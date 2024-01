Score des Ravens contre les Texans, points à retenir : Lamar Jackson et Baltimore roulent en seconde période et obtiennent un ticket pour le match pour le titre de l’AFC

Les Ravens de Baltimore ont pris le meilleur coup de poing des Texans de Houston en première mi-temps, puis ont pris le contrôle du match en seconde période en route vers une victoire de 34-10 lors des éliminatoires de la ronde de division de samedi.

Baltimore, l’équipe tête de série de l’AFC, accueillera dimanche prochain le vainqueur du match de la ronde de division Buffalo Bills-Kansas City Chiefs pour avoir le droit d’aller au Super Bowl LVIII.

L’équipe de John Harbaugh était une équipe complète en seconde période. Après s’être contentés d’une égalité de 10-10 à la mi-temps, les Ravens ont marqué des touchés lors de leurs quatre premières secondes d’entraînement, y compris des touchés sur leurs trois premières possessions. Lamar Jackson a marqué les trois touchés, y compris son touché de feu vert moins de trois minutes après le début du troisième quart.

Jackson a été génial en seconde période. Après avoir été victime des blitz de Houston en première mi-temps, le probable MVP de la ligue a répliqué avec des passes rapides mais précises en seconde période, notamment sa balle de 15 verges vers Isaiah Likely, qui a porté l’avance de Baltimore à 24-10 au début du quatrième quart. Jackson s’est également précipité sur 100 des 229 verges de Baltimore, dont 14 verges sur un jeu de quatrième et 1, préparant sa passe de touché à Likely.

Houston s’est battu dur, mais la défense de DeMeco Ryans n’a eu aucune réponse à l’offensive de Jackson et des Ravens en seconde période. En attaque, le phénomène recrue CJ Stroud a connu ses moments, mais il n’a pas pu rattraper plusieurs mauvaises pénalités avant le snap et un jeu de course qui n’a gagné que 38 verges en 14 courses. Le seul touché des Texans est survenu lors du retour de botté de dégagement de 67 verges de Steven Sims pour un score à la fin de la première mi-temps.

Voici un aperçu plus détaillé de la façon dont Jackson a remporté son premier match éliminatoire à domicile.

Pourquoi les Corbeaux ont gagné

Même s’ils formaient une équipe très différente en seconde période, la seule chose que les Ravens ont bien fait tout au long du match a été de faire passer le ballon, et c’était la plus grande différence entre les deux équipes. Baltimore a récolté 95 verges en 17 courses en première mi-temps et 134 verges en 25 courses en seconde période. Jackson a été le catalyseur, mais le juge Hill et Gus Edwards l’ont complété en courant pour un total de 106 verges en 23 courses.

Bien que le jeu de course ait été une constante, il faut reconnaître les ajustements du coordinateur offensif de première année de Baltimore, Todd Monken, en deuxième mi-temps, qui ont conduit Jackson à lancer pour 100 verges et à un touché en seconde période après avoir lancé pour seulement 52 verges en première mi-temps. Jackson a réparti le ballon, complétant des passes à neuf coéquipiers différents. Jackson n’a pas non plus été limogé en seconde période après avoir été éliminé à trois reprises au cours des 30 premières minutes du match.

Défensivement, Baltimore n’a pas permis à Houston d’enregistrer un seul premier essai après son premier entraînement de la seconde période. Ils n’ont jamais permis aux Texans d’entrer dans la zone rouge, en grande partie à cause de leur capacité à rendre Houston unidimensionnel.

Pourquoi les Texans ont perdu

Houston a dominé Baltimore en première mi-temps, mais cela n’a pas été durable. Le manque de jeu de course des Texans a été une des principales raisons de la défaite, mais les 11 pénalités ont été presque aussi importantes que les trois de Baltimore.

Avec leur attaque neutralisée, la défense des Texans a eu peu de repos en seconde période, ce qui a sûrement contribué au succès massif des Ravens en seconde période, notamment sur le terrain. La défense de Houston n’a également eu aucun contre une fois que Baltimore a ajusté son approche de passe en seconde période.

Il n’y a pas de victoire morale, mais Stroud a bien joué lors de la défaite. Il a réalisé 19 sur 33 pour 175 et n’a pas retourné le ballon.

Tournant

Il semblait qu’une partie du vent soufflait de la voile de Houston lorsqu’ils ont raté une occasion en or de prendre les devants juste avant la mi-temps après que Stroud ait frappé Nico Collins pour des passes complétées de 29 et 16 verges sur des jeux consécutifs. Mais après avoir réussi un panier de 50 verges plus tôt dans le match, le botteur texan Ka’imi Fairbairn a raté sa tentative de 47 verges à droite. Le score est resté à égalité à la mi-temps et les Texans n’ont jamais sérieusement menacé de marquer à nouveau.

Parties du jeu

Jackson, sans surprise, est l’auteur de trois des plus grands jeux du match : son touché de départ, son quatrième essai qui a préparé sa passe de touché à Likely, et sa passe de touché à Likely, qui était un parfait exemple de la zone rouge du duo. chimie.

Citable

“Nous avons étudié ces gars comme s’il n’y avait pas de lendemain. Nous avons eu une semaine de congé, mais nous sommes quand même restés concentrés. Je crois juste que c’est parce que nous n’avons pas été dans une atmosphère de jeu depuis une semaine et que nous avons commencé lentement. ” – Jackson à Lisa Salters d’ESPN sur la différence entre les moitiés

Et après

Baltimore accède à son cinquième match pour le titre de l’AFC et le premier depuis 2012, lorsque les Ravens ont bouleversé les Patriots en route vers la victoire au Super Bowl XLVII. Les Texans commencent leur intersaison après une saison 2023 très surprenante qui les a vu remporter le titre de la division Sud de l’AFC avant de vaincre les Browns lors du Super Wild Card Weekend.