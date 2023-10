Les Jets devraient accueillir les Chiefs, champions en titre, au MetLife Stadium pour le « Sunday Night Football ».

Autrefois présenté comme un affrontement entre deux des meilleurs quarterbacks de la NFL, New York devra désormais compter sur Zach Wilson pour remporter une fusillade contre Patrick Mahomes.

La défense des Jets sera mise à l’épreuve contre une attaque de Kansas City qui vient de récolter 41 points lors d’une victoire éclatante contre les Bears la semaine dernière. New York vient de subir une défaite acharnée face à son rival de division, les Patriots, un résultat qui remet en question ses espoirs de pré-saison au Super Bowl.

Les Jets peuvent-ils rebondir et contrarier Mahomes et les Chiefs à New York ? Ou Kansas City poursuivra-t-elle sur sa lancée et remportera-t-elle une troisième victoire consécutive après avoir perdu lors de la soirée d’ouverture ?

Score des Chiefs contre les Jets

1 2 3 4 F Chefs Jets

Résultats des Chiefs contre les Jets, faits saillants du « Sunday Night Football »

Toutes les heures sont à l’Est.

Premier quart

Chefs 10, Jets 0

20h40 : ATTERRISSAGE! Isaiah Pacheco est à peine touché sur une course de 48 verges pour le premier touché du match. Le joueur de ligne offensive des Chiefs, Trey Smith, a lancé un bloc incroyable en tant que garde tirant, ouvrant la voie à Pacheco pour valser dans la zone des buts.

20h34 : C’est un rapide trois-et-out pour l’offensive des Jets. New York est sorti en lançant, mais Zach Wilson n’a pu se connecter que sur une des trois tentatives pour mettre en vedette le WR Garrett Wilson. Les Chiefs prendront le relais depuis leur propre ligne de 31 verges avec 10 :35 à jouer en premier.

Chefs 3, Jets 0

20h28 : BUT DE TERRAIN. Harrison Butker inscrit les Chiefs au tableau avec un tir de 37 verges. Kansas City déplaçait le ballon avec peu de résistance lors d’une séquence de huit jeux et 57 verges avant que la défense des Jets ne tienne bon dans la zone rouge. Patrick Mahomes a déjà retrouvé Travis Kelce pour deux réceptions et 29 yards.

20h23 : Les Chiefs recevront pour commencer le match.

Avant-match

18h08 : Tout est affaire de défense du MVP de la NFL, Patrick Mahomes.

18h07 : Pour la première fois depuis sa blessure mettant fin à la saison, Aaron Rodgers sera de retour sur le banc des Jets ce soir.

18h05 : Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, Taylor Swift rejoindra la mère de Travis Kelce, Donna, dans une boîte pour « Sunday Night Football », selon Adam Schefter d’ESPN.

Sur quelle chaîne Chiefs vs. Jets est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Chefs contre Jets

Chefs contre Jets Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Chaîne TV: BNC

BNC Direct: Paon | NBCSports.com

Le match de dimanche soir entre les Chiefs et les Jets peut être vu sur NBC, qui détient depuis longtemps les droits de diffusion de « Sunday Night Football ».

Mike Tirico (play-by-play) et Cris Collinsworth (analyste couleur) seront à l’appel du MetLife Stadium tandis que Melissa Stark servira de journaliste secondaire. L’équipe entame sa deuxième saison ensemble après que Tirico ait remplacé la légende play-by-play Al Michaels tandis que Stark a succédé à Michele Tafoya.

Les fans peuvent également diffuser le jeu via Peacock ou NBCSports.com avec un abonnement, ainsi que Fubo, qui propose un essai gratuit.

Les téléspectateurs au Canada peuvent diffuser tous les matchs de la NFL via DAZN.

Heure de début des Chiefs contre les Jets

Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Heure de début: 20 h 20 HE (19 h 20 CT)

Le match Chiefs vs Jets débutera à 20 h 20 HE, ce qui correspond à l’heure à laquelle tous les matchs du « Sunday Night Football » de la saison 2023 de la NFL devraient commencer. Le match se jouera à 20h20, heure locale dans le New Jersey, tandis que le concours débutera à 19h20, heure locale pour ceux de Kansas City, qui est situé dans le fuseau horaire central.

Kansas City cherche à remporter son troisième match consécutif après une défaite en ouverture de saison contre les Lions. Pendant ce temps, les Jets espèrent éviter de perdre leur troisième match consécutif après une victoire de la première semaine contre les Bills.