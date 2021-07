Score des quarts de finale de l’UEFA Euro 2020 et mises à jour en direct : Suisse 0-1 Espagne

Après s’être débarrassés de leur nervosité du début du tournoi, Espagne semblent prêts à imiter leurs prédécesseurs gagnants en série, bien que euro 2020 adversaires des quarts de finale, la Suisse est exactement le type d’équipe qu’ils détestent affronter.

Espagne a remporté leur premier match à élimination directe depuis la levée euro 2012 pour battre la Croatie 5-3 et devenir le meilleur buteur du tournoi avec 11 buts après avoir marqué une seule fois lors de leurs deux premiers matchs.

Il y avait encore plus d’excitation parmi les supporters espagnols lorsque la Suisse sans prétention a surpris la France, championne du monde, après être revenue de 3-1 pour faire match nul 3-3 et l’emporter aux tirs au but.

Pourtant, même si les Suisses manquent de stars mondiales comme le Français Antoine Griezmann, Karim Benzema ou Kylian Mbappe, Espagne doivent être prêts pour une longue soirée à trouver leur chemin à travers l’équipe disciplinée de Vladimir Petkovic vendredi à Saint-Pétersbourg.

Après EspagneLors des matchs nuls d’ouverture frustrants contre la Suède et la Pologne, l’entraîneur Luis Enrique a déclaré que faire face à une équipe assise en profondeur et en défense était « la chose la plus difficile dans le football »

La Suisse a à peine la défense la plus résistante après avoir concédé huit buts en quatre matchs, mais Petkovic, qui a utilisé une formation 3-4-1-2, est susceptible de préparer son équipe à priver Espagne d’espace dans le dernier tiers.

« UN GROUPE HUMBLE ET TRAVAILLEUR »

L’attaquant dominant Haris Seferovic, qui a marqué deux buts de la tête contre la France, constitue également une grave menace aérienne qui EspagneLes défenseurs centraux Aymeric Laporte et Pau Torres ont eu du mal à gérer le tournoi, étant dépassés par le Polonais Robert Lewandowski et le Croate Mario Pasalic.

Espagne Le gardien Unai Simon a insisté sur le fait que son équipe n’était pas plus heureuse d’affronter la Suisse que la France.

« C’est un match nul en quart de finale, nous ne dépendons pas de nos adversaires, nous dépendons de nous-mêmes. On joue pour gagner ça euros et nous ne nous soucions pas de qui nous jouons, pour gagner ce tournoi, nous devons affronter les meilleures équipes », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi.

Simon a fait une gaffe remarquable en laissant une passe en retrait de son coéquipier Pedri dans son propre filet contre la Croatie dans ce qui est devenu le but contre son camp de la plus grande distance de l’histoire du tournoi.

Mais il a parlé du caractère de l’équipe, exposé alors qu’ils ont dominé la Croatie après avoir pris du retard sur le but contre son camp, puis s’est rallié en prolongation après avoir encaissé deux buts en retard.

« Les vétérans nous disent toujours que les grands tournois sont gagnés par des équipes, pas par des noms, et nous sommes une équipe. Je ne sais pas jusqu’où nous irons mais tout le monde peut voir à quel point nous sommes unis et quoi qu’il arrive. Si nous allons en retard ou en avance, nous sommes tous dans le même bateau », a-t-il ajouté.

« Je ne peux pas dire s’il y avait des egos dans les précédents Espagne équipes, mais c’est un groupe très humble et travailleur qui est vraiment excité à l’idée de gagner ce euroChampionnat d’Europe.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici