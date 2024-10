Score du match des Red Wings de Détroit contre les Devils du New Jersey : Time, chaîne de télévision

C’est en quelque sorte un retour aux sources, alors que les Red Wings accueillent les Devils dans le cadre de la Star Wars Night au Little Caesars Arena. Car qu’est-ce que « Star Wars » sinon l’histoire épique d’une famille qui se réunit – Anakin ! Léia ! Luc ! – sur une saga multigénérationnelle de lait bleu, de clones, de vaisseaux très rapides et de gigantesques monstres métalliques dotés du pouvoir de détruire des planètes ? (Au moins, LCA n’a pas de laser gigantesque – pensons-nous.)

Le New Jersey présente un Luke d’un genre différent – ​​Luke Hughes, qui a joué en défense pour le Michigan avant de se rendre chez les Devils avec le choix n ° 4 en 2021. Membre de l’équipe All-Rookie la saison dernière, ainsi que finaliste du trophée Calder, Hughes n’a pas encore disputé les neuf premiers matchs des Devils en raison d’une blessure au bas du corps – bien qu’il voyage avec les Devils (pas besoin de faire du stop avec un nerf-herder débraillé et son copilote à fourrure) et semble susceptible de le faire. fera ses débuts dans la saison jeudi.

DERNIÈRE SORTIE :Les Red Wings de Détroit félicitent Alex Lyon, mais savent que « parfois la meilleure défense est de jouer en attaque »

Pendant ce temps, son frère Jack Hughes, qui a joué avec l’USNTDP à Plymouth avant de devenir numéro un au classement général des Devils en 2019 – aucune séparation à la naissance pour ces deux-là – a inscrit deux buts et six passes décisives lors de ses neuf matchs cette saison.

Oh, et le New Jersey compte également le défenseur recrue Seamus Casey, un ancien joueur vedette de l’USNTDP et de l’UM qui compte déjà trois buts en huit matchs – vous pourriez l’appeler « Sea-C-3-0 » si vous vouliez vraiment étendre ce Star Wars/ le retour à la maison est un peu plus long que prévu… mais il porte quand même le n°24.

Une fois que les Wings auront affronté la menace fantôme des Devils – ce qui pourrait donner lieu à un nouvel espoir de retour aux séries éliminatoires – ils s’envoleront pour une visite dans un misérable ruche d’écume et de méchanceté … euh, en fait, ils se dirigent simplement vers Buffalo, pas Mos Eisley, pour une matinée de samedi contre les (light)Sabres.

Voici tout ce que vous devez savoir pour le match de ce soir contre les Diables.

Red Wings de Détroit (3-3-0) contre Devils du New Jersey (5-3-1)

Quand: 19 heures jeudi.

Où: Little Caesars Arena, Détroit.

TV: Réseau sportif FanDuel Détroit.

Streaming: Fubo (essai gratuit).

Radio: WXYT-FM (97,1).

∎ SCORE DE LA BOÎTE