sunday Night Football »

Les 49ers ont terminé la saison des Cowboys à Santa Clara il y a moins de neuf mois. Un an plus tôt, ils terminaient leur saison à Dallas. Une victoire dimanche soir pour les Cowboys ne compenserait pas ces défaites, mais cela pourrait permettre à l’équipe de laisser de vieux démons derrière eux avant ce qui pourrait être une course spéciale en janvier.

Alors que Dallas a semblé dominant pendant une grande partie des quatre premières semaines de la saison, les 49ers sont l’équipe qui débute dimanche soir avec un record d’invincibilité. San Francisco a une fiche de 4-0 et Brock Purdy n’a toujours pas perdu un match de saison régulière en tant que titulaire dans la NFL.

La défense des Cowboys a arrêté les Patriots, les Jets et les Giants, mais limiter une attaque qui dispose d’armes puissantes sur tout le terrain est un défi totalement différent.

Les 49ers n’ont pas perdu à domicile depuis la semaine 7 de la saison dernière, lorsque Patrick Mahomes et les Chiefs ont réalisé un effort de 44 points. Avant cela, il faudrait remonter au 7 novembre 2021 pour connaître la dernière défaite à domicile de San Francisco.

Les Chiefs l’ont prouvé la saison dernière : il faut un prétendant au Super Bowl pour éliminer une équipe des 49ers en bonne santé à Santa Clara. Les Cowboys sont-ils à ce niveau ? Le propriétaire Jerry Jones pense que le match de dimanche donnera la réponse, comme il l’a déclaré à 105.3 The Fan, qu’il montrera comment Dallas se compare à l’équipe qu’il considère « la plus susceptible » de remporter le Super Bowl 58.

Le Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants du « Sunday Night Football » entre les Cowboys et les 49ers. Suivez tous les moments clés ci-dessous.

Score final des Cowboys contre les 49ers

1 2 3 4 F Cowboys 0 7 – – – 49ers 7 7 – – –

Résultats des Cowboys contre les 49ers, faits saillants du « Sunday Night Football »

(Toutes les heures de l’Est)

49ers 14, Cowboys 7

21h27 TOUCHER — KaVontae Turpin affiche sa vitesse, se sépare et récupère la passe de Prescott dans la zone des buts ! Un jeu de 26 verges parfaitement élaboré remet Dallas dans ce match.

KaVontae Turpin montre ses roues et entre dans la zone des buts 💨

– NFL (@NFL) 9 octobre 2023

21h24 – Prescott frappe Jake Ferguson pour une grosse troisième conversion, et plus encore. Cela fait 20 mètres.

21h23 — Tony Pollard a eu une soirée difficile jusqu’à présent, avec seulement 10 mètres en six touches.

21h22 — Prescott tire une belle passe aux Cooks pour donner aux Cowboys un autre premier essai.

21h20 — Les Cowboys ont un premier essai ! Et cela n’a pris que plus de 17 minutes. Dallas opère toujours sur son propre territoire, mais il semble que des points soient nécessaires sur cette route pour garder le jeu à sa portée.

49ers 14, Cowboys 0

21h14 TOUCHER – C’était rapide! Purdy frappe Kittle après quelques supercheries, et c’est une soirée à deux points pour l’ailier rapproché. Les 49ers mènent 14-0.

21h13 — Les Cowboys sont obligés de sortir de leur propre zone des buts après que Fred Warner ait limogé Prescott. Warner a maintenant un sac et un échappé. Les 49ers auront une solide position sur le terrain.

21h10 TÂTONNER — Oh non encore ! Ils échangent des échappés ! Jourdan Lewis retire le ballon des bras de McCaffrey et gâche les espoirs des 49ers d’en faire un match de 14-0.

Fin du premier quart-temps : 49ers 7, Cowboys 0

21h04 — Confirmé : ballon des 49ers. San Francisco a ici une opportunité instantanée.

21h01 FUMBLE – Oh non! Pollard fait frapper le ballon profondément dans le territoire des Cowboys, et il semble qu’il ait été récupéré par les 49ers. Les officiels vérifient que personne n’est hors des limites, mais ce ballon était hors du contrôle de Pollard. Les 49ers pourraient s’installer en zone rouge.

