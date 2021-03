Les EAU sont l’une des équipes les plus fortes d’Asie et ont atteint les demi-finales de la Coupe d’Asie 2019 qu’ils ont accueillie. Mais ils ont eu un peu de mal récemment. Dans les quatre matches internationaux qu’ils ont disputés après le verrouillage de Covid-19, ils ont perdu deux fois – contre l’Ouzbékistan et Bahreïn – et en ont remporté un – contre le Tadjikistan. Leur dernier match – contre l’Irak – s’était terminé par un nul sans but en janvier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy