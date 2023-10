Score en direct de hockey Inde vs Bangladesh Jeux asiatiques : Harmanpreet et Co cherchent à prolonger leur séquence de victoires

En savoir plus

7-3, alors qu’ils ont perdu 2-7 contre le Japon et 2-5 contre le Pakistan.

L’équipe indienne est actuellement en tête du classement de la poule A des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, après avoir battu l’Ouzbékistan, Singapour, le Japon et le Pakistan.

L’équipe indienne de hockey masculin a dominé samedi ses rivaux voisins du Pakistan lors des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, remportant une superbe victoire 10-2 pour poursuivre sa série de victoires dans le tournoi. L’attaquant indien Lalit Kumar Upadhyay a remporté sa 150e sélection internationale dans le match. Harmanpreet Singh (11′, 17′, 33′, 34′) a marqué quatre buts, tandis que Varun Kumar (41′, 54′) a marqué un doublé. Mandeep Singh (8′), Sumit (30′), Shamsher Singh (46′) et Lalit Kumar Upadhyay (49′) ont également marqué un but chacun pour que l’Inde remporte la victoire. Muhammad Khan (38′) et Abdul Rana (45′) ont marqué les buts du Pakistan.

Hangzhou, Chine.

Pendant ce temps, l’attaquant de l’équipe indienne de hockey masculin Sukhjeet Singh, 26 ans, attribue son succès au hockey à son père. Le père de Sukhjeet, un ancien joueur de hockey, lui a offert un bâton de hockey quand il avait quatre ans ; depuis lors, Sukhjeet a surmonté de nombreux obstacles sur son chemin vers l’équipe indienne.

Dans le dernier épisode de Hockey Te Charcha, une série de podcasts lancée par Hockey India, il approfondit les complexités.

« Mon père avait un gros bâton de hockey. Mon père a coupé ce gros bâton et me l’a donné quand j’avais quatre ou cinq ans. Mon père rentrait du travail et m’emmenait sur le terrain pour m’apprendre le hockey. Mon père a donc joué le rôle le plus important dans ma carrière de hockey. Mon travail acharné et mon père ont joué les rôles les plus importants à cet égard », a déclaré Sukhjeet Singh.