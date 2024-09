Score de l’indice OSA modifié associé au risque cardiovasculaire

L’utilisation d’un indice d’apnée du sommeil modifié peut identifier facteurs de risque cardiovasculaire chez les adultes atteints de modérées à sévères apnée obstructive du sommeil (AOS), selon les résultats d’une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle 2024 de l’American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

L’indice modifié de gravité de l’apnée du sommeil (mSASI) combine l’anatomie, le poids, les mesures de l’étude du sommeil et les symptômes du patient, pour fournir une mesure plus nuancée de l’AOS que l’indice d’apnée-hypopnée standard (IAH), a déclaré Jennifer A. Goldfarb, MHS, une étudiant en médecine à l’Université Thomas Jefferson, Philadelphie, Pennsylvanie, qui a présenté les résultats.

L’AOS est associée à de nombreuses comorbidités cardiovasculaires négatives ; cependant, « l’AHI ne fournit qu’une seule mesure et ne fournit pas une évaluation holistique de la gravité de la maladie de chaque patient », a déclaré l’auteur principal Colin T. Huntley, MD, également de l’Université Thomas Jefferson.

« Le SAOS est très complexe et disposer d’un système robuste pour évaluer la maladie pourrait être un meilleur indicateur de la gravité globale », a-t-il déclaré. Actualités médicales Medscape.

Des recherches antérieures ont montré une corrélation entre le mSASI et la pression artérielle moyenne et la protéine C-réactive sérique chez les patients atteints d’AOS, mais le lien avec les facteurs de risque cardiovasculaire n’a pas été bien étudié, a noté Goldfarb.

Dans l’étude de cohorte rétrospective, Goldfarb et ses collègues ont examiné les scores mSASI de 260 patients intolérants à la CPAP atteints d’AOS qui ont subi une stimulation des voies respiratoires supérieures, une progression maxillomandibulaire ou une pharyngoplastie d’expansion du sphincter dans une seule clinique de chirurgie du sommeil entre 2014 et 2021. Le mSASI utilise un score de 1 à 3, 3 étant le niveau de gravité le plus élevé de l’AOS.

Les facteurs de risque cardiovasculaire ont été évalués lors de l’évaluation initiale du patient par l’équipe de chirurgie du sommeil. Ils comprenaient maladie de l’artère coronaire, diabète de type 2, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque congestive, hypertensionet accident vasculaire cérébral.

Au total, 142 patients (55 %) avaient un mSASI de 1 ; 91 (35 %) avaient un mSASI de 2 ; et 27 (10 %) avaient un mSASI de 3. Au moins un facteur de risque cardiovasculaire était présent dans 58 %, 68 % et 63 % de ces groupes, respectivement (P. = 0,3).

En stratifiant les participants selon les scores mSASI, les chercheurs ont découvert que les patients avec un mSASI de 2 ou 3 étaient significativement plus susceptibles que ceux ayant un mSASI de 1 d’avoir plus de facteurs de risque cardiovasculaire lors de la présentation initiale, et étaient significativement plus susceptibles de recevoir un diagnostic d’hypertension (P. = 0,02 pour les deux).

Cependant, en utilisant l’IAH, les patients présentant un AOS modéré à sévère (IAH > 15) présentaient un nombre similaire de facteurs de risque cardiovasculaire que ceux présentant un AOS léger (P. > .05).

« Un score mSASI plus élevé, qui représente une maladie plus grave, était associé à un score de risque de Framingham plus élevé, ce qui confortait notre hypothèse ; cependant, l’IAH n’a pas été associé à une augmentation du score de Framingham », a déclaré Huntley. Actualités médicales Medscape.

Points à retenir et prochaines étapes

Ces résultats suggèrent que l’IAH, bien qu’il s’agisse d’un bon indicateur, pourrait ne pas être le meilleur outil pour évaluer la gravité globale de la maladie, compte tenu de la complexité de l’AOS, de l’impact de la maladie sur la qualité de vie des patients et du risque de maladie cardiovasculaire en aval. dit Huntley.

Les résultats étaient limités par la conception rétrospective et l’utilisation de données provenant d’un seul centre.

Des données au niveau de la population sont nécessaires pour identifier les variables susceptibles d’être significatives afin de créer un futur outil fournissant la meilleure image de la maladie de chaque patient, a-t-il ajouté. Des données prospectives supplémentaires sont également nécessaires pour évaluer l’impact du système de notation sur les résultats du traitement à long terme.

« L’étude actuelle est particulièrement intéressante car nous commençons tout juste à comprendre les facteurs qui prédisent le risque cardiovasculaire chez les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil », a déclaré Megan Durr, MD, de l’Université de Californie à San Francisco, dans une interview.

« Pendant longtemps, nous avons principalement examiné l’IAH et/ou les niveaux d’oxygène pendant le sommeil comme facteurs de risque, et nous n’avons pas autant examiné les autres facteurs. » a déclaré Durr, qui a servi de modérateur pour la session au cours de laquelle l’étude a été présentée.

Les résultats actuels fournissent un aperçu plus complet du risque cardiovasculaire ; L’inclusion de l’anatomie et des symptômes du patient enrichit les connaissances sur ce sujet et conduira à des travaux ultérieurs dans ce domaine, a-t-elle ajouté.

L’étude n’a reçu aucun financement extérieur. Les chercheurs n’avaient aucun conflit financier à divulguer. Huntley a révélé avoir reçu un soutien de recherche de Nyxoah et Inspire et avoir été consultant pour Nyxoah, Inspire et Avivomed.

Durr n’avait aucun conflit financier à divulguer.