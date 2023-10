Score des Seahawks contre les Giants, points à retenir : Seattle détruit Daniel Jones, établissant un record de sack de franchise lors d’une éruption

Cela fait près de 10 ans que les Seahawks de Seattle ont remporté le seul Super Bowl de la franchise au MetLife Stadium. De retour à MetLife lundi soir, Seattle a dominé les Giants d’une manière qui a évoqué les souvenirs des plus belles heures de la franchise. La victoire 24-3 comprenait un « Monday Night Football » et un record de franchise de 11 sacs, dont 10 contre le quart-arrière des Giants Daniel Jones.

Bien sûr, ce n’était pas 43-8, mais la victoire des Seahawks lundi soir était impressionnante en soi. C’était le football vintage Pete Carroll/Seahawks qui se targue d’avoir une défense solide et opportuniste, un jeu de course puissant et des passes précises et opportunes. Seattle a fait chacun de ces choses à la pelle lundi soir malgré perdre le quart-arrière Geno Smith pendant un certain temps en raison d’une blessure au genou.

Smith a commencé le score avec une passe de touché de six verges à DK Metcalf qui a été mise en place par le strip-sack de Mario Edward Jr. de Jones deux jeux plus tôt. Seattle a pris une avance de 14-3 à la mi-temps lorsque le remplaçant de Smith, Drew Lock, a organisé le touché d’un mètre de Kenneth Walker III sur son achèvement de 52 verges contre l’ancien coéquipier des Broncos Noah Fant.

La défense de Seattle a réussi le KO sur le pick-six de 97 verges de la recrue Devon Witherspoon à une minute de la fin du troisième quart. Le troisième chiffre d’affaires de Jones de la soirée, une interception de Quandre Diggs au milieu du quatrième quart, a établi le deuxième panier de la soirée de Jason Myers.

Voici un aperçu plus approfondi de ce qui s’est passé dans la Big Apple.

Pourquoi les Seahawks ont gagné

Seattle a essentiellement contrôlé le match du début à la fin, notamment en défense. Witherspoon, Bobby Wagner et Uchenna Nwosu ont chacun réalisé deux des 10 sacs de Jones par les Seahawks, qui est devenu le premier QB des Giants à être limogé autant de fois dans un match depuis Phil Simms contre les 49ers en 1980, selon CBS Sports. département de recherche.

La défense des Seahawks mérite également des félicitations pour ne pas avoir permis à l’offensive des Giants de capitaliser après que Seattle ait connu un revirement sur les downs et un panier manqué lors de ses deux premiers entraînements de la seconde période. La défense de Seattle a forcé un botté de dégagement après le turnover lors des downs, et le choix six de Witherspoon a mis fin à une campagne prometteuse des Giants après le panier manqué de Seattle.

Pourquoi les Giants ont perdu

La défense de New York n’a pas été excellente, mais il est difficile de critiquer ce groupe étant donné les mauvaises positions dans lesquelles son attaque continue de les placer. Malgré 11 jours entre les matchs, l’offensive des Giants ne s’est pas améliorée après ses difficultés à San Francisco. Le temps n’a pas guéri la ligne offensive malmenée de New York ni le porteur de ballon Saquon Barkley, qui a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la cheville. Avec Barkley absent, la responsabilité du jeu de course incombait à nouveau à Jones, dont les 66 verges au sol lundi soir n’étaient dépassées que par les 79 de Walker.

Le jeu de course n’a pas aidé, mais L’incapacité de Jones à prendre soin du ballon s’est avéré être le plus gros défaut offensif des Giants, puisque les deux revirements ont conduit à 17 points pour les Seahawks.

Tournant/jeu du jeu

Malgré la domination de Seattle, New York menaçait d’en faire un match à un seul score après avoir parcouru 52 verges jusqu’à la ligne des 5 verges des Seahawks à la fin du troisième quart. Mais le choix-six de Witherspoon a empêché les Giants de rendre les choses intéressantes tout en donnant à Seattle une avance insurmontable.

Lundi soir a été un moment important pour Witherspoon, dont le sac de Jones en première mi-temps a forcé New York à se contenter d’un panier.

Le gros jeu de Fant mérite également d’être mentionné ici, car il s’est produit avec Smith absent et alors que le match était toujours en jeu.

Et après

Les Giants se rendront à Miami pour affronter une équipe des Dolphins qui espère sûrement rebondir après la défaite 48-20 de dimanche à Buffalo. Les pertes de possession ont largement contribué à la première défaite des Dolphins de l’année ; Miami était 3 sur 10 au troisième essai et 0 sur 3 au quatrième essai.

Seattle entre dans sa semaine de congé avec une fiche de 3-1. Après leur congé, les Seahawks se rendront à Cincinnati pour affronter les Bengals, qui ont actuellement une fiche de 1-3 après avoir perdu 27-3, dimanche à Nashville.