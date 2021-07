Score en direct de la demi-finale de l’UEFA Euro 2020, Italie vs Espagne

Alors que l’Italie – dont le seul titre de champion d’Europe est arrivé en 1968 – a été l’équipe la plus remarquable du tournoi jusqu’à présent, l’Espagne a surmonté un début difficile pour atteindre les quatre derniers alors qu’elle vise un quatrième titre continental record.

L’équipe de Luis Enrique a battu la Croatie 5-3 en prolongation lors du premier tour à élimination directe avant de battre la Suisse aux tirs au but lors des huit derniers.

« Nous devons simplement être motivés par le fait que nous affrontons une équipe aussi grande et prestigieuse dans une arène aussi merveilleuse que Wembley, sachant que nous pourrions être impliqués dans la finale dans quelques jours », a ajouté Bonucci. .

Le sélectionneur italien Roberto Mancini et son homologue espagnol ont regretté que les fans des deux demi-finalistes ne puissent pas se déplacer pour assister au match à Londres.

Plus de 60 000 spectateurs seront autorisés à l’intérieur du Wembley d’une capacité de 90 000 places après que le gouvernement britannique a assoupli les restrictions sur les coronavirus qui ont été mises en place pendant le tournoi.

Cependant, les supporters n’ont pas été autorisés à voyager de l’un ou l’autre pays juste pour le match, ce qui est courant lors de ce tournoi touché par la pandémie.

« C’est une situation étrange. J’espère qu’il y a plus de fans espagnols et italiens que de fans anglais, mais ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler », a déclaré Luis Enrique lundi.

« Je ne vais pas gaspiller d’énergie là-dessus. Nous souhaitons que ce soit différent, mais nous l’acceptons.

L’Italie et l’Espagne ont toutes deux bénéficié du soutien de leurs propres fans lors des matchs de groupe à domicile, respectivement à Rome et à Séville, et Mancini a qualifié la situation à Londres d' »injuste ».

« C’est assez injuste si je suis parfaitement honnête, très injuste en effet », a déclaré l’ancien manager de Manchester City.

L’Italie est privée de l’arrière latéral Leonardo Spinazzola, qui a été opéré lundi d’une déchirure du tendon d’Achille contre la Belgique à Munich.