20h59 — Le drive s’effondre complètement pour les 49ers. Une pénalité de retard dans le match fait reculer San Francisco et Christian McCaffrey est abandonné pour une défaite de cinq verges aux 3e et 15e. Ne pas accorder même un panier est une énorme victoire pour Dallas.

20h56 — Les 49ers excellent au troisième essai au début de ce match, et Purdy le confie à Kyle Juszczyk pour maintenir l’entraînement des Niners en vie aux 3e et 1.

20h54 — Maintenant, Kearse aligne les hors-jeu… Cela prolonge le drive pour les 49ers, qui ne se déplacent pas aussi librement qu’ils l’étaient lors de ce drive d’ouverture.

20h50 – Jayron Kearse réussit avec le premier sac des Cowboys de la soirée, mais Deebo Samuel rattrape 11 des 12 verges dont San Francisco a besoin lors du prochain jeu.

20h46 — Il y a la première prise de la soirée pour Lamb, mais il n’obtient pas le premier essai et Dak Prescott est limogé par Nick Bosa pour mettre rapidement fin au drive. Cette défense des 49ers a repris là où elle s’était arrêtée contre les Cowboys en janvier.

20h44 — Le deuxième entraînement de Dallas commence avec Tony Pollard abandonné pour défaite.

20h40 – Arrêt important de la défense des Cowboys alors que Johnathan Hankins dévie la troisième passe de Purdy avec son casque et force un botté de dégagement.

20h36 — La défense des 49ers était partout à Dallas lors de ce trajet. Trois jeux, deux échecs, et maintenant les Cowboys vont riposter.

49ers 7, Cowboys 0

20h30 ATTERRISSAGE — Purdy trouve un Kittle grand ouvert dans la zone des buts pour le score ! C’était un premier entraînement bien scénarisé par Kyle Shanahan, et San Francisco a une avance de 7-0.

20h27 — Un peu de chaos alors que Deebo Samuel laisse tomber une balle qui était assez proche d’un échappé, mais ce n’est pas un problème puisque Dallas est frappé d’une pénalité de hors-jeu. Les 49ers sont à peu près à portée de tir.

20h25 — Après une pénalité au masque et une passe de neuf verges à Brandon Aiyuk, les 49ers sont déjà au-dessus du milieu de terrain.

20h23 — Le coup d’envoi est un peu tardif, mais nous sommes sur le point de commencer. Les 49ers débuteront avec le ballon.

20h10 — Jerry Jones a déclaré cette semaine que ce match sera un test de la façon dont les Cowboys se mesureront aux meilleurs de la NFL, comme s’il n’y avait pas déjà de pression sur Dallas pour qu’il montre quelque chose après que les 49ers les aient éliminés des séries éliminatoires. -des années passées.

19h56 — Frank Gore et Vernon Davis sont dans la maison ! Quelques grands du dernier âge d’or des 49ers sous Jim Harbaugh.

Frank Gore et Vernon Davis dans le bâtiment pour SNF 🔥

19h36 — CeeDee Lamb vient de remporter des matchs consécutifs avec seulement quatre attrapés. Est-il prévu pour une énorme performance ce soir ?

Dimanche soir 💿

19h11 — La nouvelle acquisition des 49ers, Randy Gregory, est officiellement inactif contre son ancienne équipe.

Jauan Jennings fait son retour pour #DALvsSF. Semaine 5 @DignitéSanté inactifs :

19h01 — Les Eagles vont gagner à Los Angeles, donc les 49ers ont besoin d’une victoire pour suivre le rythme de la NFC. Après avoir disputé les deux derniers matchs de championnat NFC sur la route, la tête de série n°1 est sans aucun doute dans un coin de leur esprit.

18h45 — La belle météo aux heures de grande écoute se poursuit, car la température devrait atteindre les années 70 et le temps sera ensoleillé à Santa Clara ce soir. Aucune excuse pour ces offenses puissantes.

