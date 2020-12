ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC Mises à jour en direct: Invaincu Bengaluru FC va accueillir Kerala Blasters FC au stade Fatorda de Goa dans le match n ° 27 de la Super Ligue indienne 2020-21 dimanche. Kristian Opseth et Dimas Delgado marquent en l’espace de trois minutes pour donner une avance de 3-1 à Bengaluru. Sunil Chhetri essaie d’être effronté avec le penalty et a fini par le manquer. Le Kerala Blasters et le Bengaluru FC se menaçaient tous les deux avec des espaces à l’arrière, ce qui devrait permettre une seconde période intéressante. Cleiton Silva s’est accrochée à un Lalruatthara qui n’a pas réussi à ramener le Bengaluru FC à un niveau égal. Le coup franc du Bengaluru FC a mal tourné lorsque les Kerala Blasters les ont rattrapés et que Rahul KP a ramené le ballon à la maison. Le Bengaluru FC est à la recherche de sa deuxième victoire de la saison alors que les Kerala Blasters sont toujours à la recherche de leurs trois premiers points. Suivez toutes les mises à jour en direct de Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC sur le blog de News18 Sports. Dans le match n ° 26, NorthEast United FC et Chennaiyin FC a joué un match nul et vierge au Tilak Maidan.

Bengaluru a un excellent bilan contre le Kerala. En six matchs, ils l’ont emporté à quatre reprises et n’en ont perdu qu’une. Mais c’est du passé et l’équipe de Cuadrat n’est pas au mieux de sa forme. Leur dernier match contre NorthEast United s’est terminé par un match nul 2-2. Les anciens champions de l’ISL ont marqué 80% de leurs buts (4) sur coups de pied arrêtés cette saison et cela pourrait constituer une menace pour le Kerala dont la défense a été la plus vulnérable de la ligue. Ils doivent encore garder une feuille blanche contre BFC.

Bengaluru a commencé la campagne avec une formation 3-4-3, ce qui n’était pas propice à leur style forçant Cuadrat à déployer une défense à quatre. Le changement de plan a aidé Bengaluru à tirer le meilleur parti de Dimas Delgado et Udanta Singh, les rendant plus menaçants. « Cela ne fonctionnait pas bien pour nous en ce moment, mais cela peut bien fonctionner à l’avenir. Nous avons un plan B et C. Nous sommes revenus à un 4-3-3 et cela nous a aidés à devenir plus offensifs », a expliqué Cuadrat . L’entraîneur de Bengaluru semblait confiant que son équipe se remettait sur la bonne voie et a ajouté: « Nous devons être forts mentalement et physiquement. Certaines équipes ont eu une pré-saison plus longue mais ne sont pas capables de prendre trois points.

Cette saison, les Kerala Blasters ont concédé six buts (le deuxième plus grand nombre), malgré seulement 13 tirs cadrés. L’entraîneur Kibu Vicuna a répondu à cette préoccupation. « Nous travaillons et espérons que lors du prochain match, tout ira mieux. Nous ne pensions pas obtenir deux points en quatre matchs, mais cela arrive parfois », a-t-il déclaré. « Nous essayons différentes possibilités. Nous essayons de nous améliorer. Nous devons nous améliorer dans le dernier tiers. Nous devons être courageux et travailler mieux et dur. Nous avons confiance, nous savons que nous avons une bonne équipe et de bons joueurs », a-t-il déclaré. , ajoutant en outre qu’ils devraient s’améliorer dans le dernier tiers pour atteindre les objectifs. Le Kerala manquera le blessé Sergio Cidoncha, parti pour l’Espagne pour son programme de récupération.