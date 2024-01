Score des Chiefs-Bills, points à retenir : Patrick Mahomes et KC dans le match pour le titre de l’AFC après l’essai de Buffalo FG navigue large à droite

Pour la sixième saison consécutive, les Chiefs de Kansas City se dirigent vers le match de championnat de l’AFC. Patrick Mahomes et compagnie se sont échappés du stade Highmark avec une victoire 27-24 contre les Bills de Buffalo dimanche soir. C’était la troisième fois que KC parvenait à vaincre les Bills dirigés par Josh Allen en séries éliminatoires, et c’était encore un autre crève-cœur pour Buffalo.

Pendant une minute, il a semblé que les Bills allaient être capables soit d’inscrire le feu vert, soit de forcer la prolongation après avoir atteint la ligne des 26 verges des Chiefs avec moins de deux minutes à jouer en temps réglementaire et juste derrière. un panier. Après avoir été incapable de pénétrer dans la zone rouge, Buffalo a été contraint de se contenter d’une tentative de panier. C’est à ce moment-là que la tentative de 44 verges de Tyler Bass a été large à droite, ce qui a effectivement mis fin à tout espoir de retour pour les Bills.

Dans l’ensemble, il s’agissait d’un va-et-vient entre ces deux poids lourds de l’AFC alors qu’ils échangeaient des coups tout au long de la compétition, en particulier vers la mi-temps. Cependant, la défense de Kansas City a réussi à tenir bon tout au long de la séquence, forçant un revirement sur les downs, un trois-and-out, puis en maintenant les Bills à un panier (manqué) au cours de leurs trois derniers entraînements.

Patrick Mahomes a complété 17 de ses 23 passes pour 215 verges et deux touchés lors de la victoire. Travis Kelce était du côté des receveurs de ses deux touchés tout en attrapant cinq de ses six cibles pour 75 verges. Allen a terminé sa soirée 26 sur 39 pour 186 verges et un touché. Il a également couru 72 verges et deux scores.

Pourquoi les Chiefs ont gagné

L’offensive dirigée par Patrick Mahomes a fredonné pendant la majeure partie de ce match. L’unité n’a lancé qu’un seul botté de dégagement, au milieu du quatrième quart-temps. Kansas City a marqué sur cinq de ses six premiers drives, y compris des touchdowns consécutifs pour commencer la seconde mi-temps. Les Chiefs ont principalement eu du succès avec des jeux en morceaux, totalisant huit qui ont totalisé 20 verges ou plus, ce qui était un sommet pour la saison. Mahomes a lancé un touché de 22 verges à Travis Kelce en première mi-temps pour prendre sa première avance du match, puis a ouvert la seconde mi-temps avec un lancer de 30 verges à Marquez Valdes-Scantling ainsi qu’une course de 24 verges pour se préparer. un autre touché à Kelce. Défensivement, ce n’était pas la soirée la plus forte pour Kansas City, mais l’unité s’est attachée quand il le fallait dans la dernière séquence, forçant un trois-et-out clé après que Mecole Hardman ait tâtonné dans la zone des buts, entraînant un touchback.

Bien sûr, le fait que Tyler Bass ait raté un panier a grandement contribué à ce que les Chiefs maintiennent leur saison en vie, mais ce fut un effort solide de la défense pour forcer Buffalo à marquer un panier après qu’il se soit retrouvé juste à l’extérieur de la zone rouge dans les dernières minutes. .

Pourquoi les Bills ont perdu

Buffalo s’est retrouvé devant à la demie mais a commencé à ralentir offensivement au fur et à mesure du match et n’a pas pu profiter pleinement des opportunités clés qui lui ont été offertes par les Chiefs. Après un faux botté de dégagement raté, il semblait que Kansas City allait laisser les Bills dans la poussière, mais l’unité a reçu un cadeau majeur après que le receveur des Chiefs Mecole Hardman ait tâtonné dans la zone des buts pour un touchback. Non seulement cela a effacé une occasion de marquer pour les Chiefs au début du quatrième, mais cela a également rendu le ballon à Buffalo indemne et toujours à la traîne par juste un panier. Qu’ont-ils fait de leur nouvelle vie ? Un trois-et-out qui a duré moins de 90 secondes et parcouru -2 mètres.

Plus tard dans le quatrième quart-temps, lors de leur dernière possession du match, Allen a tâté le ballon et a presque donné le ballon aux Chiefs si Dalton Kincaid n’avait pas repoussé le ballon d’un défenseur de Kansas City, ce qui a permis à Spencer Brown de récupérer le ballon. perdre le ballon et conserver la possession. Bien qu’il ait échappé à cette situation, Buffalo n’a pas pu faire en sorte que Bass ait raté le panier égalisateur (plus de détails ci-dessous).

Au-delà des occasions manquées, la défense de Buffalo a permis plusieurs gros jeux de l’offensive des Chiefs, cédant une moyenne de 7,7 verges par jeu pour le match. Ce fut également une nuit remarquablement calme pour Stefon Diggs, limité à seulement 21 verges sur trois attrapés.

Tournant

Tout simplement déchirant pour Buffalo. Il avait le football sur la ligne des 26 verges de Kansas City et semblait avoir le contrôle, soit en étant capable de forcer la prolongation avec un panier, soit en tuant le chrono tout en poussant vers la zone des buts pour remporter le match. Cependant, des échecs consécutifs d’Allen ont établi un quatrième et un 9 depuis la ligne des 26 verges et ont envoyé Bass sur le terrain pour tenter un 44 verges qui aurait noué le match à 27. Au lieu de cela, son coup de pied est allé large à droite, a rendu le ballon à Kansas City et a éliminé toute chance de retour.

Jeu du jeu

Le touché d’Allen au troisième quart contre le joueur large Khalil Shakir a été le lancer le plus impressionnant de la soirée. Après qu’une pénalité ait repoussé l’offensive jusqu’à la ligne des 13 verges, le quart-arrière des Bills a prolongé le jeu en débusquant vers sa gauche et en effectuant un lancer hors plate-forme, qui était un laser pour Shakir, qui l’a tiré dans le coin avant de la zone des buts. Shakir a réussi à battre L’Jarius Snead – marquant la première fois que le corner des Chiefs accordait un touché toute la saison. Ce touché a également redonné l’avantage à Buffalo avant de finalement le rendre à Kansas City lors de la possession qui a suivi.

Et après

À partir de là, les Chiefs se prépareront pour le match pour le titre de l’AFC, qui débutera dimanche prochain à 15 h HE au M&T Bank Stadium contre les Ravens de Baltimore, tête de série n°1.